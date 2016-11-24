Битва самых титулованных особ российского хоккея

В перенесенном матче чемпионата страны по хоккею с мячом в западной группе «Водник» в СК «Крылатское» крупно переиграл московское «Динамо» (6:1).

У соперников в чемпионатах России 16 (!) титулов на двоих: у «Водника» - 9, у «Динамо» - 7 (остальным командам на всех они оставили лишь 8 комплектов золотых медалей). Те, кто завоевывал титулы и кубки – по разные стороны баррикад: Иванушкин, Золотарев и Кирилл Хвалько – в «Динамо», Тюкавин, Погребной, Савельев, Чермных – в «Воднике». Всего же в составе гостей – девять игроков, которые помнят золотые годы московского «Динамо».

Официальный сайт «Водника» оценил две встречи в Москве как битву за второе место в западной группе. В чем-то авторы правы: к 24 ноября команды занимали второе («Водник») и третье места вслед за «Волгой». Да и турнирный путь у них был похожим: оба коллектива уступили в Ульяновске, но москвичи добавили себе в пассив поражение в Нижнем Новгороде.

Поначалу более цельно смотрятся динамовцы. Подают два угловых подряд уже на второй минуте. Чуть позже из вязкой игры они умудряются связать несколько полумоментов. Опасно вываливаются на ворота юный Попеляев и мегаопытный Шабуров. Обоим не хватает точности.

А «Водник» забивает – Дергаев «стреляет» со штрафного точно в нижний угол – 0:1. Тут же после детских ошибок на своей половине поля удваивает счет экс-капитан «Динамо» Александр Тюкавин. Дергаев же записывает на свой счет третий и четвертый мячи гостей – 0:4! За промашки достается Бихузину, Бескровному и Сергееву.

На второй тайм первыми выходят хранители динамовских традиций – Золотарев, Шабуров и Хвалько. Судя по всему, настроены решительно. Собирают молодежь в круг и наверняка доступно объясняют, что так играть нельзя.

… Уже в конце встречи при счете 0:6 «Динамо» устроит «Воднику» настоящий холодный душ. Опасных моментов у ворот Рейна было так много, что никто не удивился бы, завершись встреча с минимальным перевесом гостей или даже вничью.

А самыми запоминающимися моментами после перерыва стали силовой прием Золотарева против Калинина, сольные проходы Гладышева и Дергаева, прекрасный пас Фетисова на Иванушкина, который «размочил» счет, а также отлично разыгранный, но не реализованный динамовцами свободный удар.

«Водник» после этого матча набрал 21 очко и возглавил турнирную таблицу западной группы. В пятницу, 25 ноября команды вновь встретятся на льду «Крылатского». Матч начнется в 12.15.

«Динамо-Москва» – «Водник» (Архангельск) - 1:6 (0:4)

Голы: Иванушкин, 77 - Дергаев, 9, 22, 23, 74; Тюкавин, 19; Гладышев, 67