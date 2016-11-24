Луческу догнал Боаша. Какие эксперименты удались в победном матче с «Маккаби»?

Лука Джорджевич вышел в старте всего второй раз за сезон Источник: ФК «Зенит»

Мирча Луческу испробовал три новых метода в последней домашней игре группы Лиги Европы: удались только два, но «Зенит» все равно выиграл пятый матч подряд.

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Эксперимент первый

Доверие Лодыгину

Юрий Лодыгин выбегает на поле для разминки и сосредоточенно принимается за упражнения. Когда он был в полном порядке, с каждым матчем при Виллаш-Боаше набирал очков в глазах своего главного, тренера сборной и болельщиков, он первым делом обращался к зрителям: аплодировал им, а они – ему.

Сейчас никаких заигрываний, время для Лодыгина не то. Теперь его задача – вернуться на тот уровень и отогнать разговоры про то, что «Зениту» зимой первым делом нужно искать именно вратаря. Хотя и болельщиков-то еще почти нет, поздней осенью они предпочитают подтягиваться как можно ближе к стартовому свистку.

Игроку – любому, речь не только про Лодыгина, не обязательно про вратаря – должно быть неприятно, когда главный тренер обосновывает его выход на поле тем, что он – фартовый. А для Мирчи Луческу, судя по всему, это метод воздействия: после победы над «Крыльями» он Юрия прибил, но за день до игры с «Маккаби» заявил о доверии – по крайней мере до конца года. При активной зенитовской ротации пять игр подряд – шикарный шанс.

Итог: положительный

От израильтян на этот раз Лодыгин не пропустит – в отличие от трех выездных мячей, которые серьезно выбили тогда его из колеи. Но главными для Юрия будут, конечно, матчи с «Краснодаром» и «Ростовом».

Эксперимент второй

Атака без Дзюбы

– Дзюба меня избегает! – вдруг заявил накануне самый близкий нам игрок «Маккаби», бывший спартаковец Егор Филипенко. Судя по стартовым составам, беготня продолжается: защитник израильтян-то в основе, а форвард сборной России, у которого в чемпионате был почти хет-трик, на скамейке.

Луческу вдруг ставит вперед Луку Джорджевича. В этом сезоне черногорец только раз выходил с первых минут – в самом унылом матче «Зенита», в начале августа в Уфе. Перед матчем главный тренер объяснит свое решение еще страннее, чем выбор вратаря: основной состав на ответный матч с «Маккаби» – в том числе и поощрение тем, кто вытащил с 0:3 гостевую встречу. У Джорджевича в Израиле был победный мяч – он уже тогда и гарантировал себе выход, получается.

Итог: отрицательный

Вариант без Дзюбы Мирче, видимо, не очень нравится: уже в перерыве Артем выходит на замену. Вывод наверняка будет один: Дзюба – основной, Джорджевич – джокер, а не наоборот. Без голов в итоге они оба, а результат делают другие нападающие: Александр Кокорин забивает в конце первого тайма, а тоже появившийся со скамейки Александр Кержаков – прямым ударом со штрафного на последних минутах второго.

Эксперимент третий

Новосельцев – правый защитник

Оборона «Зенита» – часто сюрприз, но против «Маккаби» неожиданностей больше обычного. Главная – выход Ивана Новосельцева на правом фланге. Александр Анюков, который всегда остается последним защитником при стандартах, подарил гол «Крыльям» – теперь наблюдает за экспериментом на своей позиции.

Удивлен, кажется, даже неожиданный гость матча Олег Кононов – он поднимается в ложу стадиона, где обычно сидит гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов и другие топ-менеджеры петербургского клуба.

Вообще-то мы ждали, что Новосельцев будет прогрессировать в «Зените» как центральный защитник сборной России. Хотелось желать ему удачи в конкуренции с Нету, Ломбертсом и Кришито. И вот он в основном составе – но в другой роли.

Итог: положительный

Оборона в таком варианте играет на ноль – то есть на первый взгляд справляется. «Зенит» без лишних проблем выигрывает пятый матч Лиги Европы подряд, повторяет еврокубковый результат прошлого года – правда, в турнире поскромнее – и снова помогает нашему коэффициенту в европейской таблице. На выезде последнего тура в Голландии у Луческу будет шанс сделать то, что не получилось год назад у Боаша в Бельгии: победить в последнем матче перед отпуском и набрать максимум очков.