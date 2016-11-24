Стивен King. Каким был мир, когда Джеррард сыграл свой первый матч

Стивен Джеррард с кубком Лиги чемпионов Источник: Reuters

Легендарный капитан сборной Англии и «Ливерпуля» Стивен Джеррард завершил карьеру. Повремени он с официальным объявлением до вторника, от первого матча в составе родного «Ливерпуля» до того момента, когда он повесил бутсы на гвоздь, прошло бы ровно 18 лет.



«В свете недавних спекуляций СМИ на тему моего будущего я могу подтвердить, что завершаю карьеру футболиста. У меня была невероятная карьера, и я благодарен за каждый момент, проведенный в «Ливерпуле», сборной Англии и «Гэлакси»», – говорится в заявлении футболиста.

Свой первый официальный матч он провел в составе самого титулованного клуба Англии 29 ноября 1998 года. На его игре в буквальном смысле слова выросли все современные звезды футбола.

Не верите? Нет проблем. Мы решили вспомнить, где в этот день находились десять самых дорогих на данный момент футболистов мира.

Лионель Месси (11 лет)

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», капитан сборной Аргентины и лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси тогда только-только переехал в Испанию. Руководство «Барселоны» уже видело в нем талант и согласилось оплатить переезд и проживание родителей с маленьким Месси, как и лечение ребенка. Но тогда никто и представить не мог, что из Лионеля вырастет, возможно, лучший футболист в истории мирового футбола, которого сегодня оценивают в 120 миллионов евро.

Криштиану Роналду (13 лет)

Это сегодня португалец Криштиану Роналду – самый богатый футболист на планете. Его личная жизнь неизменно украшает первые полосы изданий, причем не только спортивных. Но 29 ноября 1998 года Криш был простым пареньком с острова Мадейра, которого отобрали в академию лиссабонского «Спортинга». Он только начинал свой футбольный век и лишь мечтать мог о «Манчестере Юнайтед», «Реале», победе на чемпионате Европы и трех «Золотых мячах».

Неймар (5 лет)

Бразилец Неймар, оценивающийся сегодня в 100 миллионов евро, в ноябре 1998 года еще даже не пошел в школу. Только через несколько месяцев ему должно было исполниться 6 лет и в футбол он гонял с мальчишками из соседнего двора, мечтая в один день стать таким, как его кумир – Пеле.

Луис Суарес (12 лет)

Сегодня уругваец Луис Суарес – футболист стоимостью 90 миллионов евро, который может запатентовать свой фирменный укус. На полке дома у нападающего «Барселоны» пылится «Золотая бутса» лучшему бомбардиру Европы, бесчисленное множество трофеев и кубков и такая дорогая бронзовая медаль чемпионата мира по футболу 2010 года. Однако 29 ноября 1998 года Суарес был простым уругвайским мальчишкой, который пока еще даже не начал заниматься футболом.

Гарет Бэйл (9 лет)

Третий по стоимости трансфера футболист на планете, валлиец Гарет Бэйл, в 1998 году был обычным 9-летним британцем, игравшим в футбол в общественном центре за команду «Кардифф Сивил Сервис» и звезд футбола видел лишь по телевизору, восхищаясь своим соотечественником, Райаном Гиггзом, выступавшем в составе «Манчестер Юнайтед». Он мечтал когда-нибудь стать таким, как он.

Антуан Гризманн (6 лет)

Герою чемпионата Европы по футболу 2016 года, французу Антуану Гризманну, в ноябре 1998 года было шесть лет. Он только-только пошел в школу и, конечно, увлекался футболом. В родном провинциальном городке перспектив никаких не было. Отец возил его по всем серьезным клубам, до которых только можно было добраться на автомобиле. Но каждый раз молодой Антуан слышал отказ. Никто не хотел брать в команду щуплого и болезненного мальчишку. Первый серьезный шанс представится ему лишь через восемь лет.

Поль Погба (5 лет)

Этим летом еще один француз, Поль Погба, перейдя из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро, стал самым дорогим игроком в истории мирового футбола. Но 29 ноября 1998 года, когда Стиви Джи дебютировал в составе «Ливерпуля», Полю исполнилось лишь 5 лет. Что такое футбол он, если и знал, то еще не придавал этому большого значения – не до того было пареньку в не самой богатой французской семье.

Томас Мюллер (8 лет)

Одному из лучших бомбардиров в истории сборной Германии, Томасу Мюллеру, 29 ноября 1998 года исполнилось лишь 8 лет. Но он уже точно знал, что свяжет свою жизнь с футболом. К тому моменту он уже на протяжении четырех лет выступал в составе детской команды «Пель» и был в ней одним из лучших. На молодого футболиста уже начали обращать внимание ведущие академии страны. Через пару лет он окажется в системе «Баварии».

Гонсало Игуаин (12 лет)

Купленный за рекордные для итальянского футбола 90 миллионов евро «Ювентусом» аргентинский нападающий Гонсало Игуаин в ноябре 1998 года лишь начал осваиваться в футбольной академии клуба «Ривер Плейт». Он получил свой шанс, но тогда еще не знал, сумеет им воспользоваться, или нет.

Роберт Левандовски (10 лет)

Один из лучших форвардов Европы, нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, пока Джеррард дебютировал за «Ливерпуль», играл за детскую команду клуба «Варсовия» из Варшавы. Футбол для него был единственной возможностью пробиться в люди. В те дни даже представить не могли, что футболист может стоить, как он сегодня, – 75 миллионов евро.

И только Джанлуиджи Буффон (20 лет) уже защищал ворота итальянской «Пармы», с которой через год он выиграет Кубок УЕФА в Москве, и сборной Италии, с которой станет чемпионом мира восемью годами позже. Надежде нынешнего московского ЦСКА, Федору Чалову, исполнилось 6 месяцев и он еще не мог произнести слово «мама», не говоря уже о «футболе».