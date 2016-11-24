Хабиб Нурмагомедов: Чего не хватает в США? Дагестана

В среду гостем редакции «Советского спорта» стал известный боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов. В ходе беседы непобежденный спортсмен заявил, что не собирается ждать поединка против Конора Макгрегора, пока тот «рожает», а также рассказал о трудностях, которые испытывает в США.

Хабиб Нурмагомедов

28 лет Место рождения — село Сильди (Дагестан)

Место проживания — Махачкала Рост — 176 см

Весовая категория — легкая (70 кг) Тренеры: Абдулманап Нурмагомедов и Хавьер Мендес Стиль: боевое самбо, вольная борьба, дзюдо. В ММА провел 24 боя, в которых одержал победы (8 — нокаутом, 8 — болевым/удушающим приемами, 8 — судейским решением).

«Макгрегор мне двести лет неинтересен»

- Как вас встречали в Дагестане после твоего яркого поединка против американца Майкла Джонсона?

- В Дагестане никому не говорил, когда прилетаю. Все узнали об этом в самый последний момент. Встретили тепло, было очень много людей, мне очень понравилось. Поздравляли, говорили, что провел хороший бой, но заставил нервничать в первые минуты схватки.

- Много вопросов было про возможный поединок против Конора Макгрегора?

- Мне до сих пор задают такие вопросы. Даже немного устал от этого. Сначала поздравляют, потом следует вопрос про Конора.

- Все-таки этот поединок реально организовать?

- UFC над этим работает, все возможно. Промоутерская компания хочет пропиарить мое имя, чтобы я вписался в их программу. Да, я популярен в России, но в США я такой известностью пока не обладаю.

- Что нужно сделать для того, чтобы пропиариться в Америке?

- Руководители UFC должны понять, что кроме Макгрегора есть и другие спортсмены. Да, может быть, они не могут так разговаривать, как ирландец, и UFC не одевает их. Вся пиар-машина включена в сторону Конора. Многим бойцам остается лишь смотреть и наблюдать за этим. Но если они будут также пиарить соперника Макгрегора, то будут иметь двойную выгоду.

- Вы останетесь в UFC, если Конор Макгрегор уйдет в рестлинг?

- Он мне двести лет неинтересен. Хочу с ним драться только потому, что у него есть пояс.

- С этой точки зрения вы как-то ограничены?

- Одеваться как хочу, я не могу. Во время взвешивания, в день боя приходится носить экипировку Reebok. У меня с этой компанией эксклюзивный контракт. А в плане разговоров, могу говорить что хочу и как хочу.

- Вы говорили, что можете покинуть UFC, если не получите титульный поединок. Это было сказано на эмоциях или обдуманно?

- Конечно. Обдуманно. У меня есть пара предложений. Есть организации, которые хотят меня привлечь.

- Это российские организации?

- Да.

- Fight Nights?

- Да. В UFC у меня еще контракт на два боя. Но есть много моментов, которые мы можем использовать. Это зависит от меня. Если я поставлю перед собой другие задачи, а не завоевание пояса UFC.

«Макгрегор у нас – «беременный»

- Если американская организация предложит вам провести бой за «временный» пояс чемпиона в легком весе против Тони Фергюсона, согласитесь?

- 100%. Переговоры идут. Скорее всего, так и будет. Конор у нас «беременный», ему нужно «рожать», до лета требуется отдых. А я не могу так долго ждать. Хочу подраться весной.

- А если UFC санкционирует бой Макгрегор — Фергюсон, каковы будут ваши дальнейшие действия?

- С заслугами Тони тоже нужно считаться. Он одержал девять побед кряду. Но если у UFC будет выбор: я или Фергюсон, то выберут меня.

- Есть такое мнение, что ваш бой против Конора не выгоден, так как вы можете одержать победу.

- На данный момент это невыгодно, так как UFC может заработать меньше денег.

- Макгрегор действительно такой скандальный или это лишь маска?

- Не знаю, какой он человек на самом деле.

- Что случилось между вами перед турниром UFC 205 в подтрибунном помещении?

- Зацепились. Особого повода не было, он мне и не нужен был. UFC дал ему титульный бой вместо меня.

- Что для вас главное в жизни, если не деньги?

- Отношение внутри семьи. Это важнее. Не отрицаю, что деньги имеют смысл. Нужно как-то жить, помогать кому-нибудь.

«В детстве мечтал стать футболистом»

- За какими видами спорта следите?

- Вольная борьба, дзюдо, футбол.

- Болеете за «Спартак»?

- За эту команду болеет отец (Абдулманап Магомедович Нурмагомедов — прим.ред.). А я болею за «Анжи» с 1999 года, когда впервые пришел на стадион. В мировом футболе переживаю за мадридский «Реал».

- Почему выбрали единоборства, а не футбол?

- В детстве мечтал стать футболистом. В Дагестане футбол не так сильно развит, чтобы быть лучшим, надо конкурировать с лучшими. Играя в Дагестане практически невозможно попасть в чемпионат Англии.

- Официальный сайт UFC утверждает, что ты получил меньше денег за последний бой, нежели твой соперник.

- Это неправильная информация. Скорее всего, источник врет. Но меня это даже радует.

- Если у вас в контракте пункт, который запрещает заниматься другими видами спорта, чтобы не получить травму?

- Есть. За неделю до боя мне запрещается заниматься чем-либо травмоопасным, например, играть в футбол. Один раз я получил травму, играя в баскетбол.

«За год 13 раз сдал анализы на допинг»

- Как часто в последнее время сдавали анализы на допинг?

- Последний раз в день боя взяли два допинг-теста. За год 13 раз приходилось сдавать. Это запредельный уровень. Думаю, что это связано с тем, что я постоянно выигрываю.

- Спортсмены часто жалуются, что к ни приходят даже в шесть утра для прохождения процедуры.

- Ко мне один раз приходили в это время. Хорошо, что я тогда хотел в туалет. А бывало такое, что приходили во время тренировки. Во время них выходит три-четыре килограмма вместе с потом и в туалет не хочется. Сотрудникам пришлось ждать четыре часа.

- Ты дерешься в легкой весовой категории (70 кг). Трудно ли дается весогонка перед боями?

- Борцов неприлично спрашивать о весе, также, как и женщин. «Сделать вес» дается нелегко. Сейчас я далеко не легковес.

«Отец наказывает до сих пор»

- Вы рассказывали, что отец наказывал в детстве. Какие он применял меры?

- Он и сейчас меня наказывает. Когда начинает ругаться, говорю ему: «лучше побей меня». На словах тяжелее переносить наказания.

- Отправите ли своих детей заниматься спортом?

- Конечно. Если у меня будет сын, то лучше, если он будет заниматься олимпийским видом спорта: борьба, дзюдо… Если он захочет идти по стопам отца, конечно, его поддержу.

- Вы достаточно хорошо говорите на английском языке.

- В школе я учился хорошо. У меня не было выбора. Не скажу, что был отличником, но знания я приобретал. Отец в этом плане меня жестко контролировал. Когда я приехал в США, стал уже более свободно общаться на языке. С каждой поездкой за океан мой английский становится лучше.

- Сколько времени проводите в Америке?

- Шесть месяцев провел там в этом году.

- Что вам там нравится, а что нет?

- В США нет Дагестана.

- Заграницей вы занимаетесь в одном из лучших залов — в АКА.

- Там я начал заниматься, когда подписал контракт с UFC. Поначалу приходилось заслуживать уважения кулаками.

- С вами занимаются многие известные бойцы, например, Даниэль Кормье. Он славится своей борьбой. С ним пытались соревноваться?

- Делимся друг с другом опытом. Иногда я недоволен его действиями, а он моими. У нас братские отношения.

«В США меня называют русским»

- Насколько вы воспринимаете себя, как носителя российской и дагестанской культуры в США?

- Каждый человек должен говорить откуда он родом. Каждый должен знать свою историю. Когда бился в Нью-Йорке видел в зале очень много папах. Был приятно удивлен. Горжусь, что я родом из Дагестана. Но в Америке меня называют русским. Особо не препятствую этому. Конечно, пытаюсь объяснить им про Дагестан. Но они начинают: «Пакистан? Казахстан?» Я отвечаю: «не-не, я с России». Есть бойцы, которые знают, что такое Дагестан, начитанные ребята имеются.

- В каких странах вы побывали?

- В основном, мои путешествия связаны с профессиональной карьерой.

- В Нью-Йорке вам нравится?

- Мне больше нравится Сан-Франциско.

- Чем можно заняться в Америке в свободное время от тренировок?

- В Калифорнии очень много мест, которые можно посетить: Силиконовая долина, Google, Apple – там находятся все центры мира. Можно с уверенность сказать, откуда рулят планетой. Калифорния — очень живописное место.

- Посещали ли баскетбольные и хоккейные матчи?

- Нет, но очень хотел бы сходить. За баскетболом, в основном, слежу, когда идут Олимпийские игры или финал НБА.



- Узнают в США на улице?

- Да. Но не подходят. Могут просто пожелать удачи.

«Интересно было прокатиться в метро»

- Судя по вашему инстаграму, вы недавно прокатились в московском метрополитене.

- Я был почетным гостем турнира Fight Nights. Были ужасные пробки, решил поехать на метро. Последний раз был в метро в 95-м году в Москве. Интересно, конечно, было. Как раз час пик.

- Вы собираетесь создать новую команду — Eagles Team (Команда орлов — прим.ред.). Можете рассказать об этом?

- Команда создана по инициативе Зиявудина Магомедова. Это клуб, в котором бойцы будут выступать по всему миру. Я буду президентом и буду принимать решения.

- Что можете сказать о поражениях Расула Мирзаева и Али Багаутинова?

- Не считаю, что наши бойцы ниже классом, чем Леван Макашвили и Куоджи Хоригучи. На такие бои нельзя выходить, подготовившись на 50%.

- Как относитесь к женским боям?

- Женщины дерутся очень зрелищно. Иногда это смотреть интереснее, чем битву мужчин.

- Вы не считаете, что место женщины — у плиты?

- Смотря какая женщина и где она воспиталась. В каждой религии на этот вопрос — разные взгляды. Есть люди, которые живут в африканских хижинах, а есть те, которые в Манхэттене. Везде разные понимания.

- Мусульманам нельзя драться в месяц поста Рамадан. В UFC с этим есть проблемы?

- Меня это не особо волнует. Есть же и свои интересы. Есть более важные вещи в жизни, чем спорт.

«Сергей Ковалев не проиграл свой поединок»

- Идет ли на пользу ММА то, что организация UFC доминирует на мировой арене?

- Это лучшая организация в мире. Хотите конкурировать? Работайте.

- Как скоро российская индустрия ММА сможет наравне тягаться с американской?

- Сейчас у нас в стране есть конкуренция между промоушенами: M-1, Fight Nights, ACB, «Ахмат». Много хороших бойцов, у каждой организации есть чемпионские пояса. Чем больше будет конкуренция, тем быстрее прогрессирует этот вид спорта в России. Появляются спонсоры, так как смешанные единоборства быстро развиваются.

- ММА перегонит бокс по популярности?

- Бокс — это история. Перегнать будет очень тяжело, но к этому все идет. Нет такого человека, который не знал бы, что такое бокс, но есть много людей, которые не подозревают о существовании ММА. Многие спрашивают, а в чем разница между UFC и ММА? Это все равно, что спросить в чем разница между английской премьер-лигой и футболом. Не все телеканалы обращают внимание на смешанные единоборства.

- С победой вас поздравил Сергей Ковалев. Он. К сожалению, свой поединок проиграл против Андрэ Уорда. Согласны ли вы с решением судей?

- Один раз я виделся с Сергеем. По его разговорам я понял, что у него была тяжелая жизнь. Он сам «построил себя». Бой с Уордом был равным, но Ковалев точно не проиграл. Но давайте не будем забывать, что Уорд — олимпийский чемпион, гордость всей Америки. К тому же нужно учитывать, что бой проходил на территории Андрэ. Будем ждать реванш и болеть за Сергея.

- В чем приходится себя ограничивать во время тренировочных лагерей?

- Сейчас мне приходится раньше уезжать в США для подготовки, так как на родине многое мешает. Также приходится держать строгую диету в течение двух месяцев. Не видишь семью, друзей — есть много ограничений. Но я привык к этому. Если хочешь добиться серьезного результата, то приходится от многого отказываться.

- Не собираетесь переехать в США навсегда?

- Возможности есть, но об это я никогда не думал. Не хочу.

- Сейчас у вас есть цель — пояс чемпиона. Когда вы его завоюете, что будет дальше мотивировать?

- Можно будет, конечно, драться в более тяжелых весовых категориях, но заглядывать далеко не люблю.

- Увидим ли мы турнир UFC в России?

- В первое полугодие 2017 года шансов мало. Может быть, через год. Но для этого организаторам придется долго нянчиться со мной. Они могут провести турнир без меня, но не так громко, как со мной.