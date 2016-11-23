ЦСКА и «Ростов». Земляне и космонавты. Колонка Юрия Цыбанева

Уж не знаю, с какими чувствами смотрел этот матч Леонид Слуцкий. Не хотел бы оказаться на его месте…

Два лигочемпионских цикла подряд жребий сводил ЦСКА с «Баварией». Две осени ведущая команда России последних лет смотрела на соперников, как сермяжные земляне глядят на героев- космонавтов. Ну да, с подачи своего главного тренера.

Что встречались с «Баварией», что не встречались. Шесть игровых часов, проведенных в тесном общении с «космонавтами», не дали красно-синей команде ничего нового в ее футбольном самоощущении и, соответственно, развитии.

«Ростов» в Мюнхене был бит даже больнее, чем ЦСКА. Подумалось тогда: ну вот, зацепился кончиками пальцев за лигочемпионскую перекладину, да и повис на ней беспомощно…

А он взял – и подтянулся на этом турнике, где в цене вроде бы только исполнители, владеющие элементами ультра-си. Бердыев просто изучил холодным аналитическим взглядом материал первой встречи – и указал своим на целый букет вальяжностей в манерах «Баварии». И убедил: отыскать-открыть в противодействии с этими «космонавтами» свободные зоны в принципе даже и не сложнее, чем с ЦСКА или «Зенитом». И «Ростов» внял. Усвоил: есть чем поживиться в баварском королевстве монотонности – если исправно и дружно ловить этих пресыщенных на смене ритма.

«Ростов» в группе с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ уже набрал больше очков, чем ЦСКА против «Монако», «Байера» и «Тоттенхэма». Как видно, он, в отличие от чемпиона России, чувствует за собой футбольную страну. Такую,которая футбол обожает, - но, надо уточнить, тот футбол, где нет недоступных целей. Тот, где и невозможное возможно.

Заметьте-ка: а ведь повторные матчи с каждым соперником по Лиге чемпионов команда Бердыева проводила качественнее, чем первые! С «Андерлехтом», с «Аяксом», с «Атлетико» (и пусть там снова случилось минимальное поражение, но ростовчане стали уже намного ближе к ничьей, чем в домашней встрече). И вот с пресловутой «Баварией». Которая после двухматчевой пытки лютой командой Симеоне, куда более реактивной и колючей, уже ничуть, верно, не представлялась дончанам неземной субстанцией.

И, знаете, с учетом этой перспективной динамики, выражающей качественную оперативную работу над собой, я не удивлюсь, если «Ростов» дерзнет замахнуться на выигрыш Лиги Европы. С таким-то опытом, обретенным в экспресс-режиме, и со столь развитым спортивным началом, отечественному футболу давно уже словно и не свойственным, казалось.

Если Россию в Лиге чемпионов будут представлять такие вот команды, которых космос не пугает, а манит, - вот увидите: страна наша быстро превратится в суперфутбольную!