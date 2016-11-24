Карлсен – как Месси. Или Романцев. Рекордные штрафы за бегство от прессы

«Советский спорт» вспоминает, как в разные годы и в разных видах спорта штрафовали за неявку на пресс-конференци ю.



В четверг, после того, как девятая партия матча за шахматную корону между российским претендентом Сергеем Карякиным и норвежским чемпионом Магнусом Карлсеном завершилась вничью, норвежец рассказал, что собирается обжаловать штраф за уход с пресс-конференци и по окончании предыдущей партии.



Напомним, что восьмая партия чемпионского поединка стала пока единственной, завершившейся не вничью. Победу черными тогда одержал Сергей Карякин. Норвежский чемпион был так раздосадован поражением, что, не дождавшись россиянина, отвечавшего на вопросы телевидения, покинул зал для проведения пресс-конференци и, так и не пообщавшись с журналистами. За это нарушение шахматисту грозит штраф в размере 10% от возможного выигрыша.



Призовой фонд чемпионского матча составляет 1 миллион евро. 60% из этой суммы получит победитель, остальное — проигравший . Так что Карлсен рискует потерять от 40 до 60 тысяч евро. Если это произойдет, этот прогул станет одним из самых дорогих в истории спорта.



Нечто подобное произошло не так давно на турнире претендентов, проходившем весной этого года в Москве, победителем которого как раз и стал Сергей Карякин. После одной из партий не удостоил журналистов своим присутствием американский шахматист Хикару Накамура. На него был наложен такой же штраф — 10% от призовых. Только в денежном эквиваленте он оказался намного меньше потому что победитель того турнира получал 95 тысяч евро. Накамура, став вторым, заработал 88 тысяч евро, из которых вычли 8,8 тысяч евро штрафа.



Футбол

В какой-то момент в российском футболе неявка на пресс-конференци ю стала едва ли не нормой поведения. Во всяком случае это касалось наставника московского «Спартака» Олега Романцева, появление которого перед журналистами в последние годы в красно-белом клубе было редкостью даже в случае побед, не говоря уже о неудачных матчах. Правда, в отличие от Карлсена, сам Олег Иванович никаких расходов не нес — за все платил клуб. Тогда красно-белым приходилось отдавать лиге по 10 тысяч рублей за каждый прогул главного тренера.



Сегодня эта сумма заметно выросла. Например, тренера «Ростова» Курбана Бердыева в прошлом году оштрафовали за пропуск пресс-конференци и после матча РФПЛ на 50 тысяч рублей. Правда, в Кубке России суммы остались на том же уровне. В 2015 году соответствующее наказание было выписано тренеру «Зенита» португальцу Андре Виллаш-Боашу — 20 тысяч за два проступка.



Намного строже штрафуют во время крупных международных турниров под эгидой ФИФА или УЕФА. Так на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году сборная Аргентины была оштрафована на 300 тысяч швейцарских франков за то, что на протяжении трех матчей подряд на пресс-конференци и приходил один лишь тренер. По правилам его должен сопровождать еще и футболист, чаще всего — капитан, то есть Лионель Месси. Каждая неявка игрока обошлась Аргентинской федерации футбола в 100 тысяч франков.



Теннис

Как и шахматисты, из своего кармана за прогулы платят представители других индивидуальных видов спорта, таких, как теннис.



Один из самых крупных штрафов в истории заплатил российский теннисист, экс-первая ракетка мира, а ныне — депутат Госдумы РФ Марат Сафин. Он не явился на пресс-конференци ю после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции 2006 года. За это спортсмен был оштрафован на 10 тысяч долларов.



Одними из главных прогульщиц в мировом теннисе считаются сестры Уильямс. На том же самом «Ролан Гаррос», но уже в 2015 году, согрешила старшая из них — Винус. Она также прогуляла общение с журналистами после поражения в первом круге. Но с нее удержали куда меньше, чем с российского теннисиста — лишь 3 тысячи долларов. В 2010 году, кстати, выступающие в парном разряде Серена и Винус, в полном составе прогуляли пресс-конференци ю, за что каждая потеряла по 4 тысячи долларов.



Такой же штраф заплатила и белорусская спортсменка Виктория Азаренко, пропустившая общение с журналистами в 2010 году. Что удивительно, снова Открытый чемпионат Франции, и снова — поражение в первом круге.



Хоккей

Не обходится без прогулов и в хоккее. Одного из самых скандальных тренеров Континентальной хоккейной лиги, Андрея Назарова, год назад оштрафовали за подобный проступок на 50 тысяч рублей. Штраф выплатил клуб, который российский специалист возглавлял на тот момент — казахский «Барыс».



«Формула-1»

Несмотря на то, что «Формула-1» — это вид спорта, в котором гонщик представляет не только себя, но и свою команду, штрафы за прогулы пресс-конференци й пилоты оплачивают из своего кармана. Одного из лучших гонщиков современности, британца Льюиса Хэмилтона так оштрафовали на 5 тысяч евро.



Одним из самых злостных прогульщиков считается финн Кими Райконен. В 2008 году он лишился 5 тысяч евро за опоздание на общение с прессой во время Гран-при Франции. В Венгрии в том же году пилот сумел избежать наказания, доказав, что его опоздание было связано с задержкой авиарейса.



Американский футбол

Одни из самых жестоких штрафов за отказ от общения с журналистами предусмотрен в американском футболе. Национальная футбольная лига в праве оштрафовать провинившегося игрока на 20 тысяч долларов, чем и воспользовалась в 2012 году. Тогда защитник «Нью-Йорк Джайантс» Оси Уменьори не явился общаться с прессой перед открытой тренировкой команды.

