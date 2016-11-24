Александр Овечкин: Моя девочка впервые увидела, как я это делаю! (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

О том, как Овечкин сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом», читайте здесь

ГЕРОИ ДНЯ





Очень русским получился матч «Филадельфии» в Тампе. Начнем с того, что свой первый гол в НХЛ забил защитник «летчиков» Иван Проворов. Отлично подключился к атаке и бросил с левого фланга.

Вообще Проворов в этой встрече набрал 2 (1+1) очка, провел три силовых приема, сделал четыре блока. В целом это хороший универсальный защитник. Да, подводит полезность (-8), но не забывайте, что Ване только 19 лет. В «Филадельфии» ему доверяют, часто выпускают. И конечно, не стоит ждать Проворова на молодежном чемпионате мира. Он уже стал игроком основы «Флайерз».

Кроме того, Никита Кучеров забил гол и продолжает идти вторым среди всех бомбардиров лиги. Впереди только молодой капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, которого догнать будет трудновато.

Ну и вратарь «Тампы» Андрей Василевский – просто красавец. Это его четвертая победа подряд. Думаю, уже нельзя говорить, что Вася – дублер Бена Бишопа. Сейчас он его переигрывает. Эти голкиперы как минимум на равных.

ПРОРЫВ ДНЯ





Что-то странное происходило с новичком «Торонто» Остоном Мэттьюзом. В первом же матче он забил четыре гола, вписав свое имя в историю НХЛ. Но в последнее время парень реально заглох. Он не мог забить в 13 матчах подряд! И вот наконец-то оформил дубль в матче против «Нью-Джерси» (4:5 бул.)

Как говорил главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок, не надо сейчас критиковать Остона: «Он – наш зонтик. Пока идет дождь, остальные игроки остаются сухими». Мол, после покера Мэттьюза все сразу зауважали, и теперь соперники берут его в плотные тиски.

Впрочем, я думаю, «Колдер Трофи» не достанется Остону – скорее титул лучшего новичка года заберет Патрик Лайне.

ГОЛ ДНЯ





Приятно видеть, как Артемий Панарин забивает с передачи Артема Анисимова. Пас на левый фланг, и у Хлебушка получается потрясающий бросок.

Другое дело, что «Чикаго» проиграл второй раз подряд. Сначала был разгром от «Эдмонтона» (0:5), теперь вот поражение от «Сан-Хосе» (1:2). А впереди матчи против «Лос-Анджелеса» и «Анахайма». Это самый тяжелый выезд «ястребов», и его нужно просто перетерпеть.

Но в целом Панарин набрал 19 (8+11) очков в 21 матче. Он в такой же форме, как и год назад, когда взял «Колдер Трофи».

ИНСТАГРАМ ДНЯ

Наши жёны с @orlov_09 👌@varvara__orlova и моя❤️ @nastyashubskaya празднуют мой hat trick!первый раз моя девочка увидела как я это делаю!Она умеет настроить на игру😎!😂 Видео опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Ноя 23 2016 в 11:24 PST

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выложил интересное видео в своем инстаграме. Короткое видео, на котором жены Дмитрия Орлова и самого Овечкина радуются на трибуне этому потрясающему матчу против «Сент-Луиса».

«Наши жены празднуют мой хет-трик. Первый раз моя девочка увидела, как я это делаю. Она умеет настроить на игру!»

…Кто там говорил, что Овечкин после свадьбы станет слабее? Неправда ваша!

ЗАЯВЛЕНИЕ ДНЯ

Форвард СКА Вадим Шипачев давал интервью официальному сайту КХЛ и заявил на вопрос о том, уедет ли он в НХЛ: «В этом году я точно никуда не уеду. Хочу выиграть Кубок Гагарина со СКА. А дальше посмотрим».

Интересно, как мог бы уехать Шипачев, если у него действующий контракт в КХЛ? В целом же Вадим, как всегда, очень хорош – 38 (8+30) очков в 26 матчах при полезности «+29». Да, в следующем сезоне Шипачеву исполнится 30 лет. Но ведь и Радулов уехал за океан в таком же возрасте. И смотрите, как закрепился в «Монреале»!

Кстати, именно «Канадиенс» активно претендовали на Вадима в минувшее межсезонье. И я думаю, он бы смог там выстрелить. Ну что, Шипачев хуже какого-нибудь Плеканеца? Такую бы карусель устраивал в тройке с Радуловым, что мама не горюй. Вообще не надо недооценивать КХЛ. У нас серьезная лига. На того же Панарина посмотрите, который с ходу вписался в «Чикаго».

ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Александр ОВЕЧКИН («Вашингтон»)

Набрал 3 (3+0) очка в матче с «Сент-Луисом» (4:3)

2** - Иван ПРОВОРОВ («Филадельфия»)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Тампой» (2:4)

3*** - Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ («Тампа-Бэй»)

Сделал 29 сэйвов в матче с «Филадельфией» (4:2)

ЦИТАТА ДНЯ

«Лучший российский хоккеист в НХЛ сейчас – это Никита Кучеров. А сейчас, когда сломался Стивен Стэмкос, он получит еще больше игрового времени».

Евгений МАЛКИН, форвард «Питтсбурга»