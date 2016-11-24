Валерий Рейнгольд: Почему все так удивились победе «Ростова» над «Баварией»?

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил футболистов «Ростова» за матч с «Баварией» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Валерий Леонидович, не отвлекаю ли я вас от важных дел?

– Да, ты что? Какие могут быть у меня могут быть дела?

– Может быть, вы играете в FIFA 2017 или читаете книгу…

– В игры я точно бы играть не стал. Книги порой перечитываю. Люблю классическую русскую литературу. Она трудная для чтения, но написано так, что никаких вопросов не остается.

– Мне больше нравится историческая литература. И сейчас я хотел бы узнать ваше мнение по историческому событию, которое произошло вчера.

– Действительно. Событие историческое. А что все так удивились?

– Вы же сами говорили, что «Ростов» - команда не уровня Лиги чемпионов.

– Я говорил о том, что «Ростов» не претендует на выход в плей-офф и ни в коем случае не команда топ-уровня. Но это хорошая команда уровня Лиги Европы. Я переживаю за «Ростов» и хочу чтобы он занял третье место. В отличие от ЦСКА у ростовчан остались шансы и они вчера показали очень приличный футбол.

Я еще вот что хочу сказать. Карло Анчелотти и еще другие «великие» тренеры ничего не сделают в командах второй восьмерки, потому что там нет денег. Легко быть тренером, когда бюджет 250 миллионов евро. Здесь и особых футбольных знаний не нужно. Где сейчас Жозе Моуринью и почему его команда не лидирует в чемпионате Англии? 500 миллионов евро ему не хватило. Ждет, когда еще 500 вложат. Не нужно преувеличивать их возможности.

Вчера случилась нормальная вещь. Одна команда вышла играть в футбол, а вторая – играть на классе. Тем более три-четыре основных футболиста «Баварии» остались в германии. «Ростов» показал всем и вся, что играть в футбол умеет. Это вам не пермский «Амкар», хотя денег у них примерно одинаково. При этом одна команда играет, а вторая мучается и другим играть не дает. Это зависит от тренера и можно похвалить Курбана Бердыева. Вторую команду сделал.

– Значит, Курбан Бердыев – тренер более квалифицированный, чем Анчелотти?

– Конечно. Но я хочу сказать, что не надо из тренеров делать каких-то волшебников. Многие из этих тренеров без денег ничего не стоят. Где сейчас Дик Адвокат? Тренирует средние клубы и заваливает их. Нет денег – нет игры. От денег зависит куда больше, чем от тренера.

А футболисты «Ростова» - молодцы. Их теперь взяли на «карандаш» и зимой они могут оказаться в более сильных клубах.

– Например?

– В первую очередь Дмитрий Полоз и Сердар Азмун, который с центра поля убежал от игроков сборной Германии. Анчелотти, небось рот раскрыл, когда это увидел.

– Но может быть все-таки «Ростов» - команда уровня Лиги чемпионов. Она обыграла «Баварию». Она была близка к тому чтобы отобрать очки у «Атлетико». Не все же было так безнадежно в плане выхода из группы.

– Нет. Все было именно безнадежно. При всем моем уважении к этому клубу. Несмотря на то, что он поборолся, счет на табло и в плей-офф он не выйдет. В Лиге Европы он еще может прилично себя проявить. Победы «Ростова» над «Баварией», ЦСКА и «Рубина» над «Барселоной», а также «Спартака» над «Реалом» - это единичные случаи. Хорошо, что они есть. Я их приветствую, но глобальных выводов по ним делать нельзя. Эти победы не решили задачи по выходу в плей-офф для наших клубов.

– Тогда вашу фразу можно перефразировать с «Ростов» не команда уровня чемпионов» на «Ростов» не команда плей-офф Лиги чемпионов»? Ведь на групповом этапе есть много команд слабее «Ростова».

– Да. Если бы «Ростов» попал в группу ЦСКА, мог бы побороться за плей-офф. Группа армейцев намного слабее, хотя ЦСКА и ее завалил. «Бавария» и «Атлетико» - ведущие команды Европы. С ними делать было нечего. «Ростов» себя показал, хотя в плей-офф вышли гранды.

– Сейчас и «Ростов» и ЦСКА сохраняют шансы на выход в Лигу Европы…

– У ЦСКА шансов нет. Вы сами верите, что армейцы победят в Лондоне?

– Разве последняя игра с «Байером» не внушила оптимизм?

– Мне – никакого. Так должна была играть любая команда, попадающая в Лигу чемпионов. Почему раньше так команда не играла, а раздавала очки? Дело не в том, какую игру ЦСКА показал в этом матче, а в итоговом выступлении. Этот итог – плачевный для команды с огромным опытом.