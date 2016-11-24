Валерий Рейнгольд: Почему все так удивились победе «Ростова» над «Баварией»?
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил футболистов «Ростова» за матч с «Баварией» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
– Валерий Леонидович,
не отвлекаю ли я вас от важных дел?
– Да, ты что? Какие могут быть у меня могут быть дела?
– Может быть, вы
играете в FIFA 2017 или читаете книгу…
– В игры я точно бы играть не стал. Книги порой перечитываю. Люблю классическую русскую литературу. Она трудная для чтения, но написано так, что никаких вопросов не остается.
– Мне больше нравится
историческая литература. И сейчас я хотел бы узнать ваше мнение по историческому событию, которое произошло
вчера.
– Действительно. Событие историческое. А что все так удивились?
– Вы же сами
говорили, что «Ростов» - команда не уровня Лиги чемпионов.
– Я говорил о том, что «Ростов» не претендует на выход в плей-офф и ни в коем случае не команда топ-уровня. Но это хорошая команда уровня Лиги Европы. Я переживаю за «Ростов» и хочу чтобы он занял третье место. В отличие от ЦСКА у ростовчан остались шансы и они вчера показали очень приличный футбол.
Я еще вот что хочу сказать. Карло Анчелотти и еще другие «великие» тренеры ничего не сделают в командах второй восьмерки, потому что там нет денег. Легко быть тренером, когда бюджет 250 миллионов евро. Здесь и особых футбольных знаний не нужно. Где сейчас Жозе Моуринью и почему его команда не лидирует в чемпионате Англии? 500 миллионов евро ему не хватило. Ждет, когда еще 500 вложат. Не нужно преувеличивать их возможности.
Вчера случилась нормальная вещь. Одна команда вышла играть в футбол, а вторая – играть на классе. Тем более три-четыре основных футболиста «Баварии» остались в германии. «Ростов» показал всем и вся, что играть в футбол умеет. Это вам не пермский «Амкар», хотя денег у них примерно одинаково. При этом одна команда играет, а вторая мучается и другим играть не дает. Это зависит от тренера и можно похвалить Курбана Бердыева. Вторую команду сделал.
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– Значит, Курбан
Бердыев – тренер более квалифицированный, чем Анчелотти?
– Конечно. Но я хочу сказать, что не надо из тренеров делать каких-то волшебников. Многие из этих тренеров без денег ничего не стоят. Где сейчас Дик Адвокат? Тренирует средние клубы и заваливает их. Нет денег – нет игры. От денег зависит куда больше, чем от тренера.
А футболисты «Ростова» - молодцы. Их теперь взяли на «карандаш» и зимой они могут оказаться в более сильных клубах.
– Например?
– В первую очередь Дмитрий Полоз и Сердар Азмун, который с центра поля убежал от игроков сборной Германии. Анчелотти, небось рот раскрыл, когда это увидел.
– Но может быть
все-таки «Ростов» - команда уровня
Лиги чемпионов. Она обыграла «Баварию». Она была близка к тому чтобы отобрать
очки у «Атлетико». Не все же было так безнадежно в плане выхода из группы.
– Нет. Все было именно безнадежно. При всем моем уважении к этому клубу. Несмотря на то, что он поборолся, счет на табло и в плей-офф он не выйдет. В Лиге Европы он еще может прилично себя проявить. Победы «Ростова» над «Баварией», ЦСКА и «Рубина» над «Барселоной», а также «Спартака» над «Реалом» - это единичные случаи. Хорошо, что они есть. Я их приветствую, но глобальных выводов по ним делать нельзя. Эти победы не решили задачи по выходу в плей-офф для наших клубов.
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– Тогда вашу фразу
можно перефразировать с «Ростов» не команда уровня чемпионов» на «Ростов» не
команда плей-офф Лиги чемпионов»? Ведь на групповом этапе есть много команд
слабее «Ростова».
– Да. Если бы «Ростов» попал в группу ЦСКА, мог бы побороться за плей-офф. Группа армейцев намного слабее, хотя ЦСКА и ее завалил. «Бавария» и «Атлетико» - ведущие команды Европы. С ними делать было нечего. «Ростов» себя показал, хотя в плей-офф вышли гранды.
– Сейчас и «Ростов» и
ЦСКА сохраняют шансы на выход в Лигу Европы…
– У ЦСКА шансов нет. Вы сами верите, что армейцы победят в Лондоне?
– Разве последняя игра
с «Байером» не внушила оптимизм?
– Мне – никакого. Так должна была играть любая команда, попадающая в Лигу чемпионов. Почему раньше так команда не играла, а раздавала очки? Дело не в том, какую игру ЦСКА показал в этом матче, а в итоговом выступлении. Этот итог – плачевный для команды с огромным опытом.
Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция