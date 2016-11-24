Мастер перевоплощений

За 15 лет японский кроссовер Mitsubishi Outlander успел побывать и покорителем бездорожья, и простым тружеником, и городским франтом. Более 900 000 россиян признали его членом семьи, сделав для себя окончательный выбор. Чем автомобиль, который так редко хвалили журналисты, сумел убедить покупателя?

КАЛУЖСКИЙ ЯПОНЕЦ

Он появился как веяние моды, наследовал моторы Mitsubishi Lancer EVO, хвастал дорожным просветом и углами съезда, участвовал в ралли-рейдах – и всегда добивался поставленных целей.

Mitsubishi Outlander, собранный на калужском конвейере, удержал бренд от потери российского покупателя на фоне экономического урагана, изо дня в день подтверждая фирменный слоган «Надежно». Почти миллион проданных в России автомобилей, из конкурентов в лоне родной компании остался только триумфальный Lancer, который уже год как не продают. В чем причина успеха модели на мировом рынке?

Добившись от рынка понимания, «Митсу» наконец-то сделала автомобиль по-настоящему привлекательным. Вспомните визуальную скудость и тяжесть прошлых моделей! Угловатые, странные, иногда откровенно скучные. Все они в прошлом: «Аутлендер» заслужил новый дизайн, а Dynamic Shield словно создан специально для него. Росчерки пера на морде, мощное забрало решетки радиатора, новые задние фонари сделали кроссовер не только актуальным, но и желанным для молодых автомобилистов.

Агрессия вернулась, на что мгновенно откликнулась аудитория. Те, кто раньше спокойно проходил мимо, окрестив Outlander «гаванью для пенсионеров», теперь рассматривают автомобиль со всей серьезностью. Повзрослели? Скорее он помолодел, наконец-то обретя уверенность в себе. Глубокий рестайлинг с хирургией и подтяжкой сделал японского калужанина по-настоящему популярным.

ТИШИНА ЗА СТЕКЛОМ

Но одной обложки мало: годы автомобильного бума научили нас избирательности. Теперь, помимо яркой внешности, «четырехколесным» требуется достойный уровень комфорта и немалый перечень обязательных функций. Времена меняются, и потребитель хочет большего.

Главный козырь, ключевое отличие новинки от предшественника скрыто от посторонних глаз: новый «Аут» стал тише предка благодаря грандиозной работе по шумоизоляции. Стекла стали толще, проработали специальные динамические демпферы. Интерьер подвергся минимальным изменениям, но дьявол кроется в мелочах: все Outlander, произведенные в России, теперь обязательно комплектуются лобовым стеклом с обогревом, руль спрофилировали под правильный хват, а салонному зеркалу добавили затемнения.

Ключевым обновлением в механической части стала бесступенчатая трансмиссия Jatco. Она лишена изъяна прошлого поколения – вариатор перестал страдать перегревами. Теперь автомобиль с 2,4-литровым мотором стал ощутимо шустрее разгоняться и агрессивнее отвечать на педаль газа. Ушли в прошлое и зависания на высоких оборотах – условные передачи переключаются быстрее, превентивно сохраняя нервные клетки водителя.

ПРОЩАЙ, КАЧКА!

Доработали и подвеску: машину перестало раскачивать «на волнах», количество пробоев, несмотря на все старания рулящего, значительно сократилось, а на ровных поверхностях Mitsubishi Outlander стал чувствовать себя в разы увереннее – благодаря модернизации шасси автомобиль теперь увереннее держится за асфальт на скоростях выше городских.

Перевалив за гребень экономической нестабильности, сменив директора и расчехлив новую модель, японцы продолжают делать ставку на свой вездесущий кроссовер. Причин тому несколько Во-первых, Outlander – самый универсальный автомобиль бренда, который не спасует в сложных дорожных условиях, что сохраняются у нас в стране 9 месяцев в году. Во-вторых, запросто справится с ежедневными нуждами, не требуя от водителя особенных опыта и знаний. Таким образом, «Аутлендер» наделен важнейшей функцией, которую мы нередко забываем: он может стать единственным автомобилем в семье, удовлетворяя требованиям всех участников «ячейки общества».

Одним словом, многоликий. Или скорее многогранный.

