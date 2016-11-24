Виталий Минаков: Емельяненко не интересен ни одному топовому бойцу

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков дал комментарий относительно дальнейшей карьеры Александра Емельяненко, который 26 ноября выйдет на свободу.



– Александр является очень талантливым спортсменом. Но между тем, он достаточно своеобразный товарищ. Наслышан о том, как Емельяненко подходит к подписанным контрактам. Без всякой ответственности. Где он может появится в ближайшее время? Без понятия, но мне хочется надеяться, что Александр поумнел и будет вести добропорядочный образ жизни, занимаясь тем, что у него получается лучше всего. Хочется верить, что он будет приносить пользу спорту, проводить мастер-классы, поскольку, как боец он очень талантлив. Видимо, что-то не сложилось в жизни, поэтому он оказался за решеткой.



– Адвокат Емельяненко заявил, что у его клиента сейчас достаточно предложений о проведении боя. Как вы думаете, от каких промоутерских компаний?

– Все возможно, потому что он, прежде всего, носит фамилию «Емельяненко», которая находится на спортивном олимпе. Пусть Александр будет десять раз не тем спортсменом, но он все равно будет интересен, потому что он брат Федора. Все хотят видеть его на турнире.



– Возможно ли в тюрьме поддерживать форму?

– Александр не первый спортсмен, который попал в места не столь отдаленные . Знаю многих ребят, которые успешно продолжают карьеру после отбывания срока. Все зависит от самого Емельяненко, было ли у него желание поддерживать форму. Та база, которая есть у Александра, остается при нем, потому что, как говорится, опыт не пропьешь. Мышечная память быстро восстанавливается, а технические вещи возвращаются со временем. Но мне сложно сказать, как Александр поддерживал форму в тюрьме.



– Поклонники смешанных единоборств могут рассчитывает на поединок Виталий Минаков – Александр Емельяненко?

– Знаете, здесь нужно вопрос ставить так: Нужен ли этот бой Виталию Минакову? (смеется). Александр, как спортсмен не интересен ни одному топовому бойцу, а вот промоутерам, которые собираются организовать турнир среднего уровня в регионе, – другое дело. На высоком уровне Емельяненко никому не интересен. Его нет в мировом рейтинге. По крайней мере, такова ситуация на сегодняшний день, – отметил Минаков.