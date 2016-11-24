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Овечкина закидали кепками в Вашингтоне! Хет-трик Великого. Как это было (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Овечкина закидали кепками в Вашингтоне! Хет-трик Великого. Как это было (видео)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом» - и принес победу «Кэпиталз» (4:3).

Нужно сразу сказать, что Александр Овечкин (16) по количеству хет-триков среди действующих игроков НХЛ теперь занимает первое место, обгоняя Яромира Ягра (15), Мариана Габорика (14), Эрика Стаала (13).

А что еще ждать от шестикратного обладателя «Морис Ришар Трофи»?

Вообще же больше всего хет-триков за карьеру сделал Уэйн Гретцки – 50.

Также заметим, что борьба за титул лучшего снайпера в этом сезоне еще больше обострилась. Ведь Сидни Кросби сегодня сотворил дубль. Капитан «Питтсбурга» с 14 голами лидирует в таблице. И за ним летят три горячих парня, которые забили по 12 голов – Александр Овечкин, Патрик Лайне и Михаэль Грабнер.

Не ставлю на лошадку Грабнера. Очень опасен молодой Лайне. А борьба «Кросби - Овечкин» на любом уровне – это классика!

И еще нужно сказать, что Овечкин забил уже 537-й гол за карьеру. Это 32-е место в лиге. Еще одна шайба, и он догонит Кита Ткачука (538). И лучше пусть этот гол случится в большинстве. Сейчас у Ови – 199 таких шайб за карьеру.


Теперь – о самом хет-трике. Как это было.

Первый гол – в большинстве при счете 0:0. Приходит отличный пас от Евгения Кузнецова из-за ворот, и Овечкин из левого круга вбрасывания стреляет из своей страшной пушки.

Второй гол – в равных составах. И вы не поверите, Саша щелкает из левого круга вбрасывания. Это уже 2:0.

Третий гол, когда счет уже 3:1 в пользу хозяев. Овечкин ракетой пролетает по левому флангу и метко бросает в дальний угол. Красота!

Нет-нет, «Сент-Луис» так просто не сдался. Обязательно отметим гол Владимира Тарасенко. Вова не любит такие сравнения, но на пятачок он прорвался как русский танк.

Особая радость – за Женю Кузнецова. Еще вчера мы все недоумевали, что за страшный спад случился в его результативности. Только одно очко в последних девяти матчах. И вот теперь Кузя набрал 2 (1+1). Смотрите, какой гол! Спасибо Дмитрию Орлову за передачу.

В целом весь «Вашингтон» был в ударе. Ну а Овечкин – это Овечкин.

«Иногда ты просто чувствуешь, что вот он – момент для броска. Сегодня я хорошо чувствовал шайбу на клюшке. И использовал свои шансы. И вообще – большое спасибо партнерам», - сказал Ови.

Матч

Вашингтон - Сент-Луис - 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Голы:

Овечкин (Бэкстрём, Кузнецов), 17:28 (1:0 - бол.). Овечкин (Карлсон, A. Burakovsky), 30:12 (2:0). Тарасенко (Яшкин), 30:48 (2:1). Кузнецов (Орлов, A. Burakovsky), 46:31 (3:1). Овечкин 46:53 (4:1). Петранжело (Штястны, Парайко), 58:45 (4:2 - бол.). Тарасенко (Перрон, Шварц), 59:31 (4:3).

Место и дата

24 ноября 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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