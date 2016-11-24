«Ростов» – лучший! Колонка Андрея Малосолова

Предлагаю назвать «Ростов» лучшей командой России 2016 года. Не сезона-2016/17, а именно нынешнего года, хотя в номинациях РФС лучшие команды и игроки, как правило, определяются по итогам именно сезонов.

Поясню, что имею в виду, называя ростовчан лучшими в этом году. В 2016-м «Ростов» совершил несколько выдающихся спортивных подвигов, которых от него в принципе никто не ожидал.

Весной 2016-го «Ростов» окончательно закрепил за собой звание двойника «Лестера». И пусть в отличие от английского выскочки до чемпионства не добрался, впервые в истории занял в первенстве России второе место, на пути к которому впечатлил победами над ЦСКА (2:0) и «Зенитом» (3:0).

Осенью подвиги «Ростова» продолжились победами в отборе Лиги чемпионов над «Андерлехтом» (2:0) в гостях и «Аяксом» (4:1) в Ростове.

Наконец, несмотря на общий скепсис после поражения от «Баварии» в первом матче группового турнира в Мюнхене (0:5), «Ростов» сенсационно победил немцев дома (3:2). И отсутствие Нойера и ряда ведущих игроков тут оправданием быть не должно – «Бавария» и вторым составом может кого угодно разнести в щепы.

Я не эксперт, досконально разбирающийся в нюансах игры. Но с трибуны вижу команду, которая лучше всех в России популяризирует футбол. Которая дарит своим и не только своим болельщикам настоящую, многими забытую радость. От неожиданных побед. От тактических сюрпризов тренера. От сумасшедшего настроя игроков. Взгляните на ростовские сектора! Я смотрю на них и понимаю, что такие же эмоции испытывал в Лиссабоне, где в 2005 году ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Тоже неожиданно и красиво.

Да, в этом году в нашем футболе было на кого посмотреть и что отметить. Хотя бы двойной сэйв Игоря Акинфеева в Казани в конце прошлого сезона, сделавший ЦСКА чемпионом страны. Уверенную и зрелищную игру «Зенита» в матчах еврокубках и РФПЛ. Невероятный подьем «Спартака».

Но в нынешнем году лучший для меня все же «Ростов», на форме которого нет даже логотипа спонсора в этой Лиге чемпионов. Именно он дарит болельщикам яркие эмоции несмотря на финансовые и технические проблемы, ограниченность в селекции и старый стадион. А что еще может быть важнее для человека с трибуны?