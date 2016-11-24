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Каррера и мышь. Колонка Евгения Дзичковского

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» – о потенциальном конфликте главного тренера «Спартака» с самим «Спартаком», под которым нет ровно никаких оснований.

КОНТРАКТ ВСЕМУ ГОЛОВА

Каррера недоволен. Каррера может уйти.

Давайте представим, что это правда. Что итальянец хотел не Селихова, а Нойера, но с ним не посоветовались. Что он желает контролировать всю трансферную политику клуба, и, если ему не позволят, развернет кеды в Италию.

Мы все желаем понемногу чего-нибудь и как-нибудь. Но при этом действуем в определенных рамках. Стараемся действовать. Получается, если говорить, к примеру, о геополитике, не у всех, однако берега лучше не путать, как формулировал один видный футбольный функционер. Ибо аукнется не сейчас, так потом.

Так вот для Массимо Карреры поведенческие рамки — его контракт. Есть ли в этом документе положение о праве вето или хотя бы совещательном голосе тренера по поводу трансферной политики «Спартака»? Сильно удивлюсь, если есть.

Это вытекает хотя бы из истории восшествия Карреры на тренерский престол. Специалист по обороне изначально был зван ненадолго и по случаю. Причем случай этот — завышенные или переменчивые требования другой тренерской бригады. Вот от нее ждать оговоренных тотальных полномочий на совершение любых трансферов как раз стоило бы. Карреру же взяли в противовес: не много требует и что-то вроде бы получается.

Позже стало получаться прямо-таки неплохо. Возможно, это способствовало росту тренерского самосознания, что вылилось в желание визировать покупки и продажи клуба. Но контракт есть контракт. Записано в нем: «Без Карреры и мышь не проскочит», - надо требовать выполнения, тут и письма Леониду Федуну ни к чему. В этом случае несанкционированная покупка Селихова — прямое нарушение договора. Впору не Федуну писать - в Палату по разрешению споров.

А не записано такого в контракте — о чем вообще говорить? И как можно запретить владельцу операции с собственными деньгами? А если Селихов зван для создания на нем прибавочной стоимости и будущей перепродажи с наваром? А если вложения отобьются на арендах, что совсем уж не касается наемного работника Карреры?

ЗАВЕТЫ ГЕОРГИЧА

Попробуйте представить, что бригадир ремонтников командует, какие обои должны быть в вашей квартире. Его задача, при всем уважении к Каррере, клеить те, что нравятся нанимателю.

В футболе своя специфика, тут все сложней, чем клейстер и стена. Однако, никто ведь и не заставляет Карреру включать новичков в состав. Он обязан с ними работать, только и всего. Просить руководство о симпатичных ему приобретениях, но довольствоваться совершенными. Если, повторяю, иное не оговорено в контракте.

Примерно той же концепции придерживается Сергей Галицкий. По его мнению, временный менеджер вправе иметь совещательный, но не решающий голос в вопросах, касающихся бизнес-составляющей клуба. Он пришел и ушел, а люди рискуют собственными деньгами.

Занервничает из-за Селихова Ребров? Как раз наоборот. Для вратаря ориентир — тренерское доверие. Почувствует, что Селихов для Карреры — второй, с чего Артему нервничать?

Другое дело, если владельцы клуба, не посоветовавшись с тренером, накупят шлака, помешают дать результат, проявят дилетантство, упустят очередной титул. Но они, находясь в своем праве, понимают и ответственность. Обязаны понимать. И это будет уже не ответственность Карреры. Который, если ему что-то не нравится, вправе разорвать контракт в одностороннем порядке или требовать точного его соблюдения. Но не выдвигать ультиматумы на ровном месте.

Да он, думаю, и не выдвигал. Случилось что-то эмоциональное. Возможно, тренеру захотелось глубже понять клубную стратегию, возникла искривленная утечка, названная кем-то впоследствии антиспартаковской информационной войной.

Служил в клубе специалист, который в подобных случаях был краток: «Бред». В данный момент - очень точное слово.

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Евгений Дзичковский
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