Бесплатные футболисты – самые дорогие. Кто и как зарабатывает на трансферах

«Советский спорт» – о том, как футболисты, их агенты и клубы зарабатывают миллионы на пустом месте.



Зима близко, как говорят в одном популярном сериале. Чтобы это понять, не надо даже заглядывать в календарь. И так ясно. Дни стали короче, а ночи – длиннее. Столбик термометра упал ниже нуля. Поползли трансферные слухи.

«Зенит»-де хочет купить Крицюка или Смолова у «Краснодара», Витсель уже в январе может стать футболистом «Ювентуса», а Алексей Миранчук вроде как сторговался с московским «Спартаком».

Кто-то из болельщиков ко всем этим слухам относится, как к увлекательной игре «угадай-ка». Кто-то философски, мол, ничего с этим не поделаешь. Другие уверены, что на этих наглых инсинуациях, которые по большей части никогда не сбудутся, зарабатывают как журналисты, так и мечтающие сделать новость с громким заголовком.

На самом деле, подобная информационная война выгодна не журналистам, а тем, о ком они пишут: футбольным клубам и самим игрокам. Как? Это можно проследить на множестве примеров.

КАК ЗАРАБАТЫВАЕТ ИГРОК?

Мы сейчас можем наблюдать это на примере Алексея Миранчука, чей контракт со столичным «Локомотивом» истекает в ноябре следующего года. Это значит, что летом (если к тому времени не договорится с «Локо» о продлении соглашения) он может подписать соглашение с любым другим клубом, к которому по истечении контракта присоединится бесплатно – на правах свободного агента.

В чем выгода игрока от слухов? Все просто. На данный момент доподлинно известно лишь одно – руководство «Локо» предлагает Миранчуку новый контракт. Он пока отказывается его подписывать, требуя на порядок большую зарплату, да еще и премию – так называемые «подъемные» за подписание нового соглашения со своим родным клубом. Причем сумма подъемных, которые хочет получить игрок, примерно равна рыночной стоимости самого футболиста – как говорят, 4 миллиона евро.

А теперь представьте, что как раз в самый напряженный момент переговоров в прессе появляется информация, что Миранчуком заинтересовался, скажем, «Зенит», как это было в начале октября. Это дает агентам футболиста козырь, который они могут метнуть на стол переговоров.

«Видели новости? Вот вы не хотите заплатить 4 миллиона подъемных, а «Зенит» готов это сделать, чтобы получить качественного игрока с российским паспортом бесплатно», – услышит президент «Локомотива» Илья Геркус, или с кем там ведутся переговоры.

И ведь не факт, что эта информация является правдой. «Зенит» ничего не подтверждал, «Локомотив» не получал предложения от сине-бело-голубы х, никто ничего не знает наверняка. Была лишь статья в газете, и больше – ничего.

А через месяц появилась другая новость: Алексей Миранчук достиг договоренности о переходе в «Спартак». Это все происходит на фоне продолжающихся переговоров по новому контракту с «Локомотивом». Так о каком переходе в «Спартак» может идти речь? Будто подтверждая это, тут же появляется другая новость – о том, что на Миранчука имеются и другие претенденты.

Но и руководству «Локомотива» легкомысленно к этой ситуации относиться нельзя. Может выйти, как с Дзюбой, который торговался-торго вался с красно-белыми, а в итоге оказался в стане «Зенита». В Санкт-Петербурге он, конечно, не получил всей суммы, которую требовал, но без денег, мягко говоря, не остался.

Вот и вынужден «Локомотив» идти на уступки футболисту. В противном случае уже зимой его агент объявит чуть ли не открытый конкурс на возможность подписать контракт с игроком сборной России на правах свободного агента.

Не забывайте, что мы сейчас говорим о футболисте, который неплохо для своего возраста провел лишь позапрошлый сезон, став лучшим молодым игроком чемпионата. С тех пор он ничего, не то что сверхъестественн ого, но даже среднего для уровня РФПЛ не показал. Последний раз Миранчук забивал почти год назад – в начале декабря 2015 года. С тех пор плеймейкер был замечен лишь в одном результативном действии – это голевой пас в игре с ЦСКА в прошлом месяце.

За другими примерами далеко ходить не надо. Вспомнить хотя бы переход Романа Еременко в ЦСКА. Что о финском полузащитнике тогда только не писали. Сначала его сватали в «Монако», потом появился вариант с наварившимся на трансфере Кавани «Наполи». Позже стало известно о переговорах с миланским «Интером», немецким «Шальке» и даже принявшимся сорить деньгами московским «Динамо». Не удивительно, что игрок в итоге оказался самым высокооплачиваем ым футболистом ЦСКА.

То же касается и не чужого нам украинского форварда Евгения Коноплянки, который, оцениваясь на рынке в 20 миллионов евро, ушел из «Днепра» в «Севилью» абсолютно бесплатно. Его трансфер превратился в настоящую эпопею, которая длилась шесть месяцев. Кто с ним за это время только не «подписывал» контракт. Вот только мы никогда не узнаем, сколько подъемными получил сам игрок. Да и зарплаты в Испании раскрывать пока не принято.

КАК ЗАРАБАТЫВАЕТ КЛУБ?

Если в схеме по «вымогательству» денег игроком для этого есть хоть какие-то реальные основания (интерес к бесплатному футболисту), то клубы на трансферных слухах зарабатывают, как сказали бы в лихие 90-е «по беспределу».

Помните, как в «Зенит» переходил бразилец Халк, и почему за него согласились отдать около 60 миллионов евро? В какой-то момент им вдруг заинтересовалась вся Европа. Халка «мечтала» видеть добрая половина команд английской премьер-лиги, несколько сильнейших испанских и итальянских клубов и даже богатые арабские шейхи, привыкшие сорить деньгами. Такой интерес к футболисту сложно было объяснить просто яркой игрой. Никто тогда не знал одного – трансфером игрока всерьез заинтересовался «Зенит».

В такой напряженной ситуации клубу с берегов Невы пришлось предлагать цену на порядок выше того, во что оценивался сам футболист. Отсюда и взялись те самые пресловутые 60 миллионов евро. «Порту», в свою очередь купивший игрока из Японии за 19 миллионов евро, был просто счастлив такому повороту. Нам же остается лишь верить, что ажиотажный спрос на Халка разгорелся не на пустом месте, не благодаря «утечке» из клуба, и действительно имел под собой основания.

Правда, в такой ситуации есть и пострадавшие команды. В нашем случае – «Зенит». Ажиотаж вокруг перехода футболиста привел к росту ценника, что заметно истощило клубный бюджет и едва не привело к проблемам из-за правил финансового фэйр-плей. Поэтому покупающие команды так боятся слухов, а продающие – так им благодарны и не спешат опровергать.

КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ АГЕНТЫ?

С игроками все понятно. С клубами, вроде, тоже. Но есть люди, которые зарабатывают в любой ситуации. Конечно, речь о футбольных агентах.

Их контракты с футболистами заключены так, что они получают около 10 процентов от зарплаты своего подопечного. Им выгодно, чтобы игрок получал как можно большую зарплату. Не говоря уже о том, что агент получает и часть подъемных. Не удивительно, что в прессе постоянно появляются трансферные слухи со ссылкой на «источник». Угадайте, кто в большинстве случаев скрывается за этим названием?

Выгодны агентам и дорогостоящие трансферы их футболиста. Они принимают в них непосредственное участие и также удостаиваются соответствующего вознаграждения. Российским агентам пока, конечно, далеко до того, что получают их европейские коллеги. Например, Мино Райола, один из самых влиятельных футбольных агентов, даже подумывавший о том, чтобы занять место президента ФИФА или УЕФА, только в летнее трансферное окно заработал комиссионными от трансферов своих подопечных около 30 миллионов евро.

Заработает и агент Миранчука, и агент Витселя, и любого другого футболиста, Только, благодаря футбольным слухам они заработают в разы больше, чем могли бы сделать в условиях информационного вакуума.

Не удивительно, что футбольные структуры борются с этими коммерсантами от спорта. РФС в какой-то момент и вовсе пошел на них войной, формально упразднив самой понятие «футбольный агент». Они, конечно, никуда не делись. Кто-то так и продолжает зваться агентом, кто-то именует себя посредником. В любом случае они продолжают зарабатывать на трансферных слухах огромные деньги, попутно, конечно, защищая и интересы футболистов, особенно если они совпадают с их собственными.