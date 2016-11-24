Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Не видел форсированной победы». Почему Карякин не дожал Карлсена в 9-й партии

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Не видел форсированной победы». Почему Карякин не дожал Карлсена в 9-й партии
Источник: Российская шахматная федерация (РШФ)

Девятая партия между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом на это звание Сергеем Карякиным, игравшим белыми, завершилась вничью. Россиянин имел серьезное преимущество, но в решающий момент не нашел сильнейшего продолжения — таков лейтмотив случившегося в этой игре.

Многие считали, что девятая партия завершится быстрой ничьей — либо Карякин, лидирующий в матче с перевесом в одном очко, постарается максимально «засушить» игру, либо Карлсен отложит поиск своих шансов на следующий поединок, где он будет играть белыми. Однако этого не произошло. Российский шахматист вернулся к первому ходу королевской пешкой после 1. d4 в предыдущей «белой» партии, и норвежец сразу же дал понять, что собирается контратаковать здесь и сейчас. Карлсен избрал максимально острый вариант испанской партии и на 12-м ходу пожертвовал пешку, чтобы дестабилизировать позицию и ловить возможность сравнять счет.

Однако Карякин в этой нестабильной позиции сумел быстрее соперника наладить взаимодействие фигур и организовал мощное давление на позицию Карлсена. Норвежцу приходилось искать едва ли не единственные ходы, чтобы не открыть претенденту путь к форсированному выигрышу. Критическим моментом стал 39-й ход, над которым Карякин продумал почти полчаса. Согласно общему мнению, если бы российский шахматист сыграл ферзем на b3, Магнусу было бы совсем плохо. То есть, гарантированной победы у Сергея не было и в этом случае — все-таки просчитать все варианты в многофигурной позиции до конца невозможно, но чемпион мира был бы очень близок ко второму поражению подряд.

Карякин же решил нанести удар слоном на поле f7, и этим, как выяснилось, дал Карлсену возможность унести ноги. После серии разменов на 44-м ходу Магнус уничтожил главное достоинство позиции Карякина — проходную пешку d. После этого на доске запахло ничьей, которую Сергей и предложил, помучив Карлсена еще 30 ходов.

«Я не видел форсированного выигрыша», - сказал Карякин на пресс-конференции, куда Карлсен после демарша двухдневной давности на этот раз пришел. Соперники обсудили вместе ситуацию, сложившуюся на 39-м ходу и пришли к выводу, что ход, избранный россиянином, был действительно не лучшим. «Рад, что спасся», - так прокомментировал норвежец исход этой партии.

На чьей стороне теперь психологический перевес? С одной стороны, Карякин на шаг приблизился к итоговой победе, да к тому же заставил Карлсена серьезно попотеть, чтобы вывернуться из почти захлопнувшегося капкана. Но в то же время Магнус выполнил задачу-минимум в 9-й партии — черными сыграл вничью, избежав поражения в сложной ситуации. Теперь ему, чтобы свести матч в «овертайм», нужно выиграть одну партию из трех, причем дважды он будет руководить белыми фигурами.

За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Магнус Карлсен: Я счастлив, что мне удалось спастисьНорвежский шахматист Магнус Карлсен подвел итоги девятой партии матча за звание чемпиона мира с россиянином Сергеем Карякиным.Сергей Карякин: Уход с пресс-конференции - личное решение КарлсенаРоссийский шахматист Сергей Карякин подвел итоги девятой партии матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.Карлсен думает: это мельдоний. А Карякин говорит, что станет чемпионом мира!Карлсен думает: это мельдоний. А Карякин говорит, что станет чемпионом мира!Обозреватель «Советского спорта» - о том, что происходило вокруг девятой партии в Нью-Йорке в матче за шахматную корону.Пенальти, не забитый КарякинымПенальти, не забитый КарякинымНиколай Яременко о том, как российский гроссмейстер не смог выиграть в девятой партии.Карякин и Карлсен сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную коронуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.Карякин и Карлсен завершили девятую партию вничью. Как это былоКарякин и Карлсен завершили девятую партию вничью. Как это было«Советский спорт» вел онлайн трансляцию девятой партии матча за первенство мира по шахматам.Кирсан Илюмжинов: Карлсена этот поступок не красит – он обидел журналистовКирсан Илюмжинов: Карлсена этот поступок не красит – он обидел журналистовПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов – о матче за шахматную корону и ситуации с американской визой.Александр Грищук: Теперь Карякин – фаворит в борьбе за шахматную коронуТрехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук оценил расклад в матче за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом мира Магнусем Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным.Курят ли Карлсен и Карякин?Курят ли Карлсен и Карякин?Несколько наивных вопросов о матче за шахматную корону.«Корону буду хранить в сейфе». Почему Карякин станет 17-м чемпионом мира«Корону буду хранить в сейфе». Почему Карякин станет 17-м чемпионом мираОбъясняем, почему именно Сергей Карякин должен стать следующим шахматным королем. Быть может, не сейчас, но станет обязательно.«Сергей забил гол на 60-й минуте матча»«Сергей забил гол на 60-й минуте матча»В редакции «Советского спорта» побывали Марк Глуховский и гроссмейстер Эрнесто Инаркиев.«Красивых голов эти двое не забивают». Микулик о Карякине и Карлсене«Красивых голов эти двое не забивают». Микулик о Карякине и КарлсенеОбозреватель «Советского спорта» – о невероятном и осуществимом в шахматах.Хакеры поместили запись о смерти Карякина в фальшивом твиттере министра спортаХакеры взломали твиттер-аккаунт, приписываемый министру спорта Павлу Колобкову, и разместили в нем запись о смерти Сергея КарякинаЭрнесто Инаркиев: Карлсен «потерял картинку», и Карякин стал легким фаворитомЧемпион Европы Эрнесто Инаркиев -- о матче за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным:Владимир Палихата: Выигрыш Карякина – не сенсацияВладимир Палихата: Выигрыш Карякина – не сенсацияГлава Шахматной федерации Москвы и руководитель компании-спонсора Сергея Карякина объясняет причины победы российского шахматиста.Статистика за КарякинаСтатистика за КарякинаВ истории матчей за чемпионство еще никому не удавалось отыграться, уступая в счете после восьми партийМарк Глуховский: Девятая партия станет самой опасной для КарякинаСледующая, 9-я партия матча за мировую корону станет станет самым опасной для Сергея Карякина, заявил на встрече в «Советском спорте» исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский.Карлсен поплыл? В восьмой партии шахматисты сделали сразу несколько ошибокКарлсен поплыл? В восьмой партии шахматисты сделали сразу несколько ошибокПосле семи ничейных партий в битве за шахматную корону мы, наконец, получили результат.Карякин стал фаворитом чемпионского матча после победы над КарлсеномБукмекерские конторы изменили свои котировки в пользу российского гроссмейстера Сергея Карякина после его победы над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмой партии черными фигурами.«Норвежцы поздравили сквозь зубы»«Норвежцы поздравили сквозь зубы»Менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис – о победе россиянина в 8-й партии матча за корону против норвежца Магнуса Карлсена.

Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости

Cпецпредложение