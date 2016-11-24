Карлсен – Карякин: онлайн десятой партии

«Советский спорт» ведет онлайн трансляцию десятой партии матча за первенство мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.

В Нью-Йорке продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам ФИДЕ между действующим чемпионом Карлсеном и претендентом Карякиным. В ночь на пятницу по московскому времени разыгрывается десятая партия, белыми фигурами играет норвежец.

На данный момент счет в матче – 5 на 4 в пользу российского претендента.