Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Покорители космоса. Михаил Борзыкин – об исторической победе «Ростова»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Ростова" после матча с "Баварией"
Футболисты "Ростова" после матча с "Баварией"Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, за счет чего «Ростов» отправит в нокаут великий немецкий клуб.

На 19-й минуте Саншеш, получив передачу вблизи штрафной площади «Ростова», как-то лениво обработал мяч, незатейливо ударил по воротам, попав в кого-то из оппонентов, погладил свою шевелюру и пропал из кадра. «Бавария» проводила тренировку в сложных климатических условиях. После домашних 5:0 она не видела в «Ростове» соперника. Во всяком случае, такого, с кем надо выкладываться, сражаться за каждый участок поля, проливая кровь, пот и иногда даже слезы. Она прилетела, чтобы поскорее улететь домой.

Хотя тревожный звоночек для «Баварии» прозвенел уже на 9-й минуте, когда Ерохин головой отправлял мяч в пустые ворота. Вынес кто-то из защитников. И даже хорошо, что «Ростов» не забил – не сбил с немцев туристический настрой. «Бавария» мобилизуется позже, после перерыва, когда поймет, куда и к кому попала. А в первом тайме она была уверена в своей неуязвимости и превосходстве в исполнительском и командном классе, которые гарантируют ей легкую гостевую победу над очередным российским клубом.

Стартовый состав «Ростова»

План «Ростова» на игру был с расчетом, конечно же, на оборону. Фирменное построение 5–3–2, заточенное на контратаки. Когда «Бавария» шла вперед, все игроки «Ростова» отскакивали за линию мяча. В том числе Полоз и Азмун. По задумке немцы, не имеющие свободного пространства, должны были вязнуть в средней линии и терять мяч. А дальше в дело вступала знаменитая ростовская пружина, обеспечивающая максимально быстрый выход из обороны в атаку через несколько средних и длинных вертикальных передач.

Интересно то, что длинных передач было довольно мало. Из полевых игроков больше всех таких пасов сделал Навас – всего три. У остальных – не больше одного. Если вы не видите разницы между антифутболом и гениальным контратакующим футболом, эти цифры помогут вам сориентироваться. «Ростов» не тупо выносил мяч вперед – беги Полоз, беги Азмун! А выходил из обороны комбинационно, через средние передачи. То был осмысленный футбол, а вовсе не футбол на отбой в расчете на счастливый случай.

Диапазон действий Полоза (слева) и Азмуна (справа) 

От «Ростова» требовалась грамотная игра без мяча. Ибо тягаться с «Баварией» в контроле мяча не по силам не только нашему клубу. В итоге владение мячом составило 16 минут 42 секунды чистого игрового времени. Против почти 43 минут у немцев. Но как «Ростов» распорядился этими неполными 17 минутами! 38% передач – вперед (у Нобоа – 82%). Каждая четвертая атака – быстрая. Каждый двенадцатый пас – острый. Учитывая разницу в классе, вертикальный футбол в исполнении «Ростова» вполне можно назвать эталонным.

Работа без мяча, скоростная работа с мячом, кинжальные контратаки, мобильность, прессинг, эффективность в так называемой четырнадцатой зоне (зоне подборов у штрафной площади «Баварии»), использование ошибок соперника – вот формула великой победы. Даже мобилизовавшись после перерыва, «Бавария» проигрывала «Ростову» в организации игры. У нее было только территориальное преимущество, и больше ничего. План «Баварии» не работал. План «Ростова» воплощался с первой до последней минуты.

Первый гол: перехват в исполнении Полоза, пас на Азмуна, пятая точка Боатенга. Второй гол: перехват в средней линии, пас на Полоза, сместившегося правее, пас Полоза в штрафную площадь, ошибка Боатенга при обработке мяча, подбор Нобоа, пенальти. Третий гол: пас на Азмуна, устремившегося по правому флангу, пас Азмуна на Полоза, попытка дриблинга, штрафной удар. В общей сложности игроки «Ростова» совершили 133 подбора и перехвата, из которых 29 – на чужой половине поля.

* * *

До вчерашнего матча наши клубы сыграли с «Баварией» 17 раз: 2 победы, 4 ничьих, 11 поражений, разница мячей – 14:42. В среднем за матч мы забивали этой машине по 0,8 гола. А тут сразу три. И как! Своеобразный хет-трик: с игры, со стандарта, с пенальти. «Ростов» не просто взял три очка в матче с «Баварией». Он переиграл ее в футбол. «Ростов», который пару сезонов назад стоял на вылет. Который не так давно потерял двух основных центрдефов – Новосельцева и Баштуша. И от которого ничего подобного не ждали.

Помнится, Леонид Слуцкий назвал «Баварию» космосом. Ну да, космос. И «Ростов» – покоритель космоса. А еще вспоминается комментарий Евгения Гинера: «На данный момент для нашего чемпионата было бы лучше, чтобы в Лигу чемпионов попал «Зенит», а не «Ростов». Так было бы лучше, исходя из позиций России в рейтинге УЕФА». У ЦСКА, размышляющего о космосе, – 3 очка после пяти матчей. У «Ростова», космос покоряющего, – 4. И это в группе с «Баварией» и «Атлетико». Вот так.

Спасибо, «Ростов», за эту победу. И удачи в Эйндховене через две недели.

Матч

Ростов - Бавария - 3:2 (1:1)

Голы

Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).

Состав

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста

Предупреждения:

Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48

Судья:

Артур Диаш (Португалия)

Место и дата

23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Брендан Роджерс: Если в вашей команде играет Месси, то у вас уже есть некое преимуществоГлавный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс после окончания матча с «Барселоной» (0:2) высказался об игре нападающего каталонской команды Лионеля Месси.Владимир Пономарев: У ЦСКА очень много народу сломалосьБывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча команды против «Байера» (1:1)«Спартак» повысит зарплату Карреры, если команда выйдет в Лигу чемпионовКак сообщает «Спорт-экспресс», в случае, если московский «Спартак» выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнем сезона, зарплата наставника красно-белых Массимо Карреры возрастет до 2 млн евро.«Ростов» стал третьим российским клубом, обыгравшим «Баварию». И первым – в Лиге чемпионовВчера в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» дома обыграл «Баварию» – 3:2.«Ростов» – «Бавария». Ерохин чаще всех вступал в единоборстваВчера в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» дома обыграл «Баварию» – 3:2.Дмитрий Кириченко: «Бавария» провалилась потому, что мы очень хорошо сыгралиТренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал победу российского клуба над «Баварией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.«Ростов» – «Бавария». Подробная статистика матчаВчера в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» дома обыграл «Баварию» – 3:2.Никита Симонян: Бердыева я помню игроком: он был техничный и умный. Именно такой футбол он ставит «Ростову»Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал победу «Ростова» над «Баварией» (3:2) в матче группового раунда Лиги чемпионов.Диего Симеоне: «Атлетико» было тяжело обыграть «Ростов», особенно в РоссииДиего Симеоне: «Атлетико» было тяжело обыграть «Ростов», особенно в РоссииГлавный тренер мадридского «Атлетико» после победы над ПСВ в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.Алексей Герасименко: «Ростов» одержал историческую победу над «Баварией»Бывший футболист «Ростельмаша» Алексей Герасименко поделился впечатлениями от победы «Ростова» над «Баварией» (3:2) в Лиге чемпионов.Евгений Ловчев: Бердыев переиграл всю «Баварию»!Евгений Ловчев: Бердыев переиграл всю «Баварию»!Обозреватель «Советского спорт» объяснил, как в Ростове-на-Дону случилось чудо и «Ростов» обыграл «Баварию» со счетом 3:2.Три шикарные плюхи. Николай Яременко об исторической победе «Ростова»Три шикарные плюхи. Николай Яременко об исторической победе «Ростова»«В Ростове шикарные плюхи», – поется в одном из самых ярких хитов нынешнего года.Матс Хуммельс: Сейчас у «Баварии» нет той игры, которая была при ГвардиолеЗащитник «Баварии» Матс Хуммельс после поражения от «Ростова» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что его команда не показала той игры, которая была при Хосепе Гвардиоле.Дмитрий Кириченко: При организации игры и стопроцентной отдаче футболистов в Лиге чемпионов обыгрывать можно всехТренер «Ростова» Дмитрий Кириченко после победы своей команды над «Баварией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что в этом турнире непобедимых клубов нет.Миха Мевля: Победа над «Баварией» стала главной в моей карьереЗащитник «Ростова» Миха Мевля после победы своей команды над «Баварией» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов признался, что эта виктория является главной в его карьере.«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха и вышел в плей-офф ЛЧ«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха и вышел в плей-офф ЛЧФутболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью английским с «Манчестер Сити».«Лудогорец» и «Базель» голов не забили«Лудогорец» и «Базель» голов не забилиФутболисты болгарского «Лудогорца» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью со швейцарским «Базелем».Лига чемпионов. 5-й тур. «Ростов» обыграл «Баварию», «Арсенал» сыграл вничью с «ПСЖ» и другие матчиРезультаты матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Селтик»Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Селтик»Футболисты шотландского «Селтика» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов уступили «Барселоне».«Арсенал» и «ПСЖ» в Лондоне сыграли вничью«Арсенал» и «ПСЖ» в Лондоне сыграли вничьюФутболисты лондонского «Арсенала» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с французским ПСЖ.

Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение