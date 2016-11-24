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Пенальти, не забитый Карякиным

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пенальти, не забитый Карякиным
Источник: Reuters

Николай Яременко о том, как российский гроссмейстер не смог выиграть в девятой партии.

«Да наш два пенальти подряд не забил!» - в сердцах кричал мой товарищ, который тоже всю ночь следил за этой драматичной партией. Оба в цейтноте. Оба устремляются в контратаки. Как принято говорить о футболе – «игра на встречных курсах».

К этому матчу очень подходит, кстати, футбольная терминология. Ну, смотрите сами: Сергей Карякин поначалу играл очень неуверенно, сам себе привозя опасные моменты возле штрафной. Дважды – в третьей и четвёртой партиях – он был на грани поражения. Фантастическая игра на морально-волевых, помноженная на такое же фантастическое везение – в итоге счёт в первом тайме открыт так и не был.

Но после перерыва претендент вовсю стал переходить на половину поля соперника. А чемпион играл по-прежнему вальяжно, понимая, что рано или поздно выиграет на классе. Забывал чемпион об обороне. Несколько раз опасные штрафные претендент пробил совсем уж мимо или выше. Но один прорыв по флангу – чёрной пешки – белые в 8-1 партии всё-таки преступно упустили. В итоге – гол. 1:0. Время до финального свистка тает. Но пока ещё есть.

В девятой партии Карякин был близок к тому, что счёт удвоить. Сопернику нервы помотал, но небольшое преимущество растранжирил.

В конце соперники активно бегали по полю. Один из них всё надеялся, что рано или поздно у второго сдадут нервы и он допустит ошибку, но тот даже искусственного офсайда не организовывал. Поэтому – ничья. Опять.

Жаль. У чемпиона есть шанс поднять голову. Из трёх оставшихся партий две он сыграет белыми. Аналогию с футболом тут уж сами придумайте.

За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.

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