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Александр Овечкин: Моя девочка впервые увидела, как я это делаю! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Овечкин: Моя девочка впервые увидела, как я это делаю! (видео)
Источник: Reuters

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

О том, как Овечкин сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом», читайте здесь

ГЕРОИ ДНЯ


Очень русским получился матч «Филадельфии» в Тампе. Начнем с того, что свой первый гол в НХЛ забил защитник «летчиков» Иван Проворов. Отлично подключился к атаке и бросил с левого фланга.

Вообще Проворов в этой встрече набрал 2 (1+1) очка, провел три силовых приема, сделал четыре блока. В целом это хороший универсальный защитник. Да, подводит полезность (-8), но не забывайте, что Ване только 19 лет. В «Филадельфии» ему доверяют, часто выпускают. И конечно, не стоит ждать Проворова на молодежном чемпионате мира. Он уже стал игроком основы «Флайерз».

Кроме того, Никита Кучеров забил гол и продолжает идти вторым среди всех бомбардиров лиги. Впереди только молодой капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, которого догнать будет трудновато.

Ну и вратарь «Тампы» Андрей Василевский – просто красавец. Это его четвертая победа подряд. Думаю, уже нельзя говорить, что Вася – дублер Бена Бишопа. Сейчас он его переигрывает. Эти голкиперы как минимум на равных.

ПРОРЫВ ДНЯ


Что-то странное происходило с новичком «Торонто» Остоном Мэттьюзом. В первом же матче он забил четыре гола, вписав свое имя в историю НХЛ. Но в последнее время парень реально заглох. Он не мог забить в 13 матчах подряд! И вот наконец-то оформил дубль в матче против «Нью-Джерси» (4:5 бул.)

Как говорил главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок, не надо сейчас критиковать Остона: «Он – наш зонтик. Пока идет дождь, остальные игроки остаются сухими». Мол, после покера Мэттьюза все сразу зауважали, и теперь соперники берут его в плотные тиски.

Впрочем, я думаю, «Колдер Трофи» не достанется Остону – скорее титул лучшего новичка года заберет Патрик Лайне.

ГОЛ ДНЯ


Приятно видеть, как Артемий Панарин забивает с передачи Артема Анисимова. Пас на левый фланг, и у Хлебушка получается потрясающий бросок.

Другое дело, что «Чикаго» проиграл второй раз подряд. Сначала был разгром от «Эдмонтона» (0:5), теперь вот поражение от «Сан-Хосе» (1:2). А впереди матчи против «Лос-Анджелеса» и «Анахайма». Это самый тяжелый выезд «ястребов», и его нужно просто перетерпеть.

Но в целом Панарин набрал 19 (8+11) очков в 21 матче. Он в такой же форме, как и год назад, когда взял «Колдер Трофи».

ИНСТАГРАМ ДНЯ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выложил интересное видео в своем инстаграме. Короткое видео, на котором жены Дмитрия Орлова и самого Овечкина радуются на трибуне этому потрясающему матчу против «Сент-Луиса».

«Наши жены празднуют мой хет-трик. Первый раз моя девочка увидела, как я это делаю. Она умеет настроить на игру!»

…Кто там говорил, что Овечкин после свадьбы станет слабее? Неправда ваша!

ЗАЯВЛЕНИЕ ДНЯ

Форвард СКА Вадим Шипачев давал интервью официальному сайту КХЛ и заявил на вопрос о том, уедет ли он в НХЛ: «В этом году я точно никуда не уеду. Хочу выиграть Кубок Гагарина со СКА. А дальше посмотрим».

Интересно, как мог бы уехать Шипачев, если у него действующий контракт в КХЛ? В целом же Вадим, как всегда, очень хорош – 38 (8+30) очков в 26 матчах при полезности «+29». Да, в следующем сезоне Шипачеву исполнится 30 лет. Но ведь и Радулов уехал за океан в таком же возрасте. И смотрите, как закрепился в «Монреале»!

Кстати, именно «Канадиенс» активно претендовали на Вадима в минувшее межсезонье. И я думаю, он бы смог там выстрелить. Ну что, Шипачев хуже какого-нибудь Плеканеца? Такую бы карусель устраивал в тройке с Радуловым, что мама не горюй. Вообще не надо недооценивать КХЛ. У нас серьезная лига. На того же Панарина посмотрите, который с ходу вписался в «Чикаго».

ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Александр ОВЕЧКИН («Вашингтон»)
Набрал 3 (3+0) очка в матче с «Сент-Луисом» (4:3)

2** - Иван ПРОВОРОВ («Филадельфия»)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Тампой» (2:4)

3*** - Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ («Тампа-Бэй»)
Сделал 29 сэйвов в матче с «Филадельфией» (4:2)

ЦИТАТА ДНЯ

«Лучший российский хоккеист в НХЛ сейчас – это Никита Кучеров. А сейчас, когда сломался Стивен Стэмкос, он получит еще больше игрового времени».

Евгений МАЛКИН, форвард «Питтсбурга»

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Сент-Луис – 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ (ОРЛОВ), ОВЕЧКИН – ТАРАСЕНКО (2), Пьетранжело

В: Овечкин (3+0; +3, 0, 5, 15.29)
Кузнецов (1+1; +3, 0, 4, 15.53)
Орлов (0+1; +2, 2, 1, 17.14)

СЛ: Тарасенко (2+0; +1, 0, 3, 20.18)
Якупов (0+0; -1, 0, 0, 6.29)

Тампа-Бэй – Филадельфия – 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Хедман, Киллорн (НАМЕСТНИКОВ), Каллахан, КУЧЕРОВ – Вейсе (ПРОВОРОВ), ПРОВОРОВ

ТБ: Кучеров (1+0; +1, 0, 5, 21.46)
Наместников (0+1; +1, 0, 0, 17.08)
Нестеров (0+0; 0, 2, 2, 14.48)
в Василевский (31-29; 93,5%, 60.00)

Ф: Проворов (1+1; +1, 0, 2, 20.31)

Колорадо – Эдмонтон – 3:6 (2:2, 1:0, 0:4)

Маккиннон, Бурк (ТЮТИН), Бурк – Нюджент-Хопкинс, Эберле (2), Лючич, Макдэвид, Драйзайтль

К: Тютин (0+1; 0, 0, 0, 20.52)
Задоров (0+0; -1, 0, 2, 13.46)
в Варламов (40-35; 87,5%, 57.59)

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 0, 11.42)

Нью-Джерси – Торонто – 5:4 бул. (0:3, 3:1, 1:0, 1:0)

Зэйджак, Беннетт, Каммальери, Аувиту, Джозефсон (п.бул.) – Мэттьюз (2), Кадри, Мартин (СОШНИКОВ, ЗАЙЦЕВ)

НД: Калинин (0+0; -2, 0, 0, 11.04)

Т: Зайцев (0+1; -2, 0, 2, 24.32)
Сошников (0+1; +1, 0, 0, 7.17)

Сан-Хосе – Чикаго – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Кутюр, Уорд – ПАНАРИН (АНИСИМОВ)

Ч: Панарин (1+0; 0, 0, 4, 22.59)
Анисимов (0+1; 0, 2, 4, 20.53)

Коламбус – Калгари – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Брауэр, Ферланд

К: в Бобровский (20-18; 90%, 57.19)

Аризона – Ванкувер – 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Дворак – Бартши, Эрикссон, Хорват, Берроуз

В: Трямкин (0+0; +2, 0, 0, 16.55)

Рейнджерс – Питтсбург – 1:6 (1:0, 0:5, 0:1)

Нэш – С.Уилсон, Кросби (2), Кессел, Шири, Каллен

П: Малкин (0+0; +1, 2, 4, 18.36)

Миннесота – Виннипег – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Койву, Бродин, Паризе – Уилер

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 11.41)

Лос-Анджелес – Айлендерс – 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Мартинец, Форбот, Кинг, Маззин – Ли (2)

А: Кулемин (0+0; -1, 0, 0, 15.20)

Баффало – Детройт – 1:2 бул. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Джионта – Нюквист, Ванек (п.бул.)

Нэшвилл – Даллас – 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Форсберг, Фишер, Джохансен, К.Смит, Нил – Шарп, Ритчи

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.


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