«Дзюба меня избегает». Как в «Зените» и «Маккаби» настроены на матч Лиги Европы

На пресс-конференции Кокорин волновался, Луческу успокаивал, Арвеладзе говорил о России на английском, а Филипенко о «Спартаке» на русском.

Александр Кокорин: «Зенит» – топ-клуб. Здесь есть все, чтобы развиваться

Еще утром Александр Кокорин рассказал корреспонденту «Советского спорта», что получил небольшой ушиб, но к игре готов.

Это же нападающий повторяет и вечером, а после этого пытается спокойно отвечать на вопросы журналистов. Если честно, получается плохо. Видно, что Александру очень неуютно. Из-за волнения он периодически сбивается с мысли, поэтому пресса ограничивается всего несколькими вопросами.

– Вы прибавляете от игры к игре. Что способствует улучшению вашей спортивной формы? – некоторые журналисты уверены в прогрессе форварда.

– Я рад, если вы так думаете. Я пришел в топовый клуб, тут все способствует тому, чтобы развиваться. Чувствую себя хорошо, поэтому буду рад приносить пользу «Зениту».

– Что вы вкладываете в понятие топ-клуб? «Динамо» таким не был?

– Тяжело сравнивать, ничего плохого о «Динамо» не скажу. «Зенит» на протяжении долгих лет играет в еврокубках, поэтому я могу сказать, что «Зенит» – самый сильный клуб в стране.

– Вы решили продавать пышки в акции «Давай-давай». Почему именно такое занятие?

– Мне предложили пару вариантов. Без разницы, что делать для помощи детям. Согласился на первый попавшийся.

Мирча Луческу: С «Маккаби» сыграет Лодыгин, не хочу менять его до конца года

– В воскресенье у «Зенита» сложный матч против «Краснодара». Значит ли это, что с «Маккаби» вы дадите отдохнуть лидерам? – вопрос уже для Мирчи Луческу.

– Надо уважать Лигу Европы. Не стоит забывать, что каждая победа – помощь российским клубам, мы будем играть на победу, – успокаивает всех Мирча. Не дай бог кто подумал, что сине-бело-голубые выйдут проигрывать. – Что касается состава: у нас нет основы и запасных. В зависимости от состояния игроков я и буду определяться, кто будет на поле в игре против «Маккаби».

– На кого вы не можете рассчитывать в игре против «Маккаби»?

– Шатов уедет в Хельсинки и прочистит свой голеностоп. До конца года он выбыл. – Кто сыграет против «Маккаби» в воротах?

– Лодыгин. Хочу не менять его до конца 2016 года. – Будут ли новые трансферы у «Зенита»?

– Пока не могу говорить на эту тему. На следующей неделе я встречусь с руководством, и мы обсудим эти вопросы. – Вы снова из-за травмы не можете рассчитывать на Павла Могилевца. Может, ему стоило не ехать в сборную?

– Я не могу принимать решения за кого-то. Это не в моей компетенции. Игра за сборную подняла его имидж, это важно для каждого футболиста.

Шота Арвеладзе: Поговорим о слабых местах «Зенита» после игры

– В каком состоянии команда и как вас встретили в Санкт-Петербурге?

– Приняли очень тепло, это если не говорить о погоде, – отвечает на английском главный тренер «Маккаби» Шота Арвеладзе. На все остальные вопросы он также будет отвечать по-английски, лишь изредка уточняя детали вопроса на русском. – Мы посмотрели четыре матча, будет непросто, но мы готовы к игре с «Зенитом».

– Какие слабые места «Зенита» вы видите?

– Отвечу на этот вопрос после игры, а не сейчас.

– Насколько на игре вашей команды скажутся погодные условия?

– В сильном холоде играть гораздо легче, чем в сильной жаре. При этом в команде чувствуют себя не очень комфортно из-за резкой смены климата.

– Согласны, что после поражения от «Зенита» (3:4 в матче первого туре группового этапа - Прим. ред.) в игре вашей команды что-то произошло?

– После матча с «Зенитом» мы победили в трех матчах. В том числе в дерби, причем сделали это со счетом 5:0. Иногда происходят не самые приятные вещи, но очень важно их преодолеть. Надеюсь, в игре с «Зенитом» мы продолжим играть в хороший футбол. – Вы последний раз были в Ленинграде в конце 80-х. Успели ли прогуляться по городу?

– Вы правы, я очень давно не был здесь. Очень хотел бы прогуляться по городу. Надеюсь, сможем сходить в Эрмитаж. Но уверен, мои впечатления от города будут очень сильно отличаться от тех, которые были у меня 30 лет назад.

Егор Филипенко: Очень хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом России

Очень долго белорусский защитник Егор Филипенко сидит и скучает, ведь все вопросы – его тренеру. Ситуация меняется ближе к концу пресс-конференции, когда Филипенко напоминают о его спартаковском прошлом.

– Знаете, что бывших игроков «Спартака» в Петербурге встречают свистом?

– Даже если кто-то вспомнит, что я играл за «Спартак» – вряд ли будут свистеть. Но и это не станет никакой проблемой.

– В первом матче вы не смогли сыграть против вашего друга Артема Дзюбы. Ожидаете эту встречу завтра?

– Очень хотелось бы сыграть против Дзюбы. Видимо, он немного избегает встречи со мной. Не берет телефон (смеется). Завтра в любом случае встретимся. Если не на поле – после игры пообщаемся.