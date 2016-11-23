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Иван Данильянц: Бердыев закричал: «Мужики!»

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Иван Данильянц: Бердыев закричал: «Мужики!»
Источник: «Советский спорт»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после победы над «Баварией» (3:2) в матче группового этапа Лиги Чемпионов рассказал о том, как команду поздравил Курбан Бердыев

- Это большая победа. (аплодисменты в зале для пресс-конференции). До начала матча сам факт игры с «Баварией» и их приезда сюда было большим событием для города. По окончании этого праздника живого контакта с такой великой командой добавила великолепная победа наших ребят. Парни в полной мере почувствовали любовь болельщиков. Нас поддерживали во всех городах. Ребята были мобилизованы, соблюдали игровую дисциплину, забили три гола. Опять было забито пять мячей в матче, как и в первой игре в гостях, только теперь и в ворота «Баварии» они влетели.

- Как чувствует себя Сослан Джанаев?
- Эмоциональная часть зашкаливает, а Сослан в таком состоянии, когда он должен отдыхать. Он давно это переживает, чего не видно внешне. Но он большой патриот, профессионал, поэтому продолжает играть

- За счет чего «Ростов» добился победы?
- Порядок становится классом. Многое сложилось воедино: игровая дисциплина, полная отдача, концентрация внимания. Мы часто пропускали голы на последних минутах, о чем Бердыев вчера говорил команде. Сегодня мы показали, что может быть сконцентрированы весь матч.

- В первом тайме «Ростов» больше играл в защите, во втором – в атаке. Что было сказано в перерыве?
- Курбан Бикиевич сделал хороший анализ и дал важные рекомендации, которые позволили отодвинуть соперника от наших ворот, показать зубы, заставить их с трудом подходить к нашим воротам. Это выражалось в потери мяча немцами, которые мы превратили в забитые голы. Итог 3:2.

- Если бы еще раз играли с «Баварией», что бы изменили?
- Лучше и нельзя (улыбается). Все сложилось так, как надо.

 - Ростов» предстоят игры с «Анжи», «Зенитом» и «ПСВ» в плотном графике. Почему клуб не просит игры перенести?
- Такие мысли и намерения есть. Есть наши просьбы и ходатайства, но все будет зависеть от РФС, наших соперников. Мы будем надеяться, что нам пойдут навстречу.

- Вам комфортно играть с командами, играющими в такой футбол, как «Бавария»?
- О классе такого соперника нет смысла говорить. Они в первом тайме нас сильно давили, была сложная ситуация. Но в перерыве мы нашли ресурсы, а наши парни почувствовали свои силы.

- Сегодня было крайне малом стандартных положений у ворот «Ростова».
- Наши ребята всегда стараются аккуратно играть при стандартных положениях.  Важна была полная концентрация. Она и позволила нашим парням так действовать.

- Чем удивил вас Карло Анчелотти?
- «Бавария» - сильная команда, в первом тайме они имели достаточно острых моментов. Или же вспомните первую игру, где до 27 минуты у них не было моментов, а потом все превратилось в разгром. «Бавария» остается сильной командой, с которой почетно играть. Они действовали с полной отдачей, выкладывались на поле.

- Что происходило в раздевалке после матча?
- Бердыев поздравил всех с победой, сказал, что в жизни футболиста бывают яркие моменты, как сегодня. Он добавил, что парни написали сегодня историю, а потом вместе с ними трижды прокричал: «Мужики!»

Матч

Ростов - Бавария - 3:2 (1:1)

Голы

Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).

Состав

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста

Предупреждения:

Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48

Судья:

Артур Диаш (Португалия)

Место и дата

23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция


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