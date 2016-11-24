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95% света и 50 лет гарантии. Почему у стадиона в Петербурге самая крутая крыша

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
95% света и 50 лет гарантии. Почему у стадиона в Петербурге самая крутая крыша
Источник: «СМУ Фронт Инжиниринг»

Стадион на Крестовском острове приобрел внешне окончательный вид, когда завершились работы на раздвижной кровле. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» выяснил, почему крыша на арене уникальна.

Крыша нового стадиона в Петербурге покрыта «подушками» из полимерного материала, их почти сотня штук. Андрей Жуков, руководитель проекта компании «Фронт инжиниринг», субподрядчика строительства, объяснил, почему у крыши нет аналогов в мире.

«Дорогой выйдет парничок»

В России всего четыре объекта, на которых использовали мембранное покрытие – такое, как на стадионе в Петербурге: это сочинский «Фишт», в Сочи же жилой комплекс «Актер Гэлакси» и петербургский аквапарк «Питерлэнд». Но везде только стационарные поверхности, раздвижной нигде до стадиона на Крестовском не было.

Материал эластичный, но тянется он не очень сильно: 70-метровый блок можно растянуть на пару сантиметров. Между натянутыми элементами есть горизонтальные планки – на них, например, птицы будут садиться. На саму «подушку» садиться неудобно: она надувается, становится покатой. Можно считать, это мера безопасности такая.

«Хороший материал, мне бы такой на дачу, парничок сделать» – это однажды, когда уже начали монтаж и растянули одну мембрану, другие работники стадиона пощупали ее и говорят. Слушай, отвечаю, дорогой выйдет парничок-то. Материал делают в Голландии, он очень прочный при всей эластичности.

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Кровля – 18 тысяч квадратных метров. 6 тысяч – стационарная, 12 тысяч – раздвижная.

В Европе, в мире есть объекты с таким же покрытием. Это не десятки, конечно, а всего несколько, но есть. А вот таких, чтобы этим материалом покрывали раздвижную часть – нет, везде, кроме стадиона в Петербурге, только стационарные.

Монтаж последнего элемента кровли за 15 секунд. Видео компании СМУ «Фронт инжиниринг»

«Ловили погоду, подстраивались»

После смены генподрядчика у нас ничего не изменилось. Думали, могут быть какие-то паузы, но нет: ни дня остановки не было. Перешли в другой генподряд с тем же графиком, его и выдерживаем. Сроки выдерживаем благодаря участию Сергея Морозова, председателя Комитета по строительству. А курирует работу по кровле Виктор Колядов – между прочим, человек армейский, полковник.

Из всего, что произошло, главная помеха – погодные условия. Для работ на высоте это всегда так: ветер, дождь. В приоритете же человеческие жизни. По всему периметру крыши мы растянули страховочные сети, все потенциально опасные места закрыли. На этом стадионе были всем известные печальные случаи. А я как руководитель хочу в первую очередь, чтобы спустились здоровыми с крыши столько же монтажников, сколько поднялись.

Во время ураганов приходилось останавливать работы, из-за дождей тоже – все-таки металлические конструкции становятся скользкими. Ловили погоду, под нее подстраивались. Каждая остановка откидывала от графика, приходилось выходить на объект и в пять утра, с восходом солнца – наверстывали.

Источник: «СМУ Фронт Инжиниринг»

«Рассматриваем предложение «Зенита»

95 процентов света пропускает крыша стадиона. Снег на ней лежать не будет, у поверхности минимальное сцепление, силы трения почти нет – и снег сразу скатывается вниз или по направлению ветра. При разработке климатическую зону учли, конечно, и взяли даже с двух- или даже трехкратным запасом: есть месячная норма, а крыша выдержит тройной объем. То же самое и с пылью: она почти не накапливается, а то, что все же остается, без проблем смоет даже легкий дождик. Мыть тряпками точно не придется.

При сдвинутой кровле сейчас, поздней осенью, средняя температура – плюс восемь, достаточно комфортная.

Срок гарантии материала крыши – 50 лет. Сложно представить, что может случиться, что может не выдержать. Только если кто-то с шилом придет и проткнет или чем-то другим что-то отрежет, открутит. 99 процентов, что ломаться там нечему.

ФК «Зенит», точнее эксплуатирующая организация «Зенит-Арена», уже обратилась в нашу компанию с предложением работать на стадионе и дальше, заниматься контролем. Мы это предложение рассматриваем сейчас.

Наша компания, кроме крыши, занимается еще остеклением и зоной контроля доступа – то есть помещениями, где при входе будет обеспечиваться безопасность. Во входной группе уже почти все готово, мы перешли к монтажу турникетов, сами павильоны готовы – остались только финальные штрихи.

Как выглядит стадион на Крестовском с высоты птичьего полета прямо сейчас. Видео компании СМУ «Фронт инжиниринг»

«Приятно смотреть на почти готовый стадион»

Настроение у всех на стройке благоприятное: есть уверенность, что все получится сделать в срок. На стадионе создали отдельную единицу – штаб вице-губернатора, он вне зависимости от внешних факторов помогает продолжать работу. В восемь утра собрание и в восемь вечера: все субподрядчики, главы комитетов – в районе 100 человек. Если какие-то вопросы туго решаются, можно им придать ускорение с помощью таких собраний. На арене сейчас больше 4 000 человек работает – это только монтажники, и их все больше. Вице-губернатор Игорь Албин действительно чуть ли не живет на стадионе: он лично контролирует решение многих вопросов.

Я три года на объекте, некоторые и больше. Но уже приятно смотреть на то, что это почти готовый стадион.  Я пришел на стадион начальником участка, потом повысили до «и.о.» руководителя, полтора года назад стал руководителем. Охватить все поначалу было тяжело, а теперь уже думаю, что в дальнейшем мелкие проекты брать – будет несерьезно что ли. Раньше мои объекты были смешными по квадратным метрам по сравнению с ареной.

Уехал в командировку из Москвы в Сочи перед Олимпиадой на три месяца – и вот до сих пор в ней (смеется). Месяц после Сочи побыл дома – и в Петербург, мне тут нравится. Сейчас свободного времени меньше, но к сдаче объекта всегда все переходит в нон-стоп режим – это нормально.

Приятно было присутствовать на тестовом матче. Но я максимум минут десять посмотрел футбол, все-таки работать нужно. Может быть, странно звучит от человека, работающего на спортивном объекте, но я к футболу равнодушен. А для многих, кто вышел на поле, это важно – первыми ступить на поле, где потом будут звезды мирового футбола играть. Было бы неплохо потом и на официальный матч попасть: на Кубок конфедераций или чемпионат мира. Правда, таких желающих наверняка будет много.

Источник: «СМУ Фронт Инжиниринг»

«Мы закончили – всем стало комфортнее»

До 75 человек одновременно выходили на смену во время работ на крыше. Раздвижная сложнее, там сами элементы крыши, которые нужно растягивать, больше: на стационарной части – до 200 квадратных метров, а на раздвижной – 250-270 метров. На ветру такой элемент превращается чуть ли не в парус, очень велик риск, что улетит, что повредится. Оставлять на крыше до полного закрепления нельзя: начали устанавливать – процесс необратимый.

За два с половиной месяца мы установили 92 блока на крыше. На стационарной части 32 блока, на раздвижной – 60 штук. Результат и нам, и всем остальным нравится.

У каждой из четырех частей крыши – обе стационарные и две половинки раздвижной – есть свой компрессор. В зависимости от того, что говорят датчики, они поддерживают постоянное давление под натяжными элементами. На холоде, например, воздух сжимается – нужна подкачка, чтобы мембраны сохраняли форму. Система вроде бы несложная, но ума в ее создание вложено много.

Мы закончили крышу – и всем внутри стадиона стало комфортнее работать, потому что тепло и гораздо менее сыро. Строительство после завершения нашей работы пошло быстрее и продуктивнее.

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