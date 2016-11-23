Хоккейный вратарь «Трактора» танцует как фигурист. Знаете его фамилию?! (видео)

Неизвестный хоккейный вратарь «Трактора» станцевал во время тренировки как фигурист. Смотрите видео!





Вот какое необычное происшествие. Идет обычная тренировка «Трактора». Нападающие отрабатывают выходы на ворота, голкиперы отражают шайбы.

Вдруг один вратарь начинает кружиться в вальсе как фигурист. Вот так, внезапно!

И смотрите, у него неплохо получается! Как этот элемент называется в фигурном катании? Штопор? Замечательно исполнено!

И как вы понимаете, тут посвящение чемпионату России по фигурному катанию, который пройдет с 20 по 26 декабря именно в Челябинске – на арене «Трактора». Вы помните, кто в прошлом году выиграл золото? Максим Ковтун, Евгения Медведева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

По итогам этого турнира будет сформирована сборная России для участия в чемпионате Европы (23-29 января) в чешском городе Острава – там проходил чемпионат мира по хоккею-2015.

Удивительное тут вот в чем.

Во-первых, этот ролик старательно рвет ютуб и собрал уже почти миллион просмотров. Чем вызвана такая популярность?

Во-вторых, никто вообще не знает фамилию вратаря «Трактора». Только в основном составе значатся Василий Демченко, Артур Мустафин, Павел Францоуз. А может, это вообще «молодежка»? Загадка…

В пресс-службе, кстати, секрет не раскрыли. Может, боятся, что вратаря будут дразнить «фигуристом»? Это в хоккее иногда считается обзывательством. А зря – если у тебя отличная техника владения коньками, то наоборот, гордиться нужно!