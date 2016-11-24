Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карлсен думает: это мельдоний. А Карякин говорит, что станет чемпионом мира!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карлсен думает: это мельдоний. А Карякин говорит, что станет чемпионом мира!

Обозреватель «Советского спорта» - о том, что происходило вокруг девятой партии в Нью-Йорке в матче за шахматную корону.

Удивительной записью поделился в фейсбуке менеджер Сергея КарякинаКирилл Зангалис. Раритетное видео. Какая-то крымская телекомпания. Семилетний мальчик в советском свитере.

- Как давно ты занимаешься шахматами?

- Уже два с половиной года.

- А во сколько лет ты станешь мастером? Не говоря уже о гроссмейстере.

Мальчик молчит и только смеется.

- А хочешь стать чемпионом мира?
- Конечно!

- Дай я пожму твою будущую чемпионскую руку!

 …Этой ночью Сергей Карякин сыграл вничью белыми с Магнусом Карлсеном в девятой партии чемпионского матча в Нью-Йорке. Причем в эндшпиле имел на одну пешку больше.

Это не была бесшабашная рубка. Оба гроссмейстера действовали осторожно, показывая позиционную игру. Люди в комментариях скучали по романтическим временам, когда в шахматах шла игра «от атаки». И отмечали, что Карлсен выглядит испуганно.

Норвежский гений растерян. Он не понимает, что происходит. Он поплыл. И когда ты сбегаешь с пресс-конференции, а тебе потом прилетает штраф в 40 тысяч евро – это первый тому знак.

Хорошая шутка летает в интернете. Карлсен сидит за столом, обхватив голову руками, и только твердит: «Это все мельдоний, это все мельдоний…» А как еще остановить этого непробиваемого русского?

Карякин же ему отвечает: «Ходи давай!»

…Накануне «Ростов» сенсационно обыграл «Баварию» в футбол. Только что ночью Александр Овечкин сделал хет-трик. Но главная новость страны – матч Карякина с Карлсеном. Посмотрите ленту Яндекса. Изучите отзывы в интернете.

Представляете, какой интерес к шахматам проснулся в стране! Нельзя загадывать, конечно, все в этом матче только начинается – впереди три сложнейших партии.

Но главную победу Карякин, Зангалис и его команда уже одержали. Россия снова влюблена в шахматы.

И будем верить в лучшее – в те слова, которые Сережа Карякин сказал в семь лет. Это не просто детский лепет, а программа на жизнь.

За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пенальти, не забитый КарякинымПенальти, не забитый КарякинымНиколай Яременко о том, как российский гроссмейстер не смог выиграть в девятой партии.Карякин и Карлсен сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную коронуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.Карякин и Карлсен завершили девятую партию вничью. Как это былоКарякин и Карлсен завершили девятую партию вничью. Как это было«Советский спорт» вел онлайн трансляцию девятой партии матча за первенство мира по шахматам.Кирсан Илюмжинов: Карлсена этот поступок не красит – он обидел журналистовКирсан Илюмжинов: Карлсена этот поступок не красит – он обидел журналистовПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов – о матче за шахматную корону и ситуации с американской визой.Александр Грищук: Теперь Карякин – фаворит в борьбе за шахматную коронуТрехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук оценил расклад в матче за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом мира Магнусем Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным.Курят ли Карлсен и Карякин?Курят ли Карлсен и Карякин?Несколько наивных вопросов о матче за шахматную корону.«Корону буду хранить в сейфе». Почему Карякин станет 17-м чемпионом мира«Корону буду хранить в сейфе». Почему Карякин станет 17-м чемпионом мираОбъясняем, почему именно Сергей Карякин должен стать следующим шахматным королем. Быть может, не сейчас, но станет обязательно.«Сергей забил гол на 60-й минуте матча»«Сергей забил гол на 60-й минуте матча»В редакции «Советского спорта» побывали Марк Глуховский и гроссмейстер Эрнесто Инаркиев.«Красивых голов эти двое не забивают». Микулик о Карякине и Карлсене«Красивых голов эти двое не забивают». Микулик о Карякине и КарлсенеОбозреватель «Советского спорта» – о невероятном и осуществимом в шахматах.Хакеры поместили запись о смерти Карякина в фальшивом твиттере министра спортаХакеры взломали твиттер-аккаунт, приписываемый министру спорта Павлу Колобкову, и разместили в нем запись о смерти Сергея КарякинаЭрнесто Инаркиев: Карлсен «потерял картинку», и Карякин стал легким фаворитомЧемпион Европы Эрнесто Инаркиев -- о матче за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным:Владимир Палихата: Выигрыш Карякина – не сенсацияВладимир Палихата: Выигрыш Карякина – не сенсацияГлава Шахматной федерации Москвы и руководитель компании-спонсора Сергея Карякина объясняет причины победы российского шахматиста.Статистика за КарякинаСтатистика за КарякинаВ истории матчей за чемпионство еще никому не удавалось отыграться, уступая в счете после восьми партийМарк Глуховский: Девятая партия станет самой опасной для КарякинаСледующая, 9-я партия матча за мировую корону станет станет самым опасной для Сергея Карякина, заявил на встрече в «Советском спорте» исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский.Карлсен поплыл? В восьмой партии шахматисты сделали сразу несколько ошибокКарлсен поплыл? В восьмой партии шахматисты сделали сразу несколько ошибокПосле семи ничейных партий в битве за шахматную корону мы, наконец, получили результат.Карякин стал фаворитом чемпионского матча после победы над КарлсеномБукмекерские конторы изменили свои котировки в пользу российского гроссмейстера Сергея Карякина после его победы над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмой партии черными фигурами.«Норвежцы поздравили сквозь зубы»«Норвежцы поздравили сквозь зубы»Менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис – о победе россиянина в 8-й партии матча за корону против норвежца Магнуса Карлсена.«Карлсен свержен. Через четыре партии он перестанет быть номером один»«Карлсен свержен. Через четыре партии он перестанет быть номером один»«Советский спорт» узнал, что думает мир о победе Сергея Карякина над Магнусем Карлсеном.Дмитрий Песков: Карлсен – очень опасный противник, теперь он будет еще активнееДмитрий Песков: Карлсен – очень опасный противник, теперь он будет еще активнееПресс-секретарь Президента России, Председатель попечительского совета Российской шахматной федерации Дмитрий Песков прокомментировал в интервью «Советскому спорту» победу Сергея Карякина в восьмой партии матча за первенство мира по шахматам.Карлсен оштрафован на 10% призовых за уход с пресс-конференцииДействующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оштрафован на 10 % призовых после того, как он ушел с пресс-конференции после поражения в восьмой партии матча за шахматную корону с россиянином Сергеем Карякиным, сообщает твиттер РФШ.

Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости

Cпецпредложение