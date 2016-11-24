Покорители космоса. Михаил Борзыкин – об исторической победе «Ростова»

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, за счет чего «Ростов» отправит в нокаут великий немецкий клуб.



На 19-й минуте Саншеш, получив передачу вблизи штрафной площади «Ростова», как-то лениво обработал мяч, незатейливо ударил по воротам, попав в кого-то из оппонентов, погладил свою шевелюру и пропал из кадра. «Бавария» проводила тренировку в сложных климатических условиях. После домашних 5:0 она не видела в «Ростове» соперника. Во всяком случае, такого, с кем надо выкладываться, сражаться за каждый участок поля, проливая кровь, пот и иногда даже слезы. Она прилетела, чтобы поскорее улететь домой.

Хотя тревожный звоночек для «Баварии» прозвенел уже на 9-й минуте, когда Ерохин головой отправлял мяч в пустые ворота. Вынес кто-то из защитников. И даже хорошо, что «Ростов» не забил – не сбил с немцев туристический настрой. «Бавария» мобилизуется позже, после перерыва, когда поймет, куда и к кому попала. А в первом тайме она была уверена в своей неуязвимости и превосходстве в исполнительском и командном классе, которые гарантируют ей легкую гостевую победу над очередным российским клубом.

Стартовый состав «Ростова»

План «Ростова» на игру был с расчетом, конечно же, на оборону. Фирменное построение 5–3–2, заточенное на контратаки. Когда «Бавария» шла вперед, все игроки «Ростова» отскакивали за линию мяча. В том числе Полоз и Азмун. По задумке немцы, не имеющие свободного пространства, должны были вязнуть в средней линии и терять мяч. А дальше в дело вступала знаменитая ростовская пружина, обеспечивающая максимально быстрый выход из обороны в атаку через несколько средних и длинных вертикальных передач.

Интересно то, что длинных передач было довольно мало. Из полевых игроков больше всех таких пасов сделал Навас – всего три. У остальных – не больше одного. Если вы не видите разницы между антифутболом и гениальным контратакующим футболом, эти цифры помогут вам сориентироваться . «Ростов» не тупо выносил мяч вперед – беги Полоз, беги Азмун! А выходил из обороны комбинационно, через средние передачи. То был осмысленный футбол, а вовсе не футбол на отбой в расчете на счастливый случай.

Диапазон действий Полоза (слева) и Азмуна (справа)

От «Ростова» требовалась грамотная игра без мяча. Ибо тягаться с «Баварией» в контроле мяча не по силам не только нашему клубу. В итоге владение мячом составило 16 минут 42 секунды чистого игрового времени. Против почти 43 минут у немцев. Но как «Ростов» распорядился этими неполными 17 минутами! 38% передач – вперед (у Нобоа – 82%). Каждая четвертая атака – быстрая. Каждый двенадцатый пас – острый. Учитывая разницу в классе, вертикальный футбол в исполнении «Ростова» вполне можно назвать эталонным.

Работа без мяча, скоростная работа с мячом, кинжальные контратаки, мобильность, прессинг, эффективность в так называемой четырнадцатой зоне (зоне подборов у штрафной площади «Баварии»), использование ошибок соперника – вот формула великой победы. Даже мобилизовавшись после перерыва, «Бавария» проигрывала «Ростову» в организации игры. У нее было только территориальное преимущество, и больше ничего. План «Баварии» не работал. План «Ростова» воплощался с первой до последней минуты.

Первый гол: перехват в исполнении Полоза, пас на Азмуна, пятая точка Боатенга. Второй гол: перехват в средней линии, пас на Полоза, сместившегося правее, пас Полоза в штрафную площадь, ошибка Боатенга при обработке мяча, подбор Нобоа, пенальти. Третий гол: пас на Азмуна, устремившегося по правому флангу, пас Азмуна на Полоза, попытка дриблинга, штрафной удар. В общей сложности игроки «Ростова» совершили 133 подбора и перехвата, из которых 29 – на чужой половине поля.

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До вчерашнего матча наши клубы сыграли с «Баварией» 17 раз: 2 победы, 4 ничьих, 11 поражений, разница мячей – 14:42. В среднем за матч мы забивали этой машине по 0,8 гола. А тут сразу три. И как! Своеобразный хет-трик: с игры, со стандарта, с пенальти. «Ростов» не просто взял три очка в матче с «Баварией». Он переиграл ее в футбол. «Ростов», который пару сезонов назад стоял на вылет. Который не так давно потерял двух основных центрдефов – Новосельцева и Баштуша. И от которого ничего подобного не ждали.

Помнится, Леонид Слуцкий назвал «Баварию» космосом. Ну да, космос. И «Ростов» – покоритель космоса. А еще вспоминается комментарий Евгения Гинера: «На данный момент для нашего чемпионата было бы лучше, чтобы в Лигу чемпионов попал «Зенит», а не «Ростов». Так было бы лучше, исходя из позиций России в рейтинге УЕФА». У ЦСКА, размышляющего о космосе, – 3 очка после пяти матчей. У «Ростова», космос покоряющего, – 4. И это в группе с «Баварией» и «Атлетико». Вот так.

Спасибо, «Ростов», за эту победу. И удачи в Эйндховене через две недели.