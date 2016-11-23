Владимир Тарасенко: Нет смысла жадничать на льду. Играть надо с открытым сердцем

20 ноября лучший бомбардир «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил гол в ворота «Нэшвилла», после чего дал интервью «Советскому спорту».

- Владимир, поздравляем с победой над «хищниками» (3:1). Вы забили очень красивый гол. Расскажите, как это было.

- Не очень хорошо сыграли в обороне, и у «Нэшвилла» возник момент. Но отлично действовал наш вратарь Джейк Аллен. Ребята подчистили сзади, и мы организовали контратаку. Все хорошо получилось, смогли забить…

Обычно сразу выходило много забивать. Сейчас – нет. Видимо это из-за Кубка мира. Чуть-чуть все сдвинулось. Ну ничего, продолжаем работать. Хорошо, что дома победили в трех матчах.

- Но вы не так плохо начали сезон. В прошлом году у вас было 20 очков к этому времени, теперь – те же 20.

- Как говорят, всегда нужно быть собой недовольным. Но я вот какого мнения придерживаюсь… Если человек находится в лучшей позиции, чем я, то всегда отдам пас.

Не вижу смысла жадничать на льду. Верю в то, что если ты играешь с открытым сердцем, то тебе все вернется.

- Еще я заметил, что вы как-то странно выходили сразу в трех звеньях «Сент-Луиса». Это запланировано так?

- Просто во время игры получалось, что меня выпускали через раз. Но бывает. Надо скорее у тренера спросить, почему так. Мне всегда приятно много играть.

- Как «Блюз» смотрится по сравнению с прошлым сезоном?

- Да, ушли несколько человек, которые очень хорошо играли в том году. В первую очередь, капитан Дэвид Бэкес. Но у нас – команда. Нет времени по кому-то скучать. Есть организация «Сент-Луис Блюз», есть ребята-партнеры. Стараемся играть друг за друга. И если судить по последним трем домашним матчам, у нас неплохо получается.

Игроки у нас сейчас не очень габаритные, мы не делаем упор на силовой хоккей. Но все ребята стараются биться. Неважно, какого ты роста.

После прошлого сезона перед нами стоят самые высокие цели. Мы дошли до финала конференции и почувствовали, что нам по силам такие команды как «Даллас» и «Чикаго». Нам по сути одного шага не хватило до выхода в финал. И это скорее не расстройство, а то, что подстегивает тебя работать еще больше, чтобы пройти дальше и завоевать Кубок Стэнли.

- Тем более «Сент-Луису» исполняется 50 лет.

- А лиге – 100. Видите, какие два повода, - улыбается Владимир.

- Знаю, к вам недавно в Америку прилетал дед. Ему понравилась поездка? А матчи НХЛ?

- Да, все понравилось. Мы тоже были рады, что дедушка смог приехать и посмотреть. Он был со мной с первого дня, когда я начал заниматься хоккеем. Мы прошли через все – юниорская школа, разные поездки по городам нашего региона, как сейчас выступает мой младший брат.

Дедушка был с нами на каждом турнире. И теперь очень важно увидеть плод в частности своей и папиной работы. Это то, к чему мы шли всю жизнь. Думаю, ему в Америке очень понравилось.

- Вашему брату Валентину уже 16 лет, скоро его могут выбирать на драфте НХЛ. Хотелось бы сыграть с ним в одной команде? Как вот братья Седины выступают в «Ванкувере». Или лучше, когда друг против друга?

- Конечно, хотелось бы играть вместе! Надо относиться, как в фильме «Брат». Помните слова Сергея Бодрова? Братья всегда должны друг за друга заступаться.

Сейчас вот, кстати, мы в Сент-Луисе разговариваем, а через несколько часов в Барнауле сыграет мой брат. Этот матч показывать будут, и я обязательно посмотрю.

P.S.: Сегодня ночью «Сент-Луис» победил «Бостон» со счетом 4:2, Тарасенко отметился результативной передачей.

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