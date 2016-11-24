Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 0Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит2 : 3 БСКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак0 : 1Медвешчак
Футбол  Краснодар0 : 1Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луческу догнал Боаша. Какие эксперименты удались в победном матче с «Маккаби»?

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Лука Джорджевич вышел в старте всего второй раз за сезон
Лука Джорджевич вышел в старте всего второй раз за сезонИсточник: ФК «Зенит»

Мирча Луческу испробовал три новых метода в последней домашней игре группы Лиги Европы: удались только два, но «Зенит» все равно выиграл пятый матч подряд.

«У Кержакова – радость, у остальных – повинность». Ловчев о победе «Зенита»

Эксперимент первый
Доверие Лодыгину

Источник: «Советский спорт»

Юрий Лодыгин выбегает на поле для разминки и сосредоточенно принимается за упражнения. Когда он был в полном порядке, с каждым матчем при Виллаш-Боаше набирал очков в глазах своего главного, тренера сборной и болельщиков, он первым делом обращался к зрителям: аплодировал им, а они – ему.

Сейчас никаких заигрываний, время для Лодыгина не то. Теперь его задача – вернуться на тот уровень и отогнать разговоры про то, что «Зениту» зимой первым делом нужно искать именно вратаря. Хотя и болельщиков-то еще почти нет, поздней осенью они предпочитают подтягиваться как можно ближе к стартовому свистку.

Игроку – любому, речь не только про Лодыгина, не обязательно про вратаря – должно быть неприятно, когда главный тренер обосновывает его выход на поле тем, что он – фартовый. А для Мирчи Луческу, судя по всему, это метод воздействия: после победы над «Крыльями» он Юрия прибил, но за день до игры с «Маккаби» заявил о доверии – по крайней мере до конца года. При активной зенитовской ротации пять игр подряд – шикарный шанс.

Итог: положительный

От израильтян на этот раз Лодыгин не пропустит – в отличие от трех выездных мячей, которые серьезно выбили тогда его из колеи. Но главными для Юрия будут, конечно, матчи с «Краснодаром» и «Ростовом».

Эксперимент второй
 Атака без Дзюбы

Источник: «Советский спорт»

– Дзюба меня избегает! – вдруг заявил накануне самый близкий нам игрок «Маккаби», бывший спартаковец Егор Филипенко. Судя по стартовым составам, беготня продолжается: защитник израильтян-то в основе, а форвард сборной России, у которого в чемпионате был почти хет-трик, на скамейке.

Луческу вдруг ставит вперед Луку Джорджевича. В этом сезоне черногорец только раз выходил с первых минут – в самом унылом матче «Зенита», в начале августа в Уфе. Перед матчем главный тренер объяснит свое решение еще страннее, чем выбор вратаря: основной состав на ответный матч с «Маккаби» – в том числе и поощрение тем, кто вытащил с 0:3 гостевую встречу. У Джорджевича в Израиле был победный мяч – он уже тогда и гарантировал себе выход, получается.

Итог: отрицательный

Вариант без Дзюбы Мирче, видимо, не очень нравится: уже в перерыве Артем выходит на замену. Вывод наверняка будет один: Дзюба – основной, Джорджевич – джокер, а не наоборот. Без голов в итоге они оба, а результат делают другие нападающие: Александр Кокорин забивает в конце первого тайма, а тоже появившийся со скамейки Александр Кержаков – прямым ударом со штрафного на последних минутах второго.

Эксперимент третий
 Новосельцев – правый защитник

Источник: «Советский спорт»

Оборона «Зенита» – часто сюрприз, но против «Маккаби» неожиданностей больше обычного. Главная – выход Ивана Новосельцева на правом фланге. Александр Анюков, который всегда остается последним защитником при стандартах, подарил гол «Крыльям» – теперь наблюдает за экспериментом на своей позиции.

Удивлен, кажется, даже неожиданный гость матча Олег Кононов – он поднимается в ложу стадиона, где обычно сидит гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов и другие топ-менеджеры петербургского клуба.

Вообще-то мы ждали, что Новосельцев будет прогрессировать в «Зените» как центральный защитник сборной России. Хотелось желать ему удачи в конкуренции с Нету, Ломбертсом и Кришито. И вот он в основном составе – но в другой роли.

Итог: положительный

Оборона в таком варианте играет на ноль – то есть на первый взгляд справляется. «Зенит» без лишних проблем выигрывает пятый матч Лиги Европы подряд, повторяет еврокубковый результат прошлого года – правда, в турнире поскромнее – и снова помогает нашему коэффициенту в европейской таблице. На выезде последнего тура в Голландии у Луческу будет шанс сделать то, что не получилось год назад у Боаша в Бельгии: победить в последнем матче перед отпуском и набрать максимум очков.

Матч

Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)

Голы

Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)

Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат

Предупреждения:

Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90

Судья:

Александр Ставрев (Македония)

Место и дата

24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Егор Филипенко: С Дзюбой удалось перекинуться парой предложенийЗащитник «Маккаби» Егор Филипенко поделился мнением о поражении в матче группового этапа Лиги Европы против «Зенита» со счетом 0:2.«У Кержакова – радость, у остальных – повинность». Ловчев о победе «Зенита»«У Кержакова – радость, у остальных – повинность». Ловчев о победе «Зенита»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о пятой подряд победе «Зенита» в Лиге Европы.Роберт Мак: «Зениту» важно одержать шестую победу в Лиге ЕвропыПолузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).Хави Гарсия: Об усталости «Зенита» не может быть и речи, мы будем сконцентрированы с «Краснодаром»Капитан «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).Лука Джорджевич: Надеюсь, в следующих играх получу еще один шанс и сыграю лучше, чем с «Маккаби»Форвард «Зенита» Лука Джорджевич поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).Жулиано: Серьезный настрой «Зенита» на Лигу Европы? Это наш имиджПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).Шота Арвеладзе: У «Маккаби» еще есть шансы на выход в плей-офф Лиги ЕвропыГлавный тренер «Маккаби» Шота Арвеладзе поделился мнением о поражении в матче группового этапа Лиги Европы против «Зенита» со счетом 2:0.Мирча Луческу: Три очка, взятые в матче с «Маккаби», создадут энтузиазм в подготовке к игре с «Краснодаром»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).«Астана» одержала волевую победу над АПОЭЛВ матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» дома обыграла АПОЭЛЬ со счетом 2:1.«Краснодар» – «Зальцбург». ОнлайнВ четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Краснодар» и австрийский «Зальцбург».«Андерлехт» на последних минутах вырвал победу в матче с «Габалой»В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Габала» дома уступила с «Андерлехту со счетом 1:3.«Заря» уступила «Фенербахче» в Лиге Европы«Заря» уступила «Фенербахче» в Лиге Европы«Фенербахче» дома взял верх над «Зарей» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.«Зенит» победил «Маккаби» и одержал пятую победу подряд в Лиге Европы«Зенит» победил «Маккаби» и одержал пятую победу подряд в Лиге Европы«Зенит» в матче группового этапа Лиги Европы победил тель-авивский «Маккаби» со счетом 2:0.Смолов – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Зальцбургом»Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зальцбурга», которые сегодня встретятся в пятом туре группового этапа Лиги Европы.«Зенит» – «Маккаби». Фанаты петербуржцев устроили перфоманс, посвященный волевым победам клуба (видео)В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» - «Маккаби» фанаты сине-бело-голубых вспомнили три волевых победы, которые петербургский клуб одержал в Лиге Европы, чемпионате и первенстве СССР.«Зенит» – «Маккаби». Кононов присутствует на матчеБывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов присутствует на матче Лиги Европы между «Зенитом» и «Маккаби».«Зенит» – «Маккаби» (Тель-Авив) - 2:0. Как это былоВ четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Маккаби» из Тель-Авива.ОПРОС: Кто из представителей России в Лиге чемпионов выйдет в 1/16 финала Лиги Европы?После пятого тура группового турнира Лиги чемпионов оба российских клуба сохраняют шансы выйти в плей-офф Лиги Европы.«Зенит» – Маккаби». Филипенко – в стартовом составе, Бенаюн начнет матч в запасеСтала известна заявка «Маккаби» из Тель-Авива на матч группового этапа Лиги Европы против «Зенита».«Зенит» – «Маккаби». Лодыгин – в воротах, Новосельцев и Джорджевич – в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч группового этапа Лиги Европы против «Маккаби».

Маккаби Т-А
Маккаби Т-Акалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение