Иван Данильянц: Бердыев закричал: «Мужики!»
Главный тренер
«Ростова» Иван Данильянц после
победы над «Баварией» (3:2) в матче
группового этапа Лиги Чемпионов рассказал
о том, как команду поздравил Курбан
Бердыев
- Это большая победа. (аплодисменты в зале для пресс-конференции). До начала матча сам факт игры с «Баварией» и их приезда сюда было большим событием для города. По окончании этого праздника живого контакта с такой великой командой добавила великолепная победа наших ребят. Парни в полной мере почувствовали любовь болельщиков. Нас поддерживали во всех городах. Ребята были мобилизованы, соблюдали игровую дисциплину, забили три гола. Опять было забито пять мячей в матче, как и в первой игре в гостях, только теперь и в ворота «Баварии» они влетели.
- Как чувствует себя Сослан
Джанаев?
- Эмоциональная часть зашкаливает, а Сослан в таком состоянии, когда он должен отдыхать. Он давно это переживает, чего не видно внешне. Но он большой патриот, профессионал, поэтому продолжает играть
- За счет чего «Ростов» добился
победы?
- Порядок становится классом. Многое сложилось воедино: игровая дисциплина, полная отдача, концентрация внимания. Мы часто пропускали голы на последних минутах, о чем Бердыев вчера говорил команде. Сегодня мы показали, что может быть сконцентрированы весь матч.
- В первом тайме «Ростов»
больше играл в защите, во втором – в
атаке. Что было сказано в перерыве?
- Курбан Бикиевич сделал хороший анализ и дал важные рекомендации, которые позволили отодвинуть соперника от наших ворот, показать зубы, заставить их с трудом подходить к нашим воротам. Это выражалось в потери мяча немцами, которые мы превратили в забитые голы. Итог 3:2.
- Если бы еще раз играли с
«Баварией», что бы изменили?
- Лучше и нельзя (улыбается). Все сложилось так, как надо.
- Ростов» предстоят игры
с «Анжи», «Зенитом» и «ПСВ» в плотном
графике. Почему клуб не просит игры
перенести?
- Такие мысли и намерения есть. Есть наши просьбы и ходатайства, но все будет зависеть от РФС, наших соперников. Мы будем надеяться, что нам пойдут навстречу.
- Вам комфортно играть с
командами, играющими в такой футбол,
как «Бавария»?
- О классе такого соперника нет смысла говорить. Они в первом тайме нас сильно давили, была сложная ситуация. Но в перерыве мы нашли ресурсы, а наши парни почувствовали свои силы.
- Сегодня было крайне малом
стандартных положений у ворот «Ростова».
- Наши ребята всегда стараются аккуратно играть при стандартных положениях. Важна была полная концентрация. Она и позволила нашим парням так действовать.
- Чем удивил вас Карло
Анчелотти?
- «Бавария» - сильная команда, в первом тайме они имели достаточно острых моментов. Или же вспомните первую игру, где до 27 минуты у них не было моментов, а потом все превратилось в разгром. «Бавария» остается сильной командой, с которой почетно играть. Они действовали с полной отдачей, выкладывались на поле.
- Что происходило в раздевалке
после матча?
- Бердыев поздравил всех с победой, сказал, что в жизни футболиста бывают яркие моменты, как сегодня. Он добавил, что парни написали сегодня историю, а потом вместе с ними трижды прокричал: «Мужики!»
Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция