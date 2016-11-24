Диего Симеоне: «Атлетико» было тяжело обыграть «Ростов», особенно в России

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы над ПСВ в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

Напомним, накануне испанский клуб обыграл команду из Голландии (2:0) и обеспечил себе путевку в плей-офф европейского турнира.

– Это серьезное достижение, – рассказывает специалист. – «Атлетико», вне всяких сомнений, вышел в плей-офф из сложной группы. Я понял это после матчей с «Ростовом». Многие думали, что команда очень просто обыграет российский клуб, но одержать победу над ними было очень тяжело. Особенно на выезде. Матч с «Ростовом» заставил «Атлетико» еще больше работать на тренировках.



– Что скажете о поражении в мадридском дерби?

– Такое случается. Бывают матчи, в которых вы проигрываете, однако, не стоит забывать о поставленных задачах. Самое главное – конечный результат. Посмотрим, как все сложится в конце текущего сезона. Критика и похвала – часть футбола, без этого никуда. Но должен признаться, что нам было очень тяжело после встречи с «Реалом». Особенно это сказалось в игре с ПСВ. Команда в первом тайме действовала медленнее, а во втором – глупо атаковала. Но все же, игроки сумели собраться и выиграть у голландского клуба.



– Что скажете о болельщиках «Атлетико»? Вы довольны поддержкой?

– Конечно, мы проиграли «Реалу» на домашней арене, но я видел, как люди пытались поддержать команду даже в такой ситуации. Это очень радует.



– Ваша команда не проиграла ни в одном матче группового этапа Лиги чемпионов...

– Да, это отличное достижение. Доволен отношением своих футболистов к делу. Не вижу разницы между чемпионатом Испании и Лигой чемпионов, поскольку к каждой игре нужно готовиться серьезно.



– Планируете ли менять схему вашей игры?

– Пока нет. Мы уже привыкли к 4-4-2 с Тьягу и Габи в центре поля, но у нас еще есть и Сауль. Коке может выдвинуться в атаку. Он настоящий мастер последнего паса, а Гризманн и Гамейро за счет своей скорости добавляют давления защитникам.



– Как оцените игру Гамейро?

– Он старается улучшить свою статистику. Этот футболист, повторюсь, обладает хорошей скоростью, а также точным ударом. Кевин полезен при контратаках.



– «Атлетико» на правильном пути?

– Нам пока удается побеждать, но нужно продолжать работу. В любой игре можно одержать победу, главное – как? Нужно подстраиваться под соперника, искать уязвимые места. Сейчас самое время сосредоточиться на Примере, – заявил Симеоне.



