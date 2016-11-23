Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)0 : 1Бавария (мол)
Футбол  Ростов3 : 2Бавария
Футбол  Селтик- : -Барселона
Хоккей  Металлург2 : 1Локомотив
Футбол  Атлетико- : -ПСВ
Футбол  Наполи- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Решено не проводить масштабное расследование матча «Урал» – «Терек»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Решено не проводить масштабное расследование матча «Урал» – «Терек»
Источник: ФК «Урал»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, который входил в комиссию экспертов по разбору обстоятельств матча «Урал» – «Терек» (1:4), заявил, что эксперты не обнаружили признаков неспортивной борьбы в этой игре.

- Почему вы решили войти в состав комиссии наряду с Анзором Кавазашвили и Валерием Бутенко? – вопрос Дмитрию Булыкину.
- Мне позвонили из РФПЛ и сказали, что нужна помощь в оценке матча «Урал» и «Терека». Приехал, посмотрел, оценил и высказал позицию по увиденному.

- Вы смотрели матч один или вместе с экспертами?
- Вместе со всеми экспертами.

- Был ли составлен протокол по итогам просмотра матча?
- Нет. Мы просто посмотрели матч и обсудили моменты. Пытались найти моменты неспортивной борьбы. Но сошлись во мнении, что кроме грубых ошибок вратаря и защитников ничего не было. Ошибки – из-за уровня их мастерства, а не каких-то других причин.

- Вы принимали во внимание коэффициенты букмекеров, резко изменившихся в перерыве матча?
- Я попросил предоставить заключения, которые дали букмекеры. Мне принеси две официальные бумаги, которые букмекеры прислали в РФПЛ. Там сообщается, что подозрительных прыжков коэффициентов и больших сумм, которые ставились бы на этот матч, замечено не было. И я задумался, кто же тогда написал, что дело в коэффициентах.

- Все писали об этом.
- Но крупнейшие букмекерские конторы сказали, что подозрительного ничего нет, просто играла команда, которая в первой пятерке и борется за высокие места, против команды, плетущейся внизу. Ничего странного в коэффициентах нет. И о какой-то денежной массе тоже речи нет. Вывод – кто-то это специально ляпнул.

- Можно ли считать заключение комиссии итоговым?
- В РФПЛ получили заключения от букмекерских контор, от правоохранительных органов и от футбольных экспертов. И пришли к выводу, что нет чего-то такого, ради чего стоит проводить широкомасштабное расследование.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Терек» оштрафован на 75 000 рублей за использование громкоговорителя на матче с «Томью»Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, наложенных на клубы РФПЛ по итогам 14-го тура чемпионата России. В частности, был оштрафован грозненский «Терек».Комиссия экспертов не нашла в матче «Урал» – «Терек» характерных черт договорной игрыГлава комиссии экспертов по разбору матча 12-го тура премьер-лиги «Урал» – «Терек» Анзор Кавазашвили сообщил, что в игре не обнаружены характерные черты договорного матча.Олег Иванов: «Зенит» показывает самый привлекательный футбол в России за последние 8-9 летПолузащитник «Терека» Олег Иванов поделился мнением о «Зените» и рассказал, чем сине-бело-голубые отличаются от ЦСКА.Олег Иванов: Жулиано, Халк и Ярошик усилили бы сборную РоссииПолузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал, что думает по поводу смены поколений в сборной России и натурализации.Ловчев объяснил, почему он отказался войти в состав комиссии, которая должна рассмотреть матч «Урала» и «Терека»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев заявил, что отказался войти в состав комиссии, создаваемой РФПЛ для рассмотрения матча «Урал» – «Терек» (1:4).«Терек» не смог обыграть «Томь»«Терек» дома сыграл вничью с «Томью» (0:0) в 14-м туре чемпионата России.«Терек» – «Томь». Как это былоСегодня «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча 12-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Томью».«Терек» – «Томь». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Терека» и «Томи» на матч 14-го тура чемпионата России.Валерий Карпин: Я не соглашался войти в комиссию по разбору матча «Урал» – «Терек»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин опроверг информацию о том, что согласился войти в рабочую группу по разбору матча 12-го тура «Урал» – «Терек» (1:4), который прошел 30 октября в Екатеринбурге.Евгений Ловчев: Фарт «Спартака» – чемпионский!Евгений Ловчев: Фарт «Спартака» – чемпионский!Обозреватель «Советского спорта» – о матчах воскресенья в РФПЛ.Жоаозиньо: Подстегнул ли выход Смолова команду? Может да, а может и нетПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) В 14-м туре чемпионата России.Андреас Гранквист: После гола Газинского все пошло как по маслуКапитан «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в 14-м туре РФПЛ.Игорь Шалимов: Смолов забил – это главноеГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в 14-м туре РФПЛ.По стопам Криштиану.Как Смолов играет после травмы и чем он похож на португальцаПо стопам Криштиану.Как Смолов играет после травмы и чем он похож на португальцаФедор Смолов отметил возвращение на поле забитым мячом, позволив «Краснодару» разгромить «Урал» (3:0).Александр Тарханов: К игрокам претензий нет – они выложилисьГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов после поражения от «Краснодара» (0:3) отметил уровень соперника.«Краснодар» разгромил «Урал»«Краснодар» дома обыграл «Урал» (3:0) в 14-м туре чемпионата России.Смолов вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата РоссииНападающий «Краснодара» Федор Смолов, забив гол в ворота «Урала» в матче 14-го тура РФПЛ, вновь вышел на первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего чемпионата.Министр спорта Чеченской Республики: «Терек» способен успешно выступать в еврокубкахМинистр по физической культуре и спорту Чеченской Республики Хасмагомед Хизриев считает, что «Терек» может достойно представлять Россию на европейских аренах.Александр Бубнов: «Уралу» тяжело рассчитывать даже на ничью в матче с «Краснодаром»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 14-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Урал».День в истории. Дмитрию Булыкину – 37 лет!20 ноября свой 37-й день рождения отмечает бывший нападающий московского «Локомотива», бельгийского «Андерлехта», голландского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин.

Терек
Тереккалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
Дмитрий Булыкин
Дмитрий Булыкинвсе новости

Cпецпредложение