Три шикарные плюхи. Николай Яременко об исторической победе «Ростова»
«В Ростове шикарные плюхи», – поется в одном из самых ярких хитов нынешнего года. Наверное, уже многие в минувшие часы пошутили по поводу того, что особенно хороши плюхи, которые влетают в ворота немецкой «Баварии».
Смотрел этот матч в зале ожидания аэропорта. И там обычно нудно гундит на всех экранах информационный канал. Теперь же десятки людей, опаздывая на рейсы, дожидались, кричали в ответ на объявление: «Срочно пройдите на посадку» – «Да, сейчас, сейчас! Четыре минуты ж добавили, погоди»…
Мои постоянные читатели знают, что вот чего-чего, а избыточного пафоса у меня точно никогда не случается. И уж если я написал в подзаголовке «историческая победа», то искренне в это верю. Да, приехала к нам не та «Бавария», да, не сильно-то она мотивированна была. Но если вы посмотрите на то, как она билась – разве это не есть та самая немецкая машина, которая сминает все на своем пути? Ведь за рулём не обязательно Шумахер должен находиться.
Но когда мы в последние годы выигрывали у топ-клуба? Под «последними годами» будет брать период с 2012-го, когда окончательно оформился переход на систему «осень – весна». Наверное, был только один случай. «Манчестер». Теперь второй случай.
Сколько стоит вся «Бавария»? Больше 550 миллионов евро. «Ростов» – со всеми нашими дутыми-передутым
И я, если честно, не верю, что с точки зрения турнирной судьбы «Ростову» эта победа чем-то поможет. Впереди матч с ПСВ. Матч в логове соперника. И надо не проиграть, чтобы перейти в евровесну, пусть и в Лиге Европы. Это сложно. Впрочем, разве кто-то верил вообще, что «Ростов» через две квалификации до групповой стадии доберётся? То-то.
Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция