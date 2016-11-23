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Куда перейдет Миранчук? Борзыкин - о вариантах продолжения карьеры игрока

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Миранчук (справа)
Алексей Миранчук (справа)Источник: ФК «Локомотив»

«Советский спорт» рассматривает варианты продолжения карьеры полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

По информации «Советского спорта», «Спартак» – далеко не единственный вариант для Миранчука. На 21-летнего российского атакующего полузащитника (это перечень его главных козырей), который в 30 официальных матчах нынешнего года заработал два очка по системе «гол+пас» (0+2), претендуют и другие наши большие и богатые клубы. Кроме того, Алексей может уехать в Европу. Или вообще остаться в «Локомотиве», продлив контракт. Мы решили рассмотреть несколько вероятных карьерных маршрутов.

«Спартак»

Качество проведенных Миранчуком матчей можно оценивать по-разному. Но этих матчей хотя бы много. В начале прошлого сезона Игорь Черевченко сделал на Алексея ставку, и с тех пор хавбек является твердым игроком основы. Чего нельзя сказать о Жано: он часто, хотя и реже, чем раньше, то травмирован, то болен. Попов покрепче, но с функциями центрального атакующего полузащитника справляется далеко не всегда, и потому им все чаще затыкают дыры на флангах и в нападении. А Зобнина на этой позиции Массимо Каррера не видит.

Проблема центрального атакующего полузащитника в «Спартаке» есть. Лучшие ассистенты команды – Промес (5 голевых передач), Зе Луиш (4) и Комбаров (3). В тройке нет ни одного игрока центральной зоны. Попов и Жано на двоих сделали одну результативную передачу. И это даже меньше, чем у Миранчука. Хотя плеймейкерские навыки у Алексея отнюдь не выдающиеся. Например, в среднем 3 ключевых паса за 90 минут. У Жано – 3,9, у Молло – 4, Перейры и Иванова – по 5.

Но почему такие цифры? Почему всего 2 очка за год по «гол+пас»? Это Миранчук что-то делает неправильно? Или «Локомотив»? Если первое, то теоретически это поправимо – парню всего 21, он еще обучаем. Если второе, то вообще отлично. Перейдя в другую команду, которая умеет атаковать, контролировать мяч и интересно комбинировать, Миранчук должен расцвести. Это если рассуждать логически. Только вот в российском футболе, особенно применительно к молодым дарованиям, логика порой не работает.

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«Краснодар»

Сомнительный вариант. «Краснодар», конечно, умеет раскрывать игроков (во всяком случае, умел при Олеге Кононове), но сейчас он может выставить стартовый состав из одиннадцати номинальных центральных хавбеков. Причем из-за ротации, травм, дисквалификаций и прочего уже и не разберешь, кто из этих хавбеков атакующего плана, а кто оборонительного. Все смешалось! Например, Ахмедов всегда считался опорником-универсалом, но в последних матчах его можно было видеть в атаке.

Ахмедов, Газинский, Мамаев, Куасси, Лаборде, Измайлов, Перейра, Подберезкин, теоретически даже Торбинский и Каборе – это все футболисты, которые играют или могут играть на позиции центрального атакующего полузащитника. Кого из них нынешний Миранчук сильнее? Кого-то, конечно, сильнее, еще бы. Но их-то вон сколько! Разумеется, мы не знаем, какие у «Краснодара» планы. Может быть, там грядет некое подобие чистки состава и есть понимание того, кого и куда. Тогда можно и Миранчука взять.

«Зенит»

Это уже сомнительный вариант не для клуба, а для игрока. При нынешнем Жулиано футболистам амплуа Миранчука ловить в «Зените» нечего. Возможно, Мирча Луческу найдет Алексею другое применение – например, поставит в центр вместо Витселя, который покидает Россию. Вообще это распространенная практика. К примеру, Глушаков начинал как атакующий хавбек, но уже давно играет в середине поля. Или Миранчука поставят на фланг вместо Кокорина. Но что из этого выйдет, можно только догадываться.

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«Локомотив»

Оставаться в «Локомотиве» опасно для карьеры. И дело вовсе не в контракте и финансовых условиях. Парню надо расти. А расти можно только в благополучной команде. Когда в последний раз у «Локо» все было хорошо? Постоянно меняются тренеры. Руководство клуба проводит не всегда понятную политику и делает странные заявления, в том числе о своих тренерах. Партнеры – довольно среднего уровня, особенно в группе атаки. Кроме ветерана Самедова, который, по слухам, тоже может уйти.

Кто остается? ЦСКА не потянет трансфер Миранчука. Хотя армейцам Алексей точно бы пригодился. Для рассмотрения европейского варианта у нас нет конкретики. Какой чемпионат? Что за клуб? Хотя, конечно, будет здорово, если полузащитник уедет. В любой приличный чемпионат. В любой приличный клуб. Да что-то не верится. Ведь под Европой наши звезды почему-то понимают только клубы калибра «Реала» и «Барселоны». А другие клубы наших звезд недостойны. Это если судить по десяткам интервью…

А значит, самый реалистичный вариант – «Спартак». Если переход состоится, вернемся к этому разговору и разберем все более подробно.

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Михаил Борзыкин
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