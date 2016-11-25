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Андрей Сметанин: Трансфер Селихова? У меня по этому поводу двоякое мнение

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Селихов
Александр СелиховИсточник: «Советский спорт»

Бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин в преддверии матча с «Тереком» дал прогноз на окончание этой встречи, а также прокомментировал информацию о возможных трансферах столичной команды. 

– «Терек» может обыграть «Спартак», – считает Сметанин. – Шансы есть всегда. Особенно, если мы вспомним встречу «Ростова» с «Баварией». 

– Как прокомментируете трансфер Александра Селихова?
– У меня по этому поводу двоякое мнение. В принципе, хорошо, что взяли этого игрока. Александр молодой и перспективный футболист, другое дело, что об этом не знал Массимо Каррера, и это больше минус.

– Верите в то, что итальянский специалист может уйти из команды, если с ним не станут советоваться по поводу трансферной политики?
– А почему нет? В российском футболе возможно абсолютно все. Каррера уйдет, придет другой тренер. Как говорится, свято место пусто не бывает.

– Продаст ли «Спартак» Квинси Промеса в январе? Английские СМИ утверждают, что голландец интересен «Ливерпулю».
– Повторюсь, в нашем футболе возможно все. Если за этого игрока предлагают 30 млн евро, то красно-белые должны продать его. Все-таки, «Спартаку» тоже нужны деньги. Хотя, если Леонид Федун нацелился на то, чтобы выиграть чемпионство, то москвичи никуда его не отпустят до конца сезона.

– Как прокомментируете возможный трансфер в «Спартак» полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука?
– Здесь очень важно знать, кто именно является инициатором этого перехода. 

– В интервью итальянским СМИ наставник красно-белых заявил о желании приобрести русского футболиста в атаку. Как известно, Миранчук может сыграть и на этой позиции.
– Почему бы нет? Алексей – не первый игрок, который переходит из «Локомотива» в «Спартак». Уверен, что не последний. Если Каррера хочет видеть его в команде, то Алексей будет играть, – сказал Сметанин.

Голосование: Заиграет ли Селихов в «Спартаке»?

Матч

Терек - Спартак

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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