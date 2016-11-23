Хабиб – секундант. Боец UFC выступил в роли наставника на турнире Fight Nights

Изначально организаторы турнира Fight Nights Global 55 предполагали, что гвоздями вечера станут участники главного поединка, в котором российский чемпион мира по рукопашному бою Игорь Егоров встречался с британским бойцом Джеком МакГэнном. И так тому и быть, если бы в первом же бою в андеркарте в легчайшем весе не принимал участие спортсмен из Махачкалы Магомед Аль-Абдулла.

Хабиб в клетке

Сам Магомед, только начинающий свой путь в профессиональном MMA, широкой публике пока мало чем примечателен. В тот момент, когда он выходил на ринг, все камеры были устремлены не на него, а на места, где должны располагаться его секунданты. Из-за решетки октагона молодого спортсмена поддерживал один из самых известных бойцов на планете, недавно бросивший вызов Конору Макгрегору — Хабиб Нурмагомедов.

Первый раунд, который прошел в обоюдоострой борьбе, Хабиб провел на своем месте, но в перерыве после второго, когда Магомеду особенно необходимы были наставления опытного борца, он сам отправился в октагон, чтобы рассказать о всех слабых местах соперника, Кирилла Тропинина, чемпиона Сербии по MMA.

Внял ли 23-летний боец словам Хабиба, или на него просто воодушевляюще подействовало присутствие в октагоне Нурмагомедова, но третий раунд остался за Аль-Абдуллой, как в итоге и весь бой — единогласным решением судей.

Таджикистан, драка и полотенце на ринге

Следующими на помост выходили бойцы полулегкого веса Кадыр Аданов и Кирилл Соловьев, представляющие Россию. Сильнее в трех раундах по пять минут оказался 22-летний Аданов, для которого эта победа стала четвертой в карьере при лишь одном поражении.

Их место в октагоне занял россиянин Николай Каушанский и представитель Камеруна, чемпион Африки по кикбоксингу и тайскому боксу, Жан-Мишель Мбок, добавивший вечеру немного экзотики. Это был для него лишь четвертый поединок по правилам MMA и закончился он третьим в карьере поражением — техническим нокаутом во втором раунде.

Четвертый бой вечера, проходивший в наилегчайшей весовой категории остался за представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым, победившим молодого, но уже опытного бойца из Молдовы Ивана Андрущенко нокаутом в третьем раунде.

Пятый бой едва не завершился массовой потасовкой, благо секунданты чемпиона России по панкратиону Грачика Енгибаряна оказались благоразумнее бойца и оттащили его от поверженного, но отказывавшего сдаваться даже после сигнала рефери Артема Лобанова — болевой прием в первом же раунде.

Во время представления соперников по шестому бою вечера на трибунах произошел настоящий взрыв. Оказалось, что большинство болельщиков, во всяком случае большинство активных болельщиков, оказались выходцами из Таджикистана, пришедшими поддержать своего кумира Солеха Хасанова, выступающего в среднем весе. Вот только порадовать он их ничем, кроме выхода на ринг не смог. Уже во втором раунде техническим нокаутом (секунданты выкинули на ринг полотенце) его сокрушил россиянин Дмитрий Арышев.

Далее события развивались следующим образом: Абдула Дадаев в легком весе удушающим приемом в первом же раунде победил украинца Андрея Митрофанова; Магомед Абдулвагабов единогласным решением судей в среднем весе одолел Рустама Чсиева; а Илья Курзанов в полуфинале Гран-при удушающим приемом победил Ахмеда Балкизова.

Лучший нокаут вечера

В главном бое сошлись россиянин Игорь Егоров, в свои 27 лет при 12 победах, имевший в профессиональном рекорде еще и 5 поражений, и британец Джек МакГэнн, при 10 победах, проигравший 3 схватки.

Несмотря на свои заверения перед началом схватки, что он собирается придерживаться именно ударной техники, британец на удивление часто пытался перевести бой в незнакомый ему партер. Но борцовская техника от Егорова оказалась еще дальше, чем от МакГэнна и он перехода на «первый этаж» всеми силами избегал.

Но и наверху преимущество британца не вызывало сомнений. Он чаще попадал, и его удары получались на удивление мощными. Уже в первом раунде Егоров получил рассечение — хлынула кровь. Вряд ли решение судей вызвало бы у кого-то вопросы, дойди до него дело. Но британец, как и обещал, завершил поединок досрочно. Во втором раунде он поймал Игоря на встречном движении и отправил того в глубокий нокаут.

Егоров рухнул как подкошенный и на протяжении нескольких минут лежал без движения. Не помогали даже хлопотавшие вокруг секунданты. Лишь спустя какое-то время, когда стало страшно уже за жизнь бойца, послышался крик: «Врача на ринг!» Подоспевшая медицинская бригада долго откачивала Игоря, пока заламывающий от волнения руки британец натаптывал круги — переживал. Покинуть октагон Игорю удалось лишь с помощью секундантов. На объявление победителя он, конечно, остаться не смог.