Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак- : -Медвешчак
Футбол  Краснодар- : -Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Минаков: Емельяненко не интересен ни одному топовому бойцу

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Емельяненко
Александр ЕмельяненкоИсточник: «Советский спорт»

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков дал комментарий относительно дальнейшей карьеры Александра Емельяненко, который 26 ноября выйдет на свободу.

– Александр является очень талантливым спортсменом. Но между тем, он достаточно своеобразный товарищ. Наслышан о том, как Емельяненко подходит к подписанным контрактам. Без всякой ответственности. Где он может появится в ближайшее время? Без понятия, но мне хочется надеяться, что Александр поумнел и будет вести добропорядочный образ жизни, занимаясь тем, что у него получается лучше всего. Хочется верить, что он будет приносить пользу спорту, проводить мастер-классы, поскольку, как боец он очень талантлив. Видимо, что-то не сложилось в жизни, поэтому он оказался за решеткой. 

– Адвокат Емельяненко заявил, что у его клиента сейчас достаточно предложений о проведении боя. Как вы думаете, от каких промоутерских компаний?
– Все возможно, потому что он, прежде всего, носит фамилию «Емельяненко», которая находится на спортивном олимпе. Пусть Александр будет десять раз не тем спортсменом, но он все равно будет интересен, потому что он брат Федора. Все хотят видеть его на турнире.

– Возможно ли в тюрьме поддерживать форму?
– Александр не первый спортсмен, который попал в места не столь отдаленные . Знаю многих ребят, которые успешно продолжают карьеру после отбывания срока. Все зависит от самого Емельяненко, было ли у него желание поддерживать форму. Та база, которая есть у Александра, остается при нем, потому что, как говорится, опыт не пропьешь. Мышечная память быстро восстанавливается, а технические вещи возвращаются со временем. Но мне сложно сказать, как Александр поддерживал форму в тюрьме. 

– Поклонники смешанных единоборств могут рассчитывает на поединок Виталий Минаков – Александр Емельяненко?
– Знаете, здесь нужно вопрос ставить так: Нужен ли этот бой Виталию Минакову? (смеется). Александр, как спортсмен не интересен ни одному топовому бойцу, а вот промоутерам, которые собираются организовать турнир среднего уровня в регионе, – другое дело. На высоком уровне Емельяненко никому не интересен. Его нет в мировом рейтинге. По крайней мере, такова ситуация на сегодняшний день, – отметил Минаков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Минаков: Хочется надеяться, что Емельяненко поумнелБывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков дал комментарий относительно дальнейшей карьеры Александра Емельяненко, который 26 ноября выйдет на свободу.Адвокат Емельяненко: У Александра очень много предложений, скоро он вернется на рингИзвестный боец смешанного стиля Александр Емельяненко в ближайшее время возобновит профессиональную карьеру. Об этом сообщил адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе.Адвокат Емельяненко: Александр, скорее всего, выйдет на свободу в субботуИзвестный боец смешанного стиля Александр Емельяненко выйдет на свободу в ближайшую субботу (26 ноября). Об этом сообщил агент российского спортсмена Кахабер Долбадзе.Суд заменил Емельяненко тюремный срок на исправительные работыПресс-секретарь воронежского областного суда Лада Петина сообщила, что бойцу MMA Александру Емельяненко назначили исправительные работы сроком на два года вместо не до конца отбытого срока заключения в колонии.Убитый в Германии Мусалаев мог быть связан с русской мафиейКак сообщает «Спорт FM» со ссылкой на немецкое издание Bild, многократный чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев, убитый 18 ноября в Германии, мог быть связан с русское мафией.M-1 Challenge 73. Давелла проведет бой против Омарова9 декабря в Назрани состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 73. В его рамках пройдет бой между чемпионом Бразилии по лута ливре Диего Давеллой (Бразилия, 15-5) и Залимбегом Омаровым (Fighting Eagle, 7-1-1).Лига ACB запускает уникальный для европейского рынка интернет-проектПромоутерская компания ACB разработала сервис, с помощью которого вы сможете оставлять свои прогнозы на бои турниров «Беркут», соревнуясь с другими пользователями. Самых проницательных экспертов будут ждать памятные подарки от лиги.Хабиб Нурмагомедов: Пытаюсь объяснить американцам про Дагестан, они не понимаютХабиб Нурмагомедов: Пытаюсь объяснить американцам про Дагестан, они не понимаютСамый популярный боец смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».Хабиб – секундант. Боец UFC выступил в роли наставника на турнире Fight NightsХабиб – секундант. Боец UFC выступил в роли наставника на турнире Fight NightsРепортаж с турнира Fight Nights Global 55.Хабиб Нурмагомедов: Чтобы провести турнир в России, UFC нужно нянчиться со мнойРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о возможности проведения турнира UFC в России.Хабиб Нурмагомедов: MMA будет тяжело опередить боксРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сравнил популярность бокса и MMA.Хабиб Нурмагомедов: Не считаю, что Мирзаев и Багаутинов ниже классом тех, кому проигралиРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о последних поражениях Расула Мирзаева и Али Багаутинова.Хабиб Нурмагомедов: В Америке меня называют русскимРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как к нему относятся в США.Хабиб Нурмагомедов: В Америке нет Дагестана, все остальное устраиваетРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как чувствует себя в Америке.Хабиб Нурмагомедов: У меня отец спартаковец, а я болею за «Анжи»Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих предпочтениях в футболе.Хабиб Нурмагомедов: Сейчас UFC невыгодно организовывать мой бой с МакгрегоромРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном бое с Коннором Макгрегором.ВИДЕО ДНЯ: Хабиб Нурмагомедов в гостях у «Советского спорта»ВИДЕО ДНЯ: Хабиб Нурмагомедов в гостях у «Советского спорта»Гостем редакции «Советского спорта» стал российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов (24 победы, 0 поражений), известный по своим выступлениям в самой сильной лиге смешанных единоборств UFC.Макгрегор может покинуть UFC и перейти в рестлингЧемпион UFC Конор Макгрегор может заключить соглашение с крупнейшей американской компанией World Wrestling Entertainment, которая занимается роведением мероприятий профессионального рестлинга.Франциско да Силва: Россия – страна великих бойцов, а Харитонов – легенда ММАФранциско да Силва: Россия – страна великих бойцов, а Харитонов – легенда ММАКак бразильский спортсмен собирается победить именитого россиянина? Об этом он рассказал в интервью «Советскому спорту».Макгэнн нокаутировал Егорова во втором раунде на турнире Fight NightsБританец Джек Макгэнн победил Игоря Егорова на турнире Fught Nights, который прошел в Москве.

Александр Емельяненко
Александр Емельяненковсе новости
Виталий Минаков
Виталий Минаковвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение