Карлсен думает: это мельдоний. А Карякин говорит, что станет чемпионом мира!

Обозреватель «Советского спорта» - о том, что происходило вокруг девятой партии в Нью-Йорке в матче за шахматную корону.

Удивительной записью поделился в фейсбуке менеджер Сергея Карякина – Кирилл Зангалис. Раритетное видео. Какая-то крымская телекомпания. Семилетний мальчик в советском свитере.

- Как давно ты занимаешься шахматами?

- Уже два с половиной года.

- А во сколько лет ты станешь мастером? Не говоря уже о гроссмейстере.

Мальчик молчит и только смеется.

- А хочешь стать чемпионом мира?

- Конечно!

- Дай я пожму твою будущую чемпионскую руку!

…Этой ночью Сергей Карякин сыграл вничью белыми с Магнусом Карлсеном в девятой партии чемпионского матча в Нью-Йорке. Причем в эндшпиле имел на одну пешку больше.

Это не была бесшабашная рубка. Оба гроссмейстера действовали осторожно, показывая позиционную игру. Люди в комментариях скучали по романтическим временам, когда в шахматах шла игра «от атаки». И отмечали, что Карлсен выглядит испуганно.

Норвежский гений растерян. Он не понимает, что происходит. Он поплыл. И когда ты сбегаешь с пресс-конференции, а тебе потом прилетает штраф в 40 тысяч евро – это первый тому знак.

Хорошая шутка летает в интернете. Карлсен сидит за столом, обхватив голову руками, и только твердит: «Это все мельдоний, это все мельдоний…» А как еще остановить этого непробиваемого русского?



Карякин же ему отвечает: «Ходи давай!»

…Накануне «Ростов» сенсационно обыграл «Баварию» в футбол. Только что ночью Александр Овечкин сделал хет-трик. Но главная новость страны – матч Карякина с Карлсеном. Посмотрите ленту Яндекса. Изучите отзывы в интернете.

Представляете, какой интерес к шахматам проснулся в стране! Нельзя загадывать, конечно, все в этом матче только начинается – впереди три сложнейших партии.

Но главную победу Карякин, Зангалис и его команда уже одержали. Россия снова влюблена в шахматы.

И будем верить в лучшее – в те слова, которые Сережа Карякин сказал в семь лет. Это не просто детский лепет, а программа на жизнь.

За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.