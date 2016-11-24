Еременко вернул «Динамо» веру в победу! У него крепкий пондус

Вернувшись в строй после месячной отлучки голкипер бело-голубых Александр Еременко помог москвичам одолеть в гостях «Трактор» - 2:1 ОТ.

Вообще в среду команды КХЛ словно обессилили. 12 клубов проводили в этот свои очередные матчи регулярного чемпионата. И девять из них не смогли забросить за три периода больше одной шайбы!

«Трактор», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Амур», «Куньлунь», «Югра», «Адмирал»…

Не избежало этой скорбной участи и московское «Динамо». Но все же бело-голубые дожали челябинцев в овертайме и заработали два полновесных очка, которые помогли им вернуться в зону плей-офф, вновь вытеснив из Кубковой восьмерки «Йокерит».

Гарантом успеха «Динамо» стал возвратившийся в строй после почти месячного перерыва основной голкипер Александр Еременко.

В последний раз болельщики могли видеть вратаря в домашнем матче с рижанами 26 октября. Довести его до конца Еременко не сумел из-за травмы.

Потом Александр уверял в раздевалке, что с ним все в порядке. Но у врачей оказалось другое мнение.

Кстати два своих последних поединка перед больничным – против рижан и «Югры» - голкипер также завершил победой с минимальным счетом.

А вот без него динамовцам пришлось несладко – четыре поражения в семи матчах. В последних встречах москвичи так и вовсе потеряли уверенность в себе – ни разу не смогли поразить ворота «Локомотива» и «Магнитки».

Однако стоило Еременко вернуться в состав, как дела у «Динамо» пошли на лад. В первом периоде челябинского матча Александр отразил десять бросков. И москвичи расправили плечи!

В следующей двадцатиминутке динамовцы прижали «Трактор» к воротам – 12:4 по броскам. И хотя она закончилась со счетом 1:1, с темпа не сбились, продолжили атаковать до самого конца поединка и дожали-таки соперника в овертайме.

Конечно, разом от всех своих проблем бело-голубые не избавились. Реализация создаваемых ими моментов по-прежнему невысока. Первый гол вновь оказался на счету защитника – ветерана Ильи Никулина. Стоит вспомнить, что на сегодняшний день лучший бомбардир «Динамо» - канадец Мэт Робинсон.

Но вот в овертайме быстрая и результативная атака удалась двум нападающим. По иронии судьбы оба они - и Максим Карпов, и Егор Дугин – челябинские воспитанники и карьеру начинали в «Тракторе». Ну а сейчас отобрали очко у своей родной команды в пользу «Динамо».

Если бы за этим матчем следил экс-наставник сборной России и нынешний главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин, то он бы признал, что у Еременко в «Динамо» хороший пондус. Иными словами, бело-голубые чувствуют себя уверенно и комфортно, когда он играет сзади.

Но у Захаркина в этот вечер было своих забот навалом. И «Динамо» он никак не помог, а, наоборот, прилично подкузьмил уступив в Уфе «Витязю» (1:2), прямому сопернику бело-голубых за место в кубковой восьмерке. Да еще и пропустив решающую шайбу за 11 секунд до окончания встречи. Для «Салавата» такие инфарктные голы в последние мгновения матча уже становятся традицией.

Так что борьба за плей-офф на Западе еще больше обострилась. Теперь даже с Еременко команде Сергея Орешкина придется сильно попотеть, чтобы уйти из опасной зоны.