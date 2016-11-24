Александр Касперович: Шипулин не очень здорово стреляет, но бежит отлично

Окончательный состав сборной России на первый этап Кубка мира определится 26 ноября, но на данный момент уже известны восемь человек, которые отобрались в команду заранее – на контрольных стратах в Тюмени и норвежском Бейтоштолене. Главный тренер сборной Александр Касперович рассказал «Советскому спорту» об этой замечательной восьмерке.

Антон ШИПУЛИН

Родился 21 августа 1987 года (29 лет)

- Насколько Антон и вся остальная команда готовы к сезону, мы определяли в два этапа – после летнего периода, а затем после подготовки на снегу. Сразу замечу, так как Шипулин вместе с Алексеем Волковым тренируется отдельно от двух других больших групп, в организационном плане для этой мини-команды Андрея Крючкова и Андрея Гербулова мы сделали все возможное для прохождения ими полноценной подготовки.

Первый контрольный срез мы провели после летнего периода подготовки. В индивидуальных гонках Антон показал хорошую готовность -- и функциональную, и в стрельбе. А вот в эстафете у него абсолютно не получилось выступление. Тренеры пытались его оправдать, говорили, что прежде он не бегал первые этапы, хотя бегал он, конечно. Поэтому ситуация осталась немного непонятной – спортсмен такого уровня не имеет права заходить на штрафные круги в эстафете.

На снежном этапе подготовки у Антона все складывалось хорошо, он смотрелся прекрасно во всех компонентах. Мне очень понравилось, как он выглядел на последнем сборе в Бейтоштолене – Шипулин показал там очень хороший результат в гонке, в которой соревновался с сильнейшими лыжниками мира: и скорость держал, и в техническом плане грамотно прошел дистанцию. Создалось впечатление, что он мог показать еще более высокий результат по скорости.

Стрельба Антона на этом сборе не радовала – он допустил три промаха на контрольной тренировке. Сейчас сборная уже объединилась, никаких групп-подгрупп нет, будем проводить полноценный разбор, оценивать ситуацию и, если понадобится, принимать совместные решения по корректировке стрельбы Шипулина.

Евгений ГАРАНИЧЕВ

Родился 13 февраля 1988 года (28 лет)

- На тренерском совете в Чайковском было принято решение, что три спортсмена – Шипулин, Бабиков, Гараничев – попадут в состав на декабрьские этапы Кубка мира без отбора. Женя Гараничев сейчас в хорошей форме. На летнем чемпионате было видно, как изменившаяся подготовка дала результат. Что изменилось? Тренеры в этом году больше внимания уделяли силовой части, кроме того был изменен режим работы на рубеже. Совсем скоро, 25 ноября, в Норвегии стартует первый этап Кубка IBU – у Жени будет возможность поучаствовать в этих соревнованиях, а потом отправиться на Кубок мира. Очень жаль, что неделю назад Женя немножко приболел, у него даже была температура, поэтому на данный момент оптимальный результат он может и не показать, но каков этот спортсмен в техническом плане и в стрелковой части, мы все равно увидим.

Антон БАБИКОВ

2 августа 1991 года (25 лет)

- Бабиков серьезно прогрессирует, у него хорошая динамика развития во всех направлениях. Не зря в прошлом сезоне ему вручили специальный приз Международного союза биатлонистов как лучшему новичку сезона. Сейчас он готов к Кубку мира не только физически, но и психологически. Антон умеет вести тактическую борьбу на дистанции. Совершенно однозначно можно сказать, что Бабиков вырос и чувствует себя как рыба в воде среди спортсменов высшей категории. Не буду заранее его перехваливать, пусть все покажет результат, но тем не менее в подготовительном периоде прогресс Антона очевиден.

Максим ЦВЕТКОВ

Родился 3 января 1992 года (24 года)

- Во время летней подготовки у меня были сомнения в правильности выбора методики его подготовки, но на летнем чемпионате в Чайковском я изменил мнение, поскольку Макс показал и хорошую скорость и достойную стрельбу. Именно он выиграл индивидуальную гонку. Его работа в Бейтоштолене мне также нравится. Мы проводили контрольную эстафету, где он показал хороший ход, на уровне у него была и стрельба.

В межсезонье Цветков произвел небольшую реконструкцию своей винтовки -- облегчил вес ложе. Есть мнение, что легкая винтовка не лучший вариант в сложных метеоусловиях, особенно когда сильный ветер, тогда ее труднее удержать. Но так как Макс со стрельбой проблем не испытывает, он пошел по этому пути, рассчитывая увеличить скорость. Пока же спортсмен работает уверенно, чувствуется, что он прибавил в межсезонье. В плане психологии я тоже за него не волнуюсь. Как и Бабиков, он заметно возмужал. Дай бог, чтобы ничто не помешало ему раскрыться в полной мере на этапах Кубка мира.

Татьяна АКИМОВА

26 октября 1990 года (26 лет)

- У Татьяны Акимовой сложился отличный тандем с тренером той группы, в которой она готовилась к сезону, -- Виталием Норицыным. Это отличный специалист, пусть у него самого не было громких результатов в биатлоне как у спортсмена, хотя он и выступал на высоком уровне. Норицын – мастер спорта международного класса, призер чемпионата Европы. Видно, что свои спортивные амбиции он хочет и может реализовать в тренерской работе.

Я вижу, что Татьяна верит в тренера, доверяет ему и очень здорово прогрессирует. Самое приятное – они с тренером не боятся прогнозировать свои результаты и анализировать форму, это говорит об уверенности в собственных силах. В прошлом году Таню признали лучшим новичком Кубка мира, это придало ей еще больше уверенности, хотя начало предыдущего сезона было неудачным, и она совсем не ожидала, что в итоге сезон для нее сложится.

Сейчас Таня буквально горит желанием соревноваться, очень мотивирована, ее поддерживает вся семья – муж (биатлонист Вячеслав Акимов – прим. ред.) и вся семья. Конечно, тут нужно быть очень аккуратным – не настраивать только на победу, чтобы не сломать психологически, если вдруг поначалу что-то пойдет не так, как все мы хотим.

Ольга ПОДЧУФАРОВА

Родилась 5 августа 1992 года (24 года)

- В прошлом году все говорили про функциональную яму, в которую угодила Подчуфарова. Но я не понимаю, что такое эта яма. Вот если зарыли и не разрыли, то это да – яма. А то, что произошло с Ольгой, нужно называть по-другому. Спортсменка оказалась в тяжелой физиологической ситуации. У нее были сильно завышены биохимические показатели. В межсезонье мы полностью изменили для нее методику подготовки. Ольга приступила к работе отдельно от команды со своим личным тренером, немного позже по времени. У нее была возможность восстановиться психологически, ну и физически, конечно, тоже.

Сейчас по всем тестам, которые она прошла в Тюмени и здесь, виден прогресс. По биохимии тоже очень хорошие цифры.

Из-за того, что мы сдвинули график Ольги, не стоит ожидать от нее сразу высоких результатов. Скорее всего она полноценно войдет в сезон не с первых этапов, а уже после нового года. Рассчитываем, что это поможет нам на чемпионате мира.

Светлана СЛЕПЦОВА

Родилась 31 июля 1986 года (30 лет)

- Слепцова отобралась для выступления на Кубке мира только после контрольных стартов в Норвегии, но это не значит, что в Тюмени, где мы также проводили отбор, к ней возникало много вопросов. Там после спринта она вошла в состав команды на международные старты, и могла добиться большего в гонках, но в масс-старте случилось падение, и у нее сломалась винтовка.

Все, что хочет сейчас Светлана, -- доказать, что способна вернуться на высокий уровень. И здесь на контрольных стартах она смотрелась прекрасно. Слепцова действительно приближается к своей лучшей форме. То, что она готовится серьезно и намерена закрепиться в команде, видно по всем показателям. Ей на 100 процентов подходит методика Валерия Медведцева, который занимается с ней последние два года, и теперь вот они стали работать в сборной. После тех провальных стартов, когда она еле доходила дистанцию до конца, сейчас мы наблюдаем другую картину: Слепцова бежит, отрабатывает и показывает хорошую скорость в том числе и на финишном круге. Чуть-чуть не хватает ее на рубеже, но тут, видимо, психологический момент мешает, уж слишком хочется ей показывать только хорошие результаты.

Виктория СЛИВКО

Родилась 5 мая 1994 года (22 года)

- Виктория Сливко также провела межсезонье в группе Норицына. Он ведет всех девочек в одном методическом направлении, при этом к каждой спортсменке у него есть индивидуальный подход. В этой группе вообще сложилась отличная атмосфера, что нас всех очень радует.

Но вернемся к Сливко. Сама спортсменка где-то сказала, что она тихоход. Я так совершенно не считаю, поскольку вижу, как Вика добавляет. Как раз ее отличает очень хорошая динамика в плане хода. Она только второй год выступает со взрослыми, и сейчас на равных борется с теми, кому проигрывала по три минуты.

Ее прогресс случился не сиюминутно. Подъем этот идет давно, она становилась чемпионкой мира по девушкам, в прошлом году удачно выступила на чемпионате Европы. Главное сейчас она работает с большим желанием, у нее все получается на контрольных стартах.

Очень впечатляет, как у Виктории поставлена стрельба. Она прошла хорошую стрелковую школу, чувствует выстрел и показала высокие результаты в тесте (30/30) – это уровень мужской стрельбы. Это ее конек, ни в коем случае нельзя растерять такое мастерство. Речь идет не только о точности – у нее также хорошие манипуляции с оружием, малое по времени нахождение на рубеже.

PS: Когда текст был готов к публикации из Союза биатлонистов России пришло такое сообщение:

«К сожалению, Виктория Сливко заболела на сборе в Бейтоштолене - у нее была высокая температура. Сейчас спортсменка уже идет на поправку, но из-за болезни она не готова к дебюту на Кубке мира. Нельзя рисковать здоровьем перспективной спортсменки ради одной гонки в начале сезона. Если Вика будет готова, то она выступит на втором этапе Кубка IBU», -- пояснил главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович.