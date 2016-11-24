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Растим мышечную массу: урок седьмой – ягодичные мышцы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Осень – время тренировок на взрывной рост мышечной массы. «Советский спорт» запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».

Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.

В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit.

Мы обещаем: к Новому Году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.

ВИДЕО 7. НАРАЩИВАЕМ МАССУ ГЛАВНОЙ МЫШЦЫ – ЯГОДИЧНОЙ

Спросите женщин, что им нравится в мужчинах больше всего? Они не скажут: бицепс, трицепс и прорисованная дельтовидная мышца. Они ответят – подтянутые ягодицы.

На какую нагрузку ягодичные мышцы отзываются лучше всего? Почему без глубокого приседа - никуда? Снова тяга?!! Сколько можно? Столько, сколько нужно.

Все секреты упругих ягодиц - в очередном новом видео.

Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы

Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ

Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх

Видео 4. Питание и энергообеспечение в тренинге на массу

Видео 5. Базовая теория тренировок на массу

Видео 6. Строим переднюю поверхность бедра и икроножные мышцы

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