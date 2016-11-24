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Два года без Виктора Тихонова. Что великий тренер сказал бы о нынешнем СКА?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Тихонов руководит сборной СНГ на Олимпиаде в Альбервиле в 1992 году
Виктор Тихонов руководит сборной СНГ на Олимпиаде в Альбервиле в 1992 годуИсточник: Russian Look/Imago

Сегодня прошло ровно два года со дня смерти выдающегося специалиста, одного из идейных вдохновителей нашего хоккея Виктора Тихонова.

Как быстро летит время… Кажется, совсем недавно я стоял в толпе на Ваганьковском кладбище. Провожали Виктора Васильевича Тихонова… С почетным караулом. Как никак хоккейный идеолог нашей сборной был полковником в отставке.

Слушал прощальные слова от президента ФХР Владислава Третьяка, президента ИИХФ Рене Фазеля и других первых лиц хоккея.

Сердце Тихонова остановилось на 84 году жизни. И он всегда билось за хоккей, за ЦСКА, за сборную… По-другому просто не могло.

Я помню, как тогда на кладбище мне подумалось: уходит не просто великий тренер. Уходит целая эпоха нашего хоккея…

И ведь действительно за два года после смерти Виктора Васильевича очень многое изменилось. Судьба была к тренеру несправедливо жестока. Он, столько сделавший для возрождения родного ЦСКА (пусть и не всем нравилась его позиция) так и не увидел, как его клуб обрел былую силу.

Стал победителем регулярного чемпионата. И даже завоевал в 2015 году титул чемпиона страны. Да это был не Кубок Гагарина. Но, думаю, что как раз Тихонов эту победу армейцев оценил бы. И радовался бы ей искренне. Ведь именно так, в гладкой регулярке он добывал и собственные чемпионства для ЦСКА – с 1978 по 1989-й.

Единственным исключением стал 1988 год, когда в нашем чемпионате в виде эксперимента решили провести короткий плей-офф. Нервное нововведение Тихонову, кстати, не понравилось. Он привык к более основательным победам.

За прошедшие два года разительно изменилась и отношение к сборной России – еще одному любимому детищу Виктора Васильевича. Ну а как иначе? Три олимпийских «золота», восемь побед на чемпионатах мира. Медали других достоинств в его времена в расчет не брались – поражение есть поражение.

Вот нынешнее руководство ФХР и СКА всячески открещивается от негласного титула «Базовый клуб сборной России». А зря.

С одной стороны – народ не обманешь. Люди и без титулов все прекрасно видят и понимают. А с другой стороны – стыдиться нечего. Интересы сборной в нашей стране всегда были на первом месте. Не лигой своей мы были сильны, но победами национальной команды.

Думаю, что возвращение понятия «базовый клуб сборной» Тихонов бы тоже приветствовал. Ну, может, только изумлялся бы – как же так вышло, что им стал СКА?

Ведь в СССР питерский клуб порой уползал с площадки после встречи со старшим армейским братом с разгромным двузначным счетом!

Но сама идея – собрать в один российский клуб игроков сборной и ее ближайших кандидатов наверняка пришлась бы Тихонову по душе.

Вот только Виктор Васильевич, возглавляя могучий ЦСКА и без зазрения совести таская в команду талантливых игроков со всех уголков страны, помнил также и о том, что «базовому клубу сборной» нужны еще и крепкие противники.

И вот у него они были – «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «Химик»…

У нынешнего СКА оппоненты пожиже… И мне хотелось бы узнать мнение Тихонова на этот счет. Ведь ему наверняка было бы что сказать!

Но его нет с нами уже два года. И второго Тихонова в нашем хоккее тоже, увы, пока нет.

Другая эпоха…

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