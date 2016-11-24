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Николай Попов: Карякин провел девятую партию в стиле… Карлсена!

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Николай Попов: Карякин провел девятую партию в стиле… Карлсена!
Источник: Associated Press

О событиях 9-й партии матча между Карлсеном и Карякиным корреспонденту «Советского спорта» рассказывает известный телекомментатор, международный мастер по шахматам Николай Попов. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ

- Многим специалистам казалось, что 9-я партия должна завершиться быстрой ничьей – это вытекало из логики событий…
- Так думал и я. Расстроенный поражением в предыдущей партии Карлсен вряд ли бы возражал против легкой ничьей, да и в матчевую стратегию Карякина она вписывалась. И Магнус избрал в дебюте такой вариант, в котором за отданную пешку просматривается достаточная компенсация. Но оказалось, что играть эту позицию черными совсем непросто. Карякин же действовал так, что в какой-то момент у меня возникло стойкое ощущение, что белыми играет… Карлсен!

- Почему?
- Сергей действовал в его стиле. Совершал неожиданные маневры, играл активно. Можно сказать, держал своего соперника в партере и ничем не рисковал. И через экран физически ощущалось, как сложно Карлсену искать очередной ход. Да, найти форсированного выигрыша Карякину так и не удалось, но партия в итоге получилась затяжная. И, думаю, претендент не расстроился этому  - если есть возможность помучить соперника, почему бы этого не сделать – как, собственно, любит поступать сам Карлсен?

- То, что Карякин действовал в стиле Карлсена – это случайность?
- Я здесь хочу провести такую историческую параллель. Перед матчем Карякин часто вспоминал матч 1927 года между Капабланкой и Алехиным. Там фаворитом считался Капабланка, в то время как Алехину отводилась роль аутсайдера. Но в итоге Капабланка был повержен, Алехин обыграл его с большим преимуществом. Важно это вот почему: Капабланка славился блестящей игрой в эндшпиле, где он практически не проигрывал. Алехин же после того матча рассказал, что поставил перед собой задачу научиться играть именно в концовках партий не хуже Капабланки. Символично, что последнюю победу Алехин одержал тогда в ладейном эндшпиле, который стал во многом учебным. Так вот, Карякин и его команда провели перед матчем с Карлсеном блестящую подготовку. И Сергей так здорово изучил игру соперника, что именно поэтому какие-то позиции стал играть в его стиле. Девятая партия стала этому подтверждением.

- Согласны, что ключевым моментом партии стал 39-й ход, где Карякин избрал не сильнейшее продолжение?
- Действительно, ход ферзем на b3 был, наверное, сильнее. Перед этим Карлсен, поставив коня на е7, как бы спровоцировал взятие слоном на f7, и атака на это поле была очевидной. Карякин так и сыграл. Но ход 39. Фb3 все-таки тоже не вел к форсированному выигрышу. Эту позицию уже анализируют серьезные гроссмейстеры, и максимум, что там удается добиться белым – переход в эндшпиль, где черные остаются без двух или даже без трех пешек. Однако и там Карлсен, скорее всего, мог бы спастись. И сам Карякин отметил, что видел ход ферзем на b3, но конкретного выигрыша не нашел.

- Как расценивать итог девятой партии – как упущенную Карякиным победу?
- Нет, я считаю, что это достижение Сергея. Он практически из ничего создал реальные шансы и держал своего соперника в постоянном напряжении. Карлсен затратил огромное количество сил, чтобы спастись. У его позиции была такая особенность – в статичном положении она вроде бы и выглядела ничейной, но шахматы такая игра, что в ней надо все время ходить. Иногда хочется пропустить ход, сказать – мне нравится, как у меня стоят фигуры, давай ты ходи. Но бывают ситуации, когда ходить приходится не от хорошей жизни. Именно в таком положении находился большую часть партии Магнус, и ходы ему приходилось искать максимально точные и сложные.

- И все же – не может ли горечь от того, что Карякин не добился выигрыша, несколько испортить ему настроение перед тремя заключительными партиями? В то время как Карлсен наверняка доволен, что не проиграл в тяжелой ситуации.
- Я бы не стал так прямолинейно распоряжаться эмоциями игроков. Почему у Карякина должна быть горечь? Да, не выиграл, но форсированной победы там не было. Зато он давил и не давал сопернику поднять голову. Карлсен с одной стороны, может, и рад, что не проиграл, но вряд ли ему такое течение партии доставило положительные эмоции. Довольным он вряд ли быть может. Карлсен однозначно устал, но уже в четверг ему надо будет играть 10-ю партию, которая для него имеет ключевое значение. У Магнуса будет белый цвет, и откладывать реванш на последнюю партию он явно не захочет.   

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