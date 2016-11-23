Чалова в основу! Андрей Малосолов о резервах и ресурсах ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» разбирается: насколько велика, на самом деле, нужда ЦСКА в дорогих приобретениях.

Разговоры о проблемах ЦСКА в последнее время все чаще сводятся к деньгам. Почему у ЦСКА кризис? «У клуба денег нет». Где хорошие нападающие? «Нет денег на хороших нападающих (равно как и защитников)». Почему у ЦСКА короткая скамейка? «Так говорят же вам, денег нет, нет денег!».



Игра 18-летнего нападающего Федора Чалова в матче Лиги чемпионов против «Байера» показала, что у ЦСКА есть внутренние резервы. Есть футболисты, которые могут не только удлинить скамейку, но и не протирать ее, играть в основе или хотя бы регулярно подменять опытных армейских футболистов, набираясь опыта.



СТРАННЫЕ ВЕЩИ

Это ли не повод задуматься о том, что в армейском клубе происходят странные вещи. В нападении мучаются, а не играют Страндберг и Траоре. Понятно, что они стоят больших денег и должны выходить на поле. Беда в том, что на скамейке или в глубоком запасе сидят футболисты, которые им ни в чем не уступают. А если вспомнить еще тех, кто отдан в аренду? Получается приличная группа игроков, которые, во-первых, являются своими воспитанниками, а, во-вторых, обходятся клубу в сущие копейки по сравнению с легионерами (помните – «в ЦСКА денег нет»).

Перехваливать Чалова нельзя, парень молодой, может загордиться. Но и недооценивать тоже не стоит. В матче с «Уфой» юноша создал 4 голевых момента, на нем ЦСКА заработал по сути два пенальти, которых арбитр ошибочно не назначил. Против «Байера» Чалов играл так, будто всю жизнь находился в основе. Боролся за каждый мяч, обострял, нанес несколько опасных ударов, создал прекрасный момент на 4-й минуте, умно, на высокой скорости отдав пас Александру Головину. Да, парень еще сыроват. Но у него точно есть шанс стать открытием сезона, как когда-то таким открытием стал еще один воспитанник ЦСКА Головин.

И что интересно – тренерский штаб ЦСКА обоих поставил в состав после долгих стенаний болельщиков. Головина, напомню, открыл так ругаемый многими Фабио Капелло, вызвав полузащитника в сборную России после того, как тот стал чемпионом и серебряным призером юношеского первенства Европы, хотя и не провел ни одного серьезного матча за ЦСКА. Чалова – после того, как он засадил четыре мяча «Монако», тоже в матче юношеской ЛЧ. Это настоящий центральный нападающий, результативный, бьющий по воротам с любым позиций. И многим стало понятно, что, если продолжать ставить в основу Страндберга и Траоре, с трибун уйдут даже самые преданные фанаты.

БЕЗ ЗАКИДОНОВ

Чалов – москвич. Ему не надо арендовать квартиру, как, кстати, и многим игрокам армейского дубля, тоже москвичам. Еще недавно зарплата Чалова составляла 12-15 тысяч рублей. Сейчас, скорее всего, больше, но сравнимо с зарплатой среднего офисного менеджера.

В команде о Чалове отзываются как о «парне из хорошей семьи, умнице, без закидонов». В дубле под Чаловым вторым нападающим играл Тимур Жамалетдинов. В отличие от своего атлетичного партнера, Жамалетдинов более пластичный и техничный форвард. Под ними играл полузащитник Астемир Гордюшенко. Все трое уже пробовались в основе ЦСКА, но как-то робко, очень робко ставит их в состав Леонид Слуцкий.

Любопытно, что первым тренером Чалова был армейский тренер Павел Коваль, который когда-то открыл талант юного Игоря Акинфеева. Вы будете удивлены, но сейчас Коваль тренирует не родных армейских футболистов, а «Локомотив-2». Первым тренером Жамалетдинова и Гордюшенко был Денис Первушин, он и сейчас работает в клубной структуре. Подогнал же ребят к основе тренер дубля Александр Гришин.

ГДЕ ИГРАЕТ МОЛОДЕЖЬ

Удивительно, но имея серьезные кадровые проблемы, нынешний тренерский штаб армейцев крайне неохотно рассматривает молодежь в качестве замены стареющим и травмированным ветеранам. В настоящее время только в премьер – лиге играют 14 (!) воспитанников ДЮСШ ЦСКА. Никитин уже два года ведущий защитник «Уфы», Подберезкин – «Краснодара», Тен и Попов – основные игроки «Томи», Георгиевский – «Анжи». В первом дивизионе, в далеком Красноярске успешно выступает на позиции центрального защитника чемпион Европы, коллега Головина Чернов. Свой воспитанник, москвич, до мозга костей армеец, защитник Караваев продан в чешскую «Спарту». До того он был в аренде в «Яблонеце» и «Дукле» на зарплате в 5 тысяч евро и два года подряд признавался лучшим в Чехии на этой позиции. Не совсем свой, но тоже игрок дубля Ефремов выступает в основе «Оренбурга». Про нападающего Панченко, отданного в аренду «Динамо», и вовсе впору слагать саги о потере разума в условиях ужасающей ситуации с нападающими.

Когда людям с трибун навязывают ложное мнение, что в России не работают футбольные школы и нет молодых игроков, еще раз пробегите по этому списку.

Как выясняется, резервы у армейцев есть. С ними надо только тщательно работать, потихоньку приближая к составу. Результат придет, что Чалов убедительно показал в матче против «Байера».