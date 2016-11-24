«Не видел форсированной победы». Почему Карякин не дожал Карлсена в 9-й партии

Девятая партия между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом на это звание Сергеем Карякиным, игравшим белыми, завершилась вничью. Россиянин имел серьезное преимущество, но в решающий момент не нашел сильнейшего продолжения — таков лейтмотив случившегося в этой игре.

Многие считали, что девятая партия завершится быстрой ничьей — либо Карякин, лидирующий в матче с перевесом в одном очко, постарается максимально «засушить» игру, либо Карлсен отложит поиск своих шансов на следующий поединок, где он будет играть белыми. Однако этого не произошло. Российский шахматист вернулся к первому ходу королевской пешкой после 1. d4 в предыдущей «белой» партии, и норвежец сразу же дал понять, что собирается контратаковать здесь и сейчас. Карлсен избрал максимально острый вариант испанской партии и на 12-м ходу пожертвовал пешку, чтобы дестабилизировать позицию и ловить возможность сравнять счет.



Однако Карякин в этой нестабильной позиции сумел быстрее соперника наладить взаимодействие фигур и организовал мощное давление на позицию Карлсена. Норвежцу приходилось искать едва ли не единственные ходы, чтобы не открыть претенденту путь к форсированному выигрышу. Критическим моментом стал 39-й ход, над которым Карякин продумал почти полчаса. Согласно общему мнению, если бы российский шахматист сыграл ферзем на b3, Магнусу было бы совсем плохо. То есть, гарантированной победы у Сергея не было и в этом случае — все-таки просчитать все варианты в многофигурной позиции до конца невозможно, но чемпион мира был бы очень близок ко второму поражению подряд.

Карякин же решил нанести удар слоном на поле f7, и этим, как выяснилось, дал Карлсену возможность унести ноги. После серии разменов на 44-м ходу Магнус уничтожил главное достоинство позиции Карякина — проходную пешку d. После этого на доске запахло ничьей, которую Сергей и предложил, помучив Карлсена еще 30 ходов.

«Я не видел форсированного выигрыша», - сказал Карякин на пресс-конференции, куда Карлсен после демарша двухдневной давности на этот раз пришел. Соперники обсудили вместе ситуацию, сложившуюся на 39-м ходу и пришли к выводу, что ход, избранный россиянином, был действительно не лучшим. «Рад, что спасся», - так прокомментировал норвежец исход этой партии.

На чьей стороне теперь психологический перевес? С одной стороны, Карякин на шаг приблизился к итоговой победе, да к тому же заставил Карлсена серьезно попотеть, чтобы вывернуться из почти захлопнувшегося капкана. Но в то же время Магнус выполнил задачу-минимум в 9-й партии — черными сыграл вничью, избежав поражения в сложной ситуации. Теперь ему, чтобы свести матч в «овертайм», нужно выиграть одну партию из трех, причем дважды он будет руководить белыми фигурами.

За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.