Александр Овечкин: Моя девочка впервые увидела, как я это делаю! (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
О том, как Овечкин сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом», читайте здесь
ГЕРОИ ДНЯ
Очень русским получился матч «Филадельфии» в Тампе. Начнем с того, что свой первый гол в НХЛ забил защитник «летчиков» Иван Проворов. Отлично подключился к атаке и бросил с левого фланга.
Вообще Проворов в этой встрече набрал 2 (1+1) очка, провел три силовых приема, сделал четыре блока. В целом это хороший универсальный защитник. Да, подводит полезность (-8), но не забывайте, что Ване только 19 лет. В «Филадельфии» ему доверяют, часто выпускают. И конечно, не стоит ждать Проворова на молодежном чемпионате мира. Он уже стал игроком основы «Флайерз».
Кроме того, Никита Кучеров забил гол и продолжает идти вторым среди всех бомбардиров лиги. Впереди только молодой капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, которого догнать будет трудновато.
Ну и вратарь «Тампы» Андрей Василевский – просто красавец. Это его четвертая победа подряд. Думаю, уже нельзя говорить, что Вася – дублер Бена Бишопа. Сейчас он его переигрывает. Эти голкиперы как минимум на равных.
ПРОРЫВ ДНЯ
Что-то странное происходило с новичком «Торонто» Остоном Мэттьюзом. В первом же матче он забил четыре гола, вписав свое имя в историю НХЛ. Но в последнее время парень реально заглох. Он не мог забить в 13 матчах подряд! И вот наконец-то оформил дубль в матче против «Нью-Джерси» (4:5 бул.)
Как говорил главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок, не надо сейчас критиковать Остона: «Он – наш зонтик. Пока идет дождь, остальные игроки остаются сухими». Мол, после покера Мэттьюза все сразу зауважали, и теперь соперники берут его в плотные тиски.
Впрочем, я думаю, «Колдер Трофи» не достанется Остону – скорее титул лучшего новичка года заберет Патрик Лайне.
ГОЛ ДНЯ
Приятно видеть, как Артемий Панарин забивает с передачи Артема Анисимова. Пас на левый фланг, и у Хлебушка получается потрясающий бросок.
Другое дело, что «Чикаго» проиграл второй раз подряд. Сначала был разгром от «Эдмонтона» (0:5), теперь вот поражение от «Сан-Хосе» (1:2). А впереди матчи против «Лос-Анджелеса» и «Анахайма». Это самый тяжелый выезд «ястребов», и его нужно просто перетерпеть.
Но в целом Панарин набрал 19 (8+11) очков в 21 матче. Он в такой же форме, как и год назад, когда взял «Колдер Трофи».
ИНСТАГРАМ ДНЯ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выложил интересное видео в своем инстаграме. Короткое видео, на котором жены Дмитрия Орлова и самого Овечкина радуются на трибуне этому потрясающему матчу против «Сент-Луиса».
«Наши жены празднуют мой хет-трик. Первый раз моя девочка увидела, как я это делаю. Она умеет настроить на игру!»
…Кто там говорил, что Овечкин после свадьбы станет слабее? Неправда ваша!
ЗАЯВЛЕНИЕ ДНЯ
Форвард СКА Вадим Шипачев давал интервью официальному сайту КХЛ и заявил на вопрос о том, уедет ли он в НХЛ: «В этом году я точно никуда не уеду. Хочу выиграть Кубок Гагарина со СКА. А дальше посмотрим».
Интересно, как мог бы уехать Шипачев, если у него действующий контракт в КХЛ? В целом же Вадим, как всегда, очень хорош – 38 (8+30) очков в 26 матчах при полезности «+29». Да, в следующем сезоне Шипачеву исполнится 30 лет. Но ведь и Радулов уехал за океан в таком же возрасте. И смотрите, как закрепился в «Монреале»!
Кстати, именно «Канадиенс» активно претендовали на Вадима в минувшее межсезонье. И я думаю, он бы смог там выстрелить. Ну что, Шипачев хуже какого-нибудь Плеканеца? Такую бы карусель устраивал в тройке с Радуловым, что мама не горюй. Вообще не надо недооценивать КХЛ. У нас серьезная лига. На того же Панарина посмотрите, который с ходу вписался в «Чикаго».
ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* - Александр ОВЕЧКИН («Вашингтон»)
Набрал 3 (3+0) очка в матче с «Сент-Луисом» (4:3)
2** - Иван ПРОВОРОВ («Филадельфия»)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Тампой» (2:4)
3*** - Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ («Тампа-Бэй»)
Сделал 29 сэйвов в матче с «Филадельфией» (4:2)
ЦИТАТА ДНЯ
«Лучший российский хоккеист в НХЛ сейчас – это Никита Кучеров. А сейчас, когда сломался Стивен Стэмкос, он получит еще больше игрового времени».
Евгений МАЛКИН, форвард «Питтсбурга»
ТАБЛО ДНЯ
Вашингтон – Сент-Луис – 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ (ОРЛОВ), ОВЕЧКИН – ТАРАСЕНКО (2), Пьетранжело
В: Овечкин (3+0; +3, 0, 5, 15.29)
Кузнецов (1+1; +3, 0, 4, 15.53)
Орлов (0+1; +2, 2, 1, 17.14)
СЛ: Тарасенко (2+0; +1, 0, 3, 20.18)
Якупов (0+0; -1, 0, 0, 6.29)
Тампа-Бэй – Филадельфия – 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
Хедман, Киллорн (НАМЕСТНИКОВ), Каллахан, КУЧЕРОВ – Вейсе (ПРОВОРОВ), ПРОВОРОВ
ТБ: Кучеров (1+0; +1, 0, 5, 21.46)
Наместников (0+1; +1, 0, 0, 17.08)
Нестеров (0+0; 0, 2, 2, 14.48)
в Василевский (31-29; 93,5%, 60.00)
Ф: Проворов (1+1; +1, 0, 2, 20.31)
Колорадо – Эдмонтон – 3:6 (2:2, 1:0, 0:4)
Маккиннон, Бурк (ТЮТИН), Бурк – Нюджент-Хопкинс, Эберле (2), Лючич, Макдэвид, Драйзайтль
К: Тютин (0+1; 0, 0, 0, 20.52)
Задоров (0+0; -1, 0, 2, 13.46)
в Варламов (40-35; 87,5%, 57.59)
Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 0, 11.42)
Нью-Джерси – Торонто – 5:4 бул. (0:3, 3:1, 1:0, 1:0)
Зэйджак, Беннетт, Каммальери, Аувиту, Джозефсон (п.бул.) – Мэттьюз (2), Кадри, Мартин (СОШНИКОВ, ЗАЙЦЕВ)
НД: Калинин (0+0; -2, 0, 0, 11.04)
Т: Зайцев (0+1; -2, 0, 2, 24.32)
Сошников (0+1; +1, 0, 0, 7.17)
Сан-Хосе – Чикаго – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Кутюр, Уорд – ПАНАРИН (АНИСИМОВ)
Ч: Панарин (1+0; 0, 0, 4, 22.59)
Анисимов (0+1; 0, 2, 4, 20.53)
Коламбус – Калгари – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Брауэр, Ферланд
К: в Бобровский (20-18; 90%, 57.19)
Аризона – Ванкувер – 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
Дворак – Бартши, Эрикссон, Хорват, Берроуз
В: Трямкин (0+0; +2, 0, 0, 16.55)
Рейнджерс – Питтсбург – 1:6 (1:0, 0:5, 0:1)
Нэш – С.Уилсон, Кросби (2), Кессел, Шири, Каллен
П: Малкин (0+0; +1, 2, 4, 18.36)
Миннесота – Виннипег – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Койву, Бродин, Паризе – Уилер
В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 11.41)
Лос-Анджелес – Айлендерс – 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Мартинец, Форбот, Кинг, Маззин – Ли (2)
А: Кулемин (0+0; -1, 0, 0, 15.20)
Баффало – Детройт – 1:2 бул. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Джионта – Нюквист, Ванек (п.бул.)
Нэшвилл – Даллас – 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Форсберг, Фишер, Джохансен, К.Смит, Нил – Шарп, Ритчи
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.