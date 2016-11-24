Вячеслав Быков: Можно критиковать Олега Знарка. Но не оскорблять же! (видео)

Вячеслав Быков и Олег Знарок Источник: «Советский спорт»

Легендарный тренер Вячеслав Быков на один день прилетел в Москву, где с ним встретился обозреватель «Советского спорта».

«ЦСКА НЕ БЫЛ ГЕГЕМОНОМ В СССР»

Вячеслав Быков представил журналистам новую систему хоккейной аналитики ICEBERG, которая основана на технологии искусственного интеллекта и позволяет разложить любой матч на десятки тысяч цифр, предоставив менеджерам и тренерам абсолютно всю информацию об игроках.

Быков признался, что именно такой системы у него раньше не было, когда он тренировал СКА.

- Чем отличается этот СКА от того клуба, который был при вас?

- Сейчас я не так часто смотрю КХЛ – только моментами. Больше читаю новости, вижу ролики в интернете.

Отличия? Во-первых, там другой тренерский штаб. Во-вторых, состав изменился, конечно. Но команда укомплектована тоже со вкусом и профессионально, как в мое время.

- Этот СКА похож на монстра – в хорошем смысле слова. Наверное, он разгромил бы вашу команду со счетом 5:0.

- Об этом мы можем только догадываться. Прошлое не изменишь никак. А нынешнему СКА нужно еще завоевать Кубок Гагарина.

- Это хорошо для чемпионата, когда так доминирует одна команда? Похоже ли это на времена СССР, когда ЦСКА тоже выносил всех?

- Да, такая параллель уместна. Но вы же сами говорите, что во главе КХЛ стоит сборная. Если есть приоритет и философия, под это заточена вся стратегия – значит, под такую цель находятся средства.

Сложно сказать, как это отразится на качестве российского хоккея. Нужно провести анализ. С одной стороны на СКА все будут настраиваться очень серьезно. Интересно сравнить себя с лучшей командой чемпионата. Получаешь информацию, куда тебе расти.

Игроки СКА тоже должны всегда находиться в оптимальной форме, чтобы побеждать соперников, которые совсем не хотят уступать. Кроме того в Питере закладывается хоккейная мода, за которой тянутся остальные.

Под сборную наигрываются связки и звенья. Всем хоккеистам известны требования, которые ставит тренерский штаб. Да, это похоже на те времена, когда лидировал ЦСКА…

- И как тогда со стороны воспринимался чемпионат? Он был скучным?

- Нельзя сказать, что ЦСКА был на голову сильнее соперников. И московские дерби всегда получались крутыми. Мы плотно шли с «Динамо» и «Спартаком», в меньшей степени – с «Крылышками». Но не было гегемонии, как преподносится сейчас.

Хоккей – это национальный вид спорта, и люди с удовольствием на нас ходили. А когда московские команды приезжали на периферию, то был настоящий бум. Все старались обыграть лидеров.

Собрать лучших хоккеистов в одной команде – кажется, это просто. Но ими нужно управлять, добиваться результата. Многие клубы пробовали так делать, но ничего не вышло. Впрочем повторю, что во главе угла стоит сборная. Так что выводы будем делать после Олимпиады.

«Я НЕ СОМНЕВАЛСЯ В КОВАЛЬЧУКЕ»

- Илья Ковальчук после весенней истории так завелся, что идет вторым в гонке лучших бомбардиров. Как вы думаете, Кови показывает лучший хоккей в своей жизни?

- Я бы вспомнил чемпионат мира в Квебеке. Игра у Ильи не шла, обрушилась большая волна критики – и на него, и на тренеров. Мол, зачем мы постоянно ставим Ковальчука в состав. Но в конце концов Илья доказал, что доверяли ему не зря.

Сейчас – то же самое. Ковальчук – элитный форвард, выступал на Олимпиадах и чемпионатах мира. А тут его вывели из состава. Он с двойным рвением и мотивацией решил доказать, что по нему приняли ошибочное решение.

Я хорошо знаю Илью и никогда не сомневался в его человеческих качествах. Они дают ему возможность добиваться успеха. Он уважает партнеров, команду, сам хоккей. Работает с оптимизмом, и это всегда дает результат. Я счастлив, что Илья сейчас показывает превосходную игру.

- Вы в свое время прошли путь от медных труб до травли. Теперь то же самое происходит с Олегом Знарком. Вас ругали за уход из ЦСКА, его критикуют за уход из «Динамо». Баннеры болельщиков, интервью рассерженных ветеранов. Что вы скажете своему земляку и товарищу в этой ситуации?

- Это происходит из-за того, что у нас в хоккее нет равнодушных. Люди выражают свои эмоции. У нас же демократическая свободная страна. Каждый может высказаться. Главное, чтобы они не носили оскорбительный характер. Фразы должны быть обдуманными и конструктивными. А у нас бывает, что слово вылетело, и обратно его не вернуть.

Мы с Олегом в свое время были игроками и учились держать себя в руках. Поэтому тут нужно иногда абстрагироваться. Брать зерно насущное от критики, используя в своих целях на благо результату и собственному совершенствованию. Но вообще…

- Ставить экран?

- Да. Контролируй эмоции, Олег.

«МОЖЕТ, СТОИЛО УЙТИ В ФУТБОЛ?»

- Сегодня два года как с нами нет Виктора Тихонова… На днях в Зал славы в Торонто приняли Сергея Макарова. Справедливо ли, что в главном хоккейном музее мира нет Виктора Васильевича?

- Тихонов был большим новатором. Эпоха, пришедшая после Анатолия Владимировича Тарасова. Масса событий, интересных впечатлений, целые поколения росли, наблюдая хоккей команды, которую возглавлял Виктор Васильевич. Нужно снимать шляпу перед такими людьми.

Торонто… Главное, что Тихонов – в нашем музее славы. И в сердцах болельщиков. Надеюсь, что заокеанский Зал славы тоже никуда не уйдет. Это упущение, конечно. И пользуясь случаем, хотел бы поздравить Сергея Макарова. Я очень горд, что мы из одного города Челябинска. Он как брата принял в свою семью, когда меня взяли в ЦСКА.

- Вы ведь вместе жили на выездах.

- Но еще я жил у Макарова дома в Москве, когда нас отпускали со сборов. Хотя это было редко…

- Расскажите, как вы недавно попали на английский футбол?

- Я ведь окончил институт имени Лесгафта в Санкт-Петербурге по кафедре «футбол–хоккей». У меня есть соответствующий диплом.

Это не к тому, что я напрашиваюсь в «Челси», - улыбается Быков. - Но я очень люблю футбол. В 18 лет мне пришлось сделать выбор между этим видом спорта и хоккеем. Не знаю, не ошибся ли я?

А недавно в чемпионате Швейцарии было окно для сборных. И мой сын организовал поездку в Англию. Огромное спасибо издателю «Советского спорта» Сергею Колушеву, который помог с билетами на хорошие места.

Посмотрели Лондон – красота! Организовали победу «Челси» над «Эвертоном» со счетом 5:0. А футбол там яркий, зрелищный.

- Почему же в России так не играют?

- Но вот «Ростов» смог же победить «Баварию». Вообще когда сын мне предложил идею, я отреагировал так: «На футболе скучно…» - «Но ведь это Лондон».

Английская премьер-лига удивляет интенсивностью, с которой игроки работают на поле. Этот профессионализм и мастерство восхищают! Две команды старались играть в атлетичном стиле. Да мы еще на центральную трибуну попали, где болельщики пускали волны: «Челси»! «Челси!» Вперед!» Это было восхитительно!

Вот как в Англии пропагандируют футбол. А нам в России нельзя спать. Нужно работать, засучив рукава – и продвигать свои любимые виды спорта.