Готовить клюшки к лету нужно зимой

Взгляд заслуженного тренера России, члена Исполкома Федерации хоккея на траве России (ФХТР), члена комитета соревнований Европейской федерации хоккея на траве (ЕХФ) Игоря Шишкова на развитие олимпийского вида у нас в стране.



Россия - хоккейная страна. И по праву хоккей с шайбой занимает ведущее положение среди всех игровых видов спорта после футбола. Канадскому хоккею создают все условия на всех уровнях. Комфортные крытые дворцы спорта не ставят препон перед регулярными занятиями и не делают вид спорта зависимым от погодных условий. Чего нельзя сказать о летнем хоккее. В России же холодная погода – почти полгода. В средней части страны зима длиннее, на юге короче. Заниматься хоккеем на траве в некомфортных условиях, скажем прямо, не в радость. Крытых полей у нас нет. Приходится искать альтернативные варианты тренировок.

В Германии в конце 60-х такой выход из положения нашли. Стали играть в зале. Придумали правила и начали тренироваться, чтобы в холодное время года не терять зря время и готовиться к летнему хоккею. Игра стала называться индорхоккей.

Инициативу немцев подхватили многие страны, и уже в 1972 году на клубном уровне, а в 1974 на уровне сборных прошли первые официальные соревнования под контролем Европейской федерации хоккея. Потом появились чемпионаты мира.

К сожалению, появились ярые противники развития индорхоккея в России. Поэтому хочу обратить особое внимание на необходимость развития хоккея на траве в закрытых помещениях (индорхоккея) в России. Попробую объяснить, почему нам нельзя отказываться от индорхоккея.

У зимнего хоккея в зале и летнего большого хоккея на свежем воздухе много общего. Специалисты-трен еры меня поймут. Быстрота, скоростно-силовы е качества и в особенности скоростная выносливость стали теми физическими качествами, которые активно совершенствуются благодаря хоккею на траве в закрытых помещениях. Замкнутое игровое пространство, мгновенное принятие решений при выполнении технических приемов при остром дефиците времени, сложнейшая обводка без подкидки мяча, особенности отбора мяча в низкой посадке – это тот набор средств, которые совершенствуют мастерство любого хоккеиста. Это одна сторона монеты, «внешняя». «Внутренняя» сторона еще больше вас удивит. Мы проводили эксперимент с анализом соревновательной нагрузки. Телеметрически отслеживали пульс игроков в игре и брали лактат в перерыве и после игры. Не буду показывать цифры, они есть. Вывод оказался просто фантастическим! В игре в зале пульс хоккеистов достигал максимально возможного уровня, и такая частота сокращений сохранялась на протяжении игровой смены. А это 4-5 минут! Концентрация лактата в крови была индивидуально-ма ксимальной. Получается, что, благодаря соревновательной нагрузке в индорхоккее у спортсмена происходят такие сдвиги систем организма, которых невозможно достичь на тренировочном уровне. Иногда даже и в хоккее на траве. А это – то, ради чего работают все тренеры. Достигается максимальный тренировочный эффект. Правда, не сразу, а в фазе его суперкомпенсации .

А теперь короткий экскурс в историю. Возьмем мужскую сборную Германии. Олимпийский чемпион Пекина-2008 и Лондона-2012. Бессменный чемпион Европы до 2008 года и мира до 2013 по индорхоккею. Тренер один в обеих видах - Маркус Вайзе. Когда в 2008 году сборная Германии впервые после 1974 года проиграла сборной России европейское первенство, многие не поверили. Первенство прошло в январе в Екатеринбурге. А через месяц сборная России отправилась на олимпийский отборочный турнир в Чили. Игроки сменили 30-градусный мороз на 40-градусную жару. Подготовки по финансовым причинам практически не было. Основу сборной составляли подмосковные и екатеринбургские хоккеисты, приверженцы и хоккея на траве, и индорхоккея. Итог - бронзовые награды вслед за сборными Индии и Англии и прыжок в мировом рейтинге с 45-го места на 24-е.

После олимпийского отборочного турнира меня пригласили выступить на тренерских кусах, проводимых в Сантьяго Международной федерацией хоккея (ФИХ). Вопрос был одним - как вам удалось так хорошо выступить в Чили после исторической победы в индорхоккее над немцами. Я рассказал о прелестях зимней подготовки. Что интересно, больше всех мне вопросов задавал тогдашний участник курсов 39-летний Карлос Ретегу (Carlos Jose Retegui). В августе 2016 года этот аргентинский тренер выиграл со своей сборной олимпийские медали в Рио. Совпадение? Вряд ли. Аргентина, как и Голландия, и Англия, и другие ведущие страны мира более 10 лет активно развивает индорхоккей. Чемпионат мира 2018 года по этому виду спорта пройдет именно в Аргентине. Клубные команды приглашают нас к себе на турниры и планируют поездки в Россию.

Кстати, бывший президент Международной федерации хоккея Леандро Негре прямо заявил: «Индорхоккей для России просто незаменим…». Тысячи детей занимаются этим зрелищным видом спорта. Трибуны спортивного комплекса «Надежда» в Павловском Посаде, где проходил Кубок европейских чемпионов «Трофи» 2016 года, был забит до отказа. Зрительская аудитория в онлайн репортажах достигала десятков тысяч. А это – маркетинговый базис. Его нужно правильно использовать в популяризации всего хоккея на траве.