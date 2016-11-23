Чалова в основу! Андрей Малосолов о резервах и ресурсах ЦСКА
Обозреватель «Советского спорта» разбирается: насколько велика, на самом деле, нужда ЦСКА в дорогих приобретениях.
Разговоры о проблемах ЦСКА в
последнее время все чаще сводятся к деньгам. Почему у ЦСКА кризис? «У клуба
денег нет». Где хорошие нападающие? «Нет денег на хороших нападающих (равно как
и защитников)». Почему у ЦСКА короткая скамейка? «Так говорят же вам, денег
нет, нет денег!».
Игра 18-летнего нападающего
Федора Чалова в матче Лиги чемпионов против «Байера» показала, что у ЦСКА есть
внутренние резервы. Есть футболисты, которые могут не только удлинить скамейку,
но и не протирать ее, играть в основе или хотя бы регулярно подменять опытных
армейских футболистов, набираясь опыта.
СТРАННЫЕ ВЕЩИ
Это ли не повод задуматься о том,
что в армейском клубе происходят странные вещи. В нападении мучаются, а не
играют Страндберг и Траоре. Понятно, что они стоят больших денег и должны
выходить на поле. Беда в том, что на скамейке или в глубоком запасе сидят
футболисты, которые им ни в чем не уступают. А если вспомнить еще тех, кто
отдан в аренду? Получается приличная группа игроков, которые, во-первых,
являются своими воспитанниками, а, во-вторых, обходятся клубу в сущие копейки
по сравнению с легионерами (помните – «в ЦСКА денег нет»).
Перехваливать Чалова нельзя, парень молодой, может загордиться. Но и недооценивать тоже не стоит. В матче с «Уфой» юноша создал 4 голевых момента, на нем ЦСКА заработал по сути два пенальти, которых арбитр ошибочно не назначил. Против «Байера» Чалов играл так, будто всю жизнь находился в основе. Боролся за каждый мяч, обострял, нанес несколько опасных ударов, создал прекрасный момент на 4-й минуте, умно, на высокой скорости отдав пас Александру Головину. Да, парень еще сыроват. Но у него точно есть шанс стать открытием сезона, как когда-то таким открытием стал еще один воспитанник ЦСКА Головин.
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И что интересно – тренерский
штаб ЦСКА обоих поставил в состав после долгих стенаний болельщиков. Головина,
напомню, открыл так ругаемый многими Фабио Капелло, вызвав полузащитника в
сборную России после того, как тот стал чемпионом и серебряным призером
юношеского первенства Европы, хотя и не провел ни одного серьезного матча за
ЦСКА. Чалова – после того, как он засадил четыре мяча «Монако», тоже в матче
юношеской ЛЧ. Это настоящий центральный
нападающий, результативный, бьющий по воротам с любым позиций. И многим стало
понятно, что, если продолжать ставить в основу Страндберга и Траоре, с трибун
уйдут даже самые преданные фанаты.
БЕЗ ЗАКИДОНОВ
Чалов – москвич. Ему не надо
арендовать квартиру, как, кстати, и многим игрокам армейского дубля, тоже
москвичам. Еще недавно зарплата Чалова составляла 12-15 тысяч рублей. Сейчас,
скорее всего, больше, но сравнимо с зарплатой среднего офисного менеджера.
В команде о Чалове отзываются
как о «парне из хорошей семьи, умнице, без закидонов». В дубле под Чаловым вторым
нападающим играл Тимур Жамалетдинов. В отличие от своего атлетичного партнера, Жамалетдинов
более пластичный и техничный форвард. Под ними играл полузащитник Астемир
Гордюшенко. Все трое уже пробовались в основе ЦСКА, но как-то робко, очень
робко ставит их в состав Леонид Слуцкий.
Любопытно, что первым тренером Чалова был армейский тренер Павел Коваль, который когда-то открыл талант юного Игоря Акинфеева. Вы будете удивлены, но сейчас Коваль тренирует не родных армейских футболистов, а «Локомотив-2». Первым тренером Жамалетдинова и Гордюшенко был Денис Первушин, он и сейчас работает в клубной структуре. Подогнал же ребят к основе тренер дубля Александр Гришин.
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ГДЕ ИГРАЕТ МОЛОДЕЖЬ
Удивительно, но имея серьезные
кадровые проблемы, нынешний тренерский штаб армейцев крайне неохотно
рассматривает молодежь в качестве замены стареющим и травмированным ветеранам.
В настоящее время только в премьер – лиге играют 14 (!) воспитанников ДЮСШ
ЦСКА. Никитин уже два года ведущий защитник «Уфы», Подберезкин – «Краснодара»,
Тен и Попов – основные игроки «Томи», Георгиевский – «Анжи». В первом
дивизионе, в далеком Красноярске успешно выступает на позиции центрального
защитника чемпион Европы, коллега Головина Чернов. Свой воспитанник, москвич,
до мозга костей армеец, защитник Караваев продан в чешскую «Спарту». До того он был в аренде в
«Яблонеце» и «Дукле» на зарплате в 5 тысяч евро и два года подряд признавался
лучшим в Чехии на этой позиции. Не совсем свой, но тоже игрок дубля Ефремов
выступает в основе «Оренбурга». Про нападающего Панченко, отданного в аренду
«Динамо», и вовсе впору слагать саги о потере разума в условиях ужасающей
ситуации с нападающими.
Когда людям с трибун
навязывают ложное мнение, что в России не работают футбольные школы и нет
молодых игроков, еще раз пробегите по этому списку.
Как выясняется, резервы у
армейцев есть. С ними надо только тщательно работать, потихоньку приближая к
составу. Результат придет, что Чалов убедительно показал в матче против
«Байера».