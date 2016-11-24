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Тина Канделаки: Ни один ведущий в стране не может конкурировать с Губерниевым

Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тина Канделаки: Ни один ведущий в стране не может конкурировать с Губерниевым
Источник: «Советский спорт»

Сегодня, 24 ноября, в Сочи во время встречи олимпийских чемпионов ЦСКА с воспитанниками образовательной смены центра «Сириус», генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки провела мастер-класс для школьников, которых интересует журналистика – как профессия.

Выступление Тины Канделаки во время мастер-класса:

- Мы с Димой Губерниевым уже более 20 лет работаем на телевидении, а поколение молодых, 20-летних журналистов, которое нас заменит, так и не появилось. Все главные герои современной журналистики, в частности отечественного телевидения — это люди из прошлого века. Поэтому на телеканале «Матч ТВ» мы стали привлекать спортсменов. Надеюсь, что олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту – капитан Российской Армии Анна Чичерова из ЦСКА - сделает карьеру телеведущей.

- Если спросить, «кто главный интервьюер в стране? Ответ очевиден — это Владимир Познер. Интервью у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина берет Владимир Соловьев. Это журналисты из XX века. К сожалению, не появилось поколения молодых журналистов, которые придут нам на смену.

Вы, сидящие в это зале, должны нас заменить. Здесь в первую очередь трудолюбие и профессионализм. Сегодня журналистам не надо искать продюсера, не надо пробиваться на канал, не надо проходит кастинг. Если у вас есть телефон, то вы уже представляете из себя - свободное, никем не контролируемое, средство массовой информации (СМИ). У вас может быть 20 подписчиков, а может быть 1000000 или 10000000.

Имея под рукой телефон, вы являетесь выдающим контент СМИ, и вы являетесь автором, продюсером, оператором, режиссером этого контента. Мы с Димой Губерниевым помним те времена, когда ты четыре месяца ждешь решения продюсера канала, который посмотрел наши пробники: «подходишь» ты или «не подходишь».

Вам не надо ждать, пока вам перезвонит продюсер. Вам достаточно завести видеоблог, и если он становится известным, то все продюсеры всех телеканалов вне зависимости от своего желания узнают о нем.

Дальше становится важным, какой контент вы производите. Сейчас у людей очень слабый, небогатый, ограниченный русский язык, а это нивелирует все остальные качества вашего контента. Будущее за образованными, умными, работоспособными людьми, которые готовы стать лучшими в выбранной ими сфере.

Дмитрий Губерниев всю сознательную жизнь интересуется спортом, изучает его, общается с людьми. У него есть багаж профессиональных знаний, которые накладываются на профессиональный опыт — это дает ему уникальное конкурентное преимущество. Сегодня ни один спортивный ведущий в стране не может конкурировать с Димой Губерниевым.

Вы сегодня начинаете свою профессиональную жизнь. В сегодняшнем мире знания доступны всем, вне зависимости от материального и географического положения. Через интернет можно получать знания со всего мира. Будущее за теми, кто умеет ежедневно заниматься самообразованием. Как только Вы перестаете получать знания ежедневно, вас уже кто-то опередил. Вот за какими профессионалами будущее, - завершила свое выступление Тина Канделаки.

Мастер-класс по журналистике состоялся сегодня, 24 ноября, в Оздоровительном центре «Сириус» в рамках Дня ЦСКА для школьников - участников ноябрьской образовательной смены.

Для проведения мастер-классов по видам спорта в Сочи прибыл золотой десант легендарных армейских спортсменов: подполковники Светлана Ишмуратова (биатлон) и Татьяна Лебедева (легкая атлетика), капитан Анна Сивкова (фехтование), лейтенанты Дмитрий Труненков (бобслей) и Артур Ахматхузин (фехтование), сержант Сослан Рамонов (вольная борьба), Елена Слесаренко (легкая атлетика) и Андрей Сильнов (легкая атлетика), Антон Голоцуцков (спортивная гимнастика), Седа Тутхалян (спортивная гимнастика), Сергей Тараканов (баскетбол). Почетными гостями праздника стали начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал ведущим официальной церемонии. В празднике приняли участие более 700 детей.

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