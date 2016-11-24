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Швеция проведет генеральную репетицию чемпионата мира

Игорь Зетилов
Источник:  Федерация хоккея с мячом РоссииКомментарии

С 9 по 11 декабря 2016 года в шведском Тролльхеттане состоится международный турнир с участием мужской национальной сборной России, сообщает официальный сайт ФХМР.

Противостоять действующим чемпионам мира в рамках турнира, являющегося главным этапом при подготовки к чемпионату мира-2017 в Сандвикене, будут соперники из Финляндии, Норвегии и Швеции.

9 декабря (пятница):

15:00 Норвегия — Финляндия
19:00 Швеция — Россия

10 декабря (суббота):

13:00 Швеция — Норвегия
16:30 Финляндия — Россия

11 декабря (воскресенье):

11:00 Россия — Норвегия
15:00 Финляндия — Швеция

* - время начала матчей — местное (-2 от московского).

Организаторы объявили расценки на посещение матчей турнира: билет на 1 матч обойдется взрослому в 130 шведских крон (около 930 рублей), студентам — в 100 SEK, молодежи (с 16 до 19 лет) — в 60 SEK. Комплексный билет на один игровой день стоит 200 крон (1400 рублей), а абонемент на весь турнир — 500 SEK (3500 рублей).

Сборная России вылетит в Осло 5 декабря, откуда на автобусе доберется до Тролльхеттана. Планируется, что 6 и 7 декабря россияне проведут 2 товарищеских матча — против «Грипена» (в 19:00) и «Виллы» соответственно.

Оба спарринга, как и матчи турнира, пройдут на льду крытой арены «Слеттбергсхаллен», рассчитанной на размещение 4 тысячи зрителей.

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