Куда перейдет Миранчук? Борзыкин - о вариантах продолжения карьеры игрока

«Советский спорт» рассматривает варианты продолжения карьеры полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

По информации «Советского спорта», «Спартак» – далеко не единственный вариант для Миранчука. На 21-летнего российского атакующего полузащитника (это перечень его главных козырей), который в 30 официальных матчах нынешнего года заработал два очка по системе «гол+пас» (0+2), претендуют и другие наши большие и богатые клубы. Кроме того, Алексей может уехать в Европу. Или вообще остаться в «Локомотиве», продлив контракт. Мы решили рассмотреть несколько вероятных карьерных маршрутов.

«Спартак»

Качество проведенных Миранчуком матчей можно оценивать по-разному. Но этих матчей хотя бы много. В начале прошлого сезона Игорь Черевченко сделал на Алексея ставку, и с тех пор хавбек является твердым игроком основы. Чего нельзя сказать о Жано: он часто, хотя и реже, чем раньше, то травмирован, то болен. Попов покрепче, но с функциями центрального атакующего полузащитника справляется далеко не всегда, и потому им все чаще затыкают дыры на флангах и в нападении. А Зобнина на этой позиции Массимо Каррера не видит.

Проблема центрального атакующего полузащитника в «Спартаке» есть. Лучшие ассистенты команды – Промес (5 голевых передач), Зе Луиш (4) и Комбаров (3). В тройке нет ни одного игрока центральной зоны. Попов и Жано на двоих сделали одну результативную передачу. И это даже меньше, чем у Миранчука. Хотя плеймейкерские навыки у Алексея отнюдь не выдающиеся. Например, в среднем 3 ключевых паса за 90 минут. У Жано – 3,9, у Молло – 4, Перейры и Иванова – по 5.

Но почему такие цифры? Почему всего 2 очка за год по «гол+пас»? Это Миранчук что-то делает неправильно? Или «Локомотив»? Если первое, то теоретически это поправимо – парню всего 21, он еще обучаем. Если второе, то вообще отлично. Перейдя в другую команду, которая умеет атаковать, контролировать мяч и интересно комбинировать, Миранчук должен расцвести. Это если рассуждать логически. Только вот в российском футболе, особенно применительно к молодым дарованиям, логика порой не работает.

«Краснодар»

Сомнительный вариант. «Краснодар», конечно, умеет раскрывать игроков (во всяком случае, умел при Олеге Кононове), но сейчас он может выставить стартовый состав из одиннадцати номинальных центральных хавбеков. Причем из-за ротации, травм, дисквалификаций и прочего уже и не разберешь, кто из этих хавбеков атакующего плана, а кто оборонительного. Все смешалось! Например, Ахмедов всегда считался опорником-универ салом, но в последних матчах его можно было видеть в атаке.

Ахмедов, Газинский, Мамаев, Куасси, Лаборде, Измайлов, Перейра, Подберезкин, теоретически даже Торбинский и Каборе – это все футболисты, которые играют или могут играть на позиции центрального атакующего полузащитника. Кого из них нынешний Миранчук сильнее? Кого-то, конечно, сильнее, еще бы. Но их-то вон сколько! Разумеется, мы не знаем, какие у «Краснодара» планы. Может быть, там грядет некое подобие чистки состава и есть понимание того, кого и куда. Тогда можно и Миранчука взять.

«Зенит»

Это уже сомнительный вариант не для клуба, а для игрока. При нынешнем Жулиано футболистам амплуа Миранчука ловить в «Зените» нечего. Возможно, Мирча Луческу найдет Алексею другое применение – например, поставит в центр вместо Витселя, который покидает Россию. Вообще это распространенная практика. К примеру, Глушаков начинал как атакующий хавбек, но уже давно играет в середине поля. Или Миранчука поставят на фланг вместо Кокорина. Но что из этого выйдет, можно только догадываться.

«Локомотив»

Оставаться в «Локомотиве» опасно для карьеры. И дело вовсе не в контракте и финансовых условиях. Парню надо расти. А расти можно только в благополучной команде. Когда в последний раз у «Локо» все было хорошо? Постоянно меняются тренеры. Руководство клуба проводит не всегда понятную политику и делает странные заявления, в том числе о своих тренерах. Партнеры – довольно среднего уровня, особенно в группе атаки. Кроме ветерана Самедова, который, по слухам, тоже может уйти.

Кто остается? ЦСКА не потянет трансфер Миранчука. Хотя армейцам Алексей точно бы пригодился. Для рассмотрения европейского варианта у нас нет конкретики. Какой чемпионат? Что за клуб? Хотя, конечно, будет здорово, если полузащитник уедет. В любой приличный чемпионат. В любой приличный клуб. Да что-то не верится. Ведь под Европой наши звезды почему-то понимают только клубы калибра «Реала» и «Барселоны». А другие клубы наших звезд недостойны. Это если судить по десяткам интервью…

А значит, самый реалистичный вариант – «Спартак». Если переход состоится, вернемся к этому разговору и разберем все более подробно.