Три шикарные плюхи. Николай Яременко об исторической победе «Ростова»

«В Ростове шикарные плюхи», – поется в одном из самых ярких хитов нынешнего года. Наверное, уже многие в минувшие часы пошутили по поводу того, что особенно хороши плюхи, которые влетают в ворота немецкой «Баварии».

Смотрел этот матч в зале ожидания аэропорта. И там обычно нудно гундит на всех экранах информационный канал. Теперь же десятки людей, опаздывая на рейсы, дожидались, кричали в ответ на объявление: «Срочно пройдите на посадку» – «Да, сейчас, сейчас! Четыре минуты ж добавили, погоди»…

Мои постоянные читатели знают, что вот чего-чего, а избыточного пафоса у меня точно никогда не случается. И уж если я написал в подзаголовке «историческая победа», то искренне в это верю. Да, приехала к нам не та «Бавария», да, не сильно-то она мотивированна была. Но если вы посмотрите на то, как она билась – разве это не есть та самая немецкая машина, которая сминает все на своем пути? Ведь за рулём не обязательно Шумахер должен находиться.

Но когда мы в последние годы выигрывали у топ-клуба? Под «последними годами» будет брать период с 2012-го, когда окончательно оформился переход на систему «осень – весна». Наверное, был только один случай. «Манчестер». Теперь второй случай.

Сколько стоит вся «Бавария»? Больше 550 миллионов евро. «Ростов» – со всеми нашими дутыми-передутым и зарплатами – в 12 раз меньше. Но Азмун – Азмунище! – яркой посадкой на задницу Боатенга и своим первым голом, вот уж уверен, наработал себе на недурной трансфер, не так ли, господа агенты?

И я, если честно, не верю, что с точки зрения турнирной судьбы «Ростову» эта победа чем-то поможет. Впереди матч с ПСВ. Матч в логове соперника. И надо не проиграть, чтобы перейти в евровесну, пусть и в Лиге Европы. Это сложно. Впрочем, разве кто-то верил вообще, что «Ростов» через две квалификации до групповой стадии доберётся? То-то.