Дмитрий Губерниев: Порадовало, что в сборную вернулась Светлана Слепцова

Перед стартом Кубка мира по биатлону комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал «Советского спорту» о состоянии нашей команды, о фаворитах сезона, о том, как поздравил Юрлову и Домрачеву, и о планах «Матч ТВ».

«Есть засланные казачки у немцев и у норвежцев»

– Что нового увидят российские телезрители в этом сезоне?

– Если получится договориться с международным биатлонным сообществом, будем делать то же самое, что делают крупнейшие норвежские и немецкие телеканалы. То есть «обвязки» вокруг гонок. Кстати, мы это уже делали, и у нас получалось.

– А чем обвязки будут отличаться от «Биатлона с Губерниевым»?

– В «Биатлоне с Губерниевым» мы больше ориентируемся на личные истории биатлонистов, на анализ гонок, вообще на глубокое погружение в биатлон. А обвязка – это более информационный формат: температура воздуха, скорость ветра, температура снега, подборка мази, а после трансляции – оперативный разбор гонки. Поэтому пересекаться программы и «обвязки» никак не будут. Знаете, биатлон – такой вид спорта, при полном погружении в который понимаешь: он практически безграничен

– Как готовитесь к старту сезона?

– Работы невпроворот, но у меня много помощников. Есть даже группа «засланных казачков», которые присылают эксклюзивную информацию про норвежцев, немцев.

– А что это за «казачки»?

– Не могу раскрывать все карты, а то другим тоже сразу захочется. Могу только сказать, что есть человек, который вхож в немецкую команду. Есть такой и в Норвегии. Так что информации будет много.

«Болельщики стали злыми»

– С какими чувствами встречаете этот сезон? Чего больше – оптимизма или пессимизма?

– У меня всегда больше оптимизма. Сейчас вот ездил в Тюмень на женский отбор, наблюдал за происходящим в Бейтостолене. Порадовало, что в сборную вернулась Светлана Слепцова. Она скорее всего побежит вместе с Татьяной Акимовой в смешанной эстафете в Эстерсунде. Слепцова – одна из самых харизматичных и опытных наших биатлонисток. Я видел характер ее движений в Тюмени и хочу авторитетно заявить, что несколько лет такого не видел. Валерий Медведцев, конечно, Свету на ноги поставил. Другой вопрос, как она выдержит конкуренцию с самыми лучшими.

– От кого-то из молодых ждете сюрпризов?

– Ульяна Кайшева не показала себя на отборе, но Медведцев говорит, что у нее вкатка всегда проходит тяжело. К середине сезона мы увидим другую Кайшеву. В неплохом состоянии Анна Никулина, которую практически выгнали из основной команды после провальной эстафеты в Хохфильцене. Виктория Сливко, которая ужасно волнуется, когда дает интервью, но при этом на дистанции выглядит все более и более уверенной. Настя Загоруйко…Татьяна Акимова – такая скромная, хорошая. Она же – лучший новичок IBU вместе с Бабиковым. Вообще с горящими глазами многие девчонки, и это ужасно приятно. Так что есть из кого лепить. Другой вопрос, что будет очень трудно. Но опять-таки я пребываю в сдержанном, но оптимизме.

– То есть можем рассчитывать на лучший результат, чем в прошлом сезоне?

– На отборах я увидел главное – девчонки готовы к сезону эмоционально. Нет той опустошенности, которая раньше бывала еще до старта. Конечно, хочется больше азарта, но я рассчитываю, что он придет в гонках. Сейчас девчонкам очень важно научиться справляться с огнем критики. Болельщики стали нетерпеливыми, а некоторые из них, прямо скажу, злыми. Поэтому я просто хочу нашу команду поддержать.

Сердечно поздравляю @anton_shipulin с днём рождения благотворительного фонда Антона Шипулина!!!Антоха,знай,мы всегда рядом!!!Люди,спешите делать добро!!! @fondshipulina 👍👍👍👍👏👏👏👏🌹🌹🌹❤️️❤️️❤️️💖💖💘💘💪💪👏👏😘😘🇷🇺🇷🇺❤️❤️💝💝😱😱 Фото опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Ноя 19 2016 в 12:28 PST

«Надеюсь, Шипулин выкинет из головы всю шелуху»

– Фуркад своими главными соперниками назвал братьев Бе и Свендсена. Согласны?

– Считаю, для Фуркада главный и единственный соперник – это он сам. Поэтому сейчас я не готов рассуждать на тему, кто отнимет у него «глобус». На данный момент Мартен – безусловный фаворит – и никто из норвежцев с ним рядом не стоит. Про Шипулина я тактично умолчу, потому что Антону нужно слишком много преодолеть, чтобы в Кубке бороться.

– Не помешает Шипулину участие в лыжных гонках?

– Наоборот, давно пора было! Посмотрите, он же никогда без остановок 15 километров не бегал, а проиграл всего минуту с небольшим. Продышался перед стартом. Там, кстати, 30-е место занял Владимир Илиев – это болгарский биатлонист. Парень, который тренируется у нашего Николая Захарова. Обратите на него внимание, я лично жду от него прорыва.

– И все-таки каковы шансы Шипулина на победу?

– Антон – близкий мне человек. Если говорить о людях в спорте, к которым я питаю слабость, – это, пожалуй, только Шипулин и Бобровский (вратарь сборной России по хоккею. – Прим. ред.). Это не значит, конечно, что я не питаю слабость ко всем остальным… Но к ним особенно. Я очень надеюсь, что Антон перестанет наконец заниматься самоедством, выкинет всю шелуху из головы и начнет побеждать.

– Есть ли конкуренция между тренерскими группами в сборной?

– Есть, но это хорошо, это стимулирует. Посмотрите, тренерская методика Андрея Падина уже привела к успеху Бабикова в прошлом сезоне – и вот уже Антон выступит практически без отбора на этапах Кубка мира.

– Если наши тренеры настолько успешны, зачем нам иностранные? Это я по поводу Гросса.

– Здесь надо смотреть на отдельно взятые истории. Легков, например, работал с иностранным тренером, Зубков с Людерсом – и там были результаты. А когда люди проигрывают – возникает вопрос: зачем это нужно? Гросс, я считаю, в прошлом сезоне был не безошибочен как тренер, но потенциал его работы виден, и в целом он справляется. Вижу, как у Гараничева горят глаза, когда он работает с Гроссом. Кстати, у нас с Рикко прекрасные отношения, невзирая ни на какие кривотолки. Поэтому я могу пожелать ему только удачи. Все хорошо.

– Какой результат для сборной расцените как удачный?

– Однозначно – это медали у женщин и золотые медали у мужчин. Если это случится на чемпионате мира и на предолимпийской неделе – значит, сезон пройдет неплохо.

Ребята,Скоро Биатлонушка Придёт К Нам!!!Кто скучает также как и я!???Отзовитесь???😍😍😍😍😍😍🇷🇺🇷🇺❤️❤️🌹🌹💪💪💘💘💘😘😘👏👏💝💝💖💖😃😃👍👍❤️️❤️️🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆❤️️😝😝😝😀💘💘💪💪💪👏👏👏👏👏👏😍😍🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺@shakurov-ты Фуркад мирового стиля!!!💪👏🌹 Фото опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Ноя 15 2016 в 4:54 PST

«Молодой папаша» Бьорндален

– На кого еще посоветуете обратить внимание?

– Конечно, я с нетерпением жду возвращения Домрачевой. Мне очень интересно, как будет выступать в роли отца Бьорндален. Все-таки подготовка к сезону у него, с одной стороны была очень эмоционально окрашена, а с другой – заботы о ребенке, бессонные ночи должны дать себя знать. Интересно, насколько «молодой папаша» будет активен на лыжне и на стрельбище. Ну и, пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Юрлову, у которой родилась дочь Кира. С Катей мы переписываемся, и я знаю, что она собирается к чемпионату мира восстановить форму.

– Юрлову поздравили. А Домрачеву с Бьорндаленом?

– Дарью я поздравил дважды: в инстаграме и в Минске на Гонке легенд. Кстати, помимо Дарьи, мы в Минске очень душевно пообщались с Александром Лукашенко. Приятно, что в Белоруссии многие любители биатлона, включая президента, смотрят именно наш канал. То же самое могу сказать и про Казахстан, где недавно встречался с Нурсултаном Назарбаевым. Даже в Монголии нас смотрят. На Олимпиаде в Рио подходили несколько монгольских журналистов, приглашали в гости. Я уж не говорю про Узбекистан, Таджикистан… И не только в ближнем зарубежье смотрят биатлон на нашем канале: из Германии, США, даже из Австралии я получаю огромное количество откликов. И это ужасно приятно.

