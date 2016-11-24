Василий Ломаченко: Уолтерс не проигрывал, потому что не боксировал со мной

Украинский чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко рассказал о подготовке к поединку с ямайцем Николасом Уолтерсом.

– Вы провели только семь боев на профессиональном ринге. Изменилась ли подготовка?

– Она проходит абсолютно одинаково. Уолтерс ничем не отличается от остальных ребят, к которым я готовился, потому что я всегда готовлюсь одинаково ко всем, сильный ли это соперник или слабый.

– У твоего соперника нет поражений. Это может как-нибудь повлиять на бой?

– Нет, это не влияет на бой. Какая разница, какой рекорд написан на бумаге? Он еще не боксировал со мной

– Накануне встречались два небитых боксера и судьи на бумаге оценили Андре Уорда выше, чем Сергея Ковалева...

– Я не согласен с решением судей. Почему не согласен? Я считаю, что Сергей Ковалев выиграл бой. Работа судей? Насколько хорошо они с ней справились судить не мне, но на мой взгляд победитель – Сергей Ковалев.

– Если Уолтерс будет использовать свой сильный удар и попадать, а вы будете работать сериями, не повлияет ли это на судей?

– Ключевое слово «если». Для того, чтобы нокаутировать и выиграть нужно попадать этими сильными ударами.

– Но вдруг он нокаутирует вас?

– Отлично. После вечера субботы у вас будет возможность подойти к Уолтерсу и узнать, что произошло, почему он меня не нокаутировал.

– На вас не давит то, что многие люди считают тебя лучшим?

– Нет. Это говорят люди, ответственность ложиться небольшая. Единственное, это мотивирует меня. Я хочу подтвердить каждое из этих слов. Я хочу подтвердить их веру в меня.

– Если вы договоритесь с Мэнни Пакьяо по поводу веса, как вы планируете его побеждать учитывая огромную разницу в рекорде?

– Я не думал пока об этом. У меня бой 26 числа и все мысли о поединке с Уолтерсом. Поединок с Мэнни Пакьяо – это разговор о «воздушных замках». Когда у меня будет подписан с ним контракт на бой, я буду об этом думать. Сейчас я об этом не думаю.

– Не хотите обратиться к своим фанатам?

– Я читаю ваши комментарии в социальных сетях. Спасибо за поддержку. Спасибо тем, кто меня критикует. И не пропустите бой 26 ноября. Будет очень интересно.