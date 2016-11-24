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На Кубке Первого канала должны биться две сборные России

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
На Кубке Первого канала должны биться две сборные России
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» предлагает возродить традиции нашего старейшего декабрьского турнира. По подсказке Владислава Третьяка.

До главного события хоккейной зимы – декабрьского Кубка Первого канала – меньше месяца Руководителей ФХР и главного тренера сборной России Олега Знарка сейчас донимают вопросами:

«Кого приглашать в сборную на этот турнир – известных и опытных ветеранов или молодых игроков, блестяще проявивших себя на ноябрьском Кубке Карьяла-2016?».

И это действительно дилемма! Жесткий выбор для тренера. Да и рискованный…

С одной стороны, на московский этап Евротура надо звать в сборную всех своих звезд – Мозякина, Дацюка, Ковальчука... Публика хочет видеть своих героев воочию. Посмотреть, на что они способны на международной арене.

С другой стороны, у молодой ноябрьской сборной России тоже уже появилась солидная армия поклонников. Их азартная и смелая игра быстро завоевала сердца болельщиков.

Опять же молодежь на Кубке Карьялауверенно разобралась со всеми соперниками. А вот звезды год назад опростоволосились и в Москве, и в Хельсинки. И вообще оказались в итоге на последнем месте в общем зачете Евротура.

Так кого звать сейчас в сборную?

- Будь я тренером, то попробовал бы и молодёжь, и опытных игроков на Кубке Первого канала, но решать будет ОлегЗнарок, - осторожно заявил сегодня президент ФХР Владислав Третьяк.

И речь опять идет об одной команде и о трудном выборе.

Но ведь Третьяк своими словами невольно указал и на простой выход из этой ситуации!

Почему мы должны выбирать между опытной сборной и молодой? Давайте возьмем на турнир обе!

Пусть покажут себя в равных условиях. В том числе – и в битвах между собой.

Стесняемся?

А почему Канада и США не стесняются на Кубке мира выставлять свою совмещенную молодежную команду? Причем, даже в ущерб основным сборным! Ведь понятно, к примеру, что капитан молодежной команды на КМ КоннорМакдэвид мог сыграть и за сборную Канады на этом же турнире.

А ведь Кубок мира – не Кубок Первого канала. Статус у заокеанского турнира куда круче. Но там не постеснялись выставить свою молодежь отдельным составом. Хотели ли соперники видеть эту команду среди участников.

Не знаю. Их организаторы спросить забыли.

Ну а что нам мешает? Я бы, например, с удовольствием посмотрел, как Гусев с Барабановым сыграют против Ковальчука и Дацюка. Почему нет.

Непривычно?

А я на это скажу – давайте вернемся к истокам. Ведь на далеком предке Кубка Первого канала – международном хоккейном турнире, который впервые провели в Москве в 1967 году – выступало две сборные СССР. Скажу больше, там было и две сборных ЧССР! А всего – шесть команд. Включая и сборную Канады!

Придется удлинять сроки турнира?

Чтобы этого избежать давайте изменим его формулу. Сами же сетуем, что формула Евротура устарела и наскучила.

Смотрите, две группы.

1) Россия-1, Финляндия, Чехия

2) Россия-2 (игроки до 23 или до 25 лет), Швеция, Канада (из игроков, выступающих в Европе).

По два матча в группе. Два полуфинала, финал. При желании –можно разыграть матч за третье-четвертое, а также пятое-шестое места.

Четырех дней на такой турнир вполне достаточно. С одной стороны – свежая струя, что-то новое. С другой – обкатаем в два раза больше кандидатов в сборную.

Да и подзаработаем! Ведь количество матчей с участием сборных России даже при самом худшем раскладе увеличится. Четыре гарантированных аншлага. А может и все семь!

Понятно, что в нынешнем декабре мы эти новшества ввести в программу турнира уже не успеем. Но он ведь не последний. Давайте думать о будущем. Но только начинать это делать надо уже сегодня. Вот прямо сейчас.

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