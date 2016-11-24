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Почем билетик? Сколько стоит сходить на футбол в Англии, Европе и России

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почем билетик? Сколько стоит сходить на футбол в Англии, Европе и России
Источник: Associated Press

«Советский спорт» изучил, во сколько обойдется поход на стадион в английской премьер-лиге, других европейских чемпионатах и РФПЛ.

ЧТО В АНГЛИИ?

Телерадиовещательная корпорация ВВС провела масштабное исследование, постаравшись выяснить, во сколько обходится поход на футбол жителям Великобритании, собрав соответствующие данные по всем профессиональным лигам страны – в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии.

Наибольший интерес, разумеется, вызывают данные по премьер-лиге – самому популярному футбольному турниру на планете. Они любопытны еще и потому, что, начиная с этого сезона, вступил в действие невероятный трехлетний телевизионный контракт на общую сумму 8,3 миллиарда фунтов, что автоматически вывело все команды АПЛ в топ-30 самых богатых в мире. У многих возник вопрос: не заставят ли эти хлынувшие бурной рекой денежные потоки клубы снизить цены на билеты и абонементы, сделав их более доступными широкой публике?

«После этой сделки на 8,3 миллиарда фунтов они могут позволить себе сделать бесплатным вход для каждого болельщика на каждую игру. Тем более что прежний телеконтракт тоже был очень щедрым. Можете себе представить, сколько у них денег?» - считает Малькольм Кларк, глава Объединения футбольных болельщиков.

Последние несколько лет многие фанаты были недовольны слишком высокими, по их мнению, ценами на билеты. По английским стадионам прокатилась волна протеста, а самую яркую и памятную акцию устроили в феврале этого года болельщики «Ливерпуля». Многие из них ушли с трибун на 77-й минуте матча с «Сандерлендом», выказав тем самым свое отношение к планировавшемуся повышению цены на самые дорогие билеты до 77 фунтов. К слову, «красные» в той игре вели 2:0, но после исхода зрителей пропустили два гола, и встреча завершилась вничью. В итоге боссы «Ливерпуля» отменили это решение, назвав его ошибочным.

«Мы поддерживаем наш клуб, мы лояльны к нему, у нас есть эмоциональная привязанность, но мы болельщики, а не клиенты. И мне не нравится, когда болельщиков представляют клиентами», - рассказывал один из фанатов «Ливерпуля», принявших участие в той акции.

Действительно, все последние годы цены на билеты неуклонно ползли вверх, особенно это касается абонементов. Так, в 2012 году средняя цена самого дорогого абонемента была 808 фунтов, самого дешевого – 440. В 2014-м – уже 870 и 580 соответственно. В 2015-м – 886 и 513 соответственно. Что касается разовых билетов, то в 2012-м году средняя цена самого дорогого была 59 фунтов, самого дешевого – 28 фунтов. В 2014-м – 56 и 28 фунтов соответственно. В 2015-м – 56 и 30 фунтов.

Но, похоже, цены действительно начинают идти вниз. В том числе и благодаря телевизионному суперконтракту. Так, средняя цена самого дорогого абонемента осталась на том же уровне – 886 фунтов, а самого дешевого упала до 479 фунтов. Что же касается разовых билетов, их средняя цена тоже снизилась: 53 фунта – самый дорогой, 29 – самый дешевый.

«Стоимость жизни растет – квартплата, цены на бензин. Люди вынуждены как-то планировать свои расходы, и если мы можем им в этом помочь, в то же время сохраняя стабильность и устойчивость – это здорово», - заявил исполнительный директор «Бернли» Дэвид Болдуин, чей клуб оставил цены на прежнем уровне по сравнению с прошлым сезоном.

Кроме того, еще весной клубы договорились, что цены на билеты для болельщиков гостевой команды не должны превышать 30 фунтов. Правда, некоторые все равно повысили их даже в рамках этого «потолка» - например, «Вест Бромвич» с 10 до 25 фунтов.

Для сравнения: у «Челтэнхема», выступающего в Лиге 2 (четвертом по силе английском дивизионе), абонементы – от 315 до 414 фунтов, разовые билеты – от 16 до 21 фунта, майки - по 40 фунтов.

Таблица 1. Сколько стоит сходить на футбол в АПЛ в сезоне-2016/17
Таблица 1. Сколько стоит сходить на футбол в АПЛ в сезоне-2016/17

* - абонемент «Арсенала» включает в себя 19 матчей в премьер-лиге, первые семь домашних игр в еврокубках и встречи Кубка Англии.
** - 1 фунт – 79,44 рубля по курсу ЦБ на 24.11

ЧТО В ЕВРОПЕ?

В плане абонементов особняком, конечно, стоит «ПСЖ». Но это – столичная штучка, богема. За удовольствие лицезреть игру Ди Марии, Кавани, Тиаго Силвы и других звезд нужно платить. При этом есть возможность попасть на «Парк де Пренс» всего за 20 евро.

Что касается разовых билетов, то здесь выделяются «Барселона» и «Реал». Но, во-первых, их статус оправдывает такие цены. А, во-вторых, немалая часть публики на «Ноу Камп» и «Сантьяго Бернабеу» - это иностранные туристы (китайцы, японцы, арабы), которые готовы раскошелиться за такое удовольствие. В конце концов, музей «Реала» - второй по посещаемости в городе после знаменитого Прадо.

Таблица 2. Сколько стоит сходить на футбол в Европе в сезоне-2016/17
Таблица 2. Сколько стоит сходить на футбол в Европе в сезоне-2016/17

*** 1 евро – 68,05 рубля по курсу ЦБ на 24.11

ЧТО В РОССИИ?

Ходить на футбол в России дешевле, чем в Англии, и чем в континентальной Европе. Тут, правда, нужно учитывать, что и уровень доходов населения у нас в стране существенно ниже (так, средняя зарплата по России в 2015 году составила 33 925 рублей или 500 евро).

Самая дорогая команда – «Спартак». Так, самые дешевые билеты на ближайший домашний матч - с «Рубином» - стоят 700 рублей, самые дорогие – 15 000. Самый дешевый абонемент – 6175 рублей (5525 для тех, кто продлевает), самый дорогой – 189 050 рублей (169 050 для продлевающих). Футболка – 2990 рублей (реплика, не игровая).

Схожие суммы придется выложить и болельщикам ЦСКА, если они захотят прийти на матч с «Рубином» 26 ноября. Билеты – от 500 до 15 000 рублей. Абонементы на весеннюю часть сезона – о 3880 до 115 000 рублей. Футболка – 1990 рублей.

Что касается еще одной столичной команды, «Локомотива», то новое руководство клуба старается проводить гибкую билетную политику. Так, сейчас действует пакетное предложение – по сниженной цене можно попасть на игры с «Уралом» и «Тереком». Если же брать один конкретный матч, то на встречу с уральцами можно прийти, заплатив от 300 до 15 000 рублей. Футболка – 2990 рублей.

Сопоставимые цены и в еще одном мегаполисе – Санкт-Петербурге. Билеты на матч «Зенита» с «Уфой» стоят от 250 до 8200 рублей. Абонементы на сезон – от 8400 до 48 000 рублей. Меньше, чем у «Спартака» и ЦСКА. Но тут нужно учитывать, что питерцы играют на стареньком «Петровском», где нет таких комфортабельных и дорогих лож, как на новых московских аренах. Если, придя на футбол, вы захотите купить футболку, то это обойдется вам в 3199 рублей.

Билетная программа «Краснодара», который совсем недавно переехал на новенькую арену, тоже достаточно лояльна – от 150 до 3000 рублей. Абонементы – от 2200 до 39 000 рублей. Футболка – 2990 рублей.

Если же говорить об остальных клубах, не располагающих новенькой ифраструктурой («Рубин» мы вынесем за скобки, ибо как можно говорить о той же абонементной программе, если сначала команда играет на стадионе «Центральный», потом – на «Казань Арене», но никто не удивится, если она вновь переедет на «Центральный»), то тут цены гораздо скромнее. Билеты на матчи с топ-соперниками если и дороже, то ненамного – на 50-100 рублей. Например, у «Амкара» самые дешевые билеты стоят 200 рублей, на топ-матчи – 300, самые дорогие – 400 и 500 соответственно. У «Арсенала»: билеты от 150 до 700 рублей, абонементы – от 2500 до 9000 рублей.

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