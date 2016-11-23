«Решено не проводить масштабное расследование матча «Урал» – «Терек»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, который входил в комиссию экспертов по разбору обстоятельств матча «Урал» – «Терек» (1:4), заявил, что эксперты не обнаружили признаков неспортивной борьбы в этой игре.

- Почему вы решили войти в состав комиссии наряду с Анзором Кавазашвили и Валерием Бутенко? – вопрос Дмитрию Булыкину.

- Мне позвонили из РФПЛ и сказали, что нужна помощь в оценке матча «Урал» и «Терека». Приехал, посмотрел, оценил и высказал позицию по увиденному.

- Вы смотрели матч один или вместе с экспертами?

- Вместе со всеми экспертами.

- Был ли составлен протокол по итогам просмотра матча?

- Нет. Мы просто посмотрели матч и обсудили моменты. Пытались найти моменты неспортивной борьбы. Но сошлись во мнении, что кроме грубых ошибок вратаря и защитников ничего не было. Ошибки – из-за уровня их мастерства, а не каких-то других причин.

- Вы принимали во внимание коэффициенты букмекеров, резко изменившихся в перерыве матча?

- Я попросил предоставить заключения, которые дали букмекеры. Мне принеси две официальные бумаги, которые букмекеры прислали в РФПЛ. Там сообщается, что подозрительных прыжков коэффициентов и больших сумм, которые ставились бы на этот матч, замечено не было. И я задумался, кто же тогда написал, что дело в коэффициентах.

- Все писали об этом.

- Но крупнейшие букмекерские конторы сказали, что подозрительного ничего нет, просто играла команда, которая в первой пятерке и борется за высокие места, против команды, плетущейся внизу. Ничего странного в коэффициентах нет. И о какой-то денежной массе тоже речи нет. Вывод – кто-то это специально ляпнул.

- Можно ли считать заключение комиссии итоговым?

- В РФПЛ получили заключения от букмекерских контор, от правоохранительных органов и от футбольных экспертов. И пришли к выводу, что нет чего-то такого, ради чего стоит проводить широкомасштабное расследование.