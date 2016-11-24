Луческу догнал Боаша. Какие эксперименты удались в победном матче с «Маккаби»?
Мирча Луческу испробовал три новых метода в последней домашней игре группы Лиги Европы: удались только два, но «Зенит» все равно выиграл пятый матч подряд.
«У Кержакова – радость, у остальных – повинность». Ловчев о победе «Зенита»
Эксперимент первый
Доверие Лодыгину
Юрий Лодыгин выбегает на поле для разминки и сосредоточенно
принимается за упражнения. Когда он был в полном порядке, с каждым матчем при
Виллаш-Боаше набирал очков в глазах своего главного, тренера сборной и
болельщиков, он первым делом обращался к зрителям: аплодировал им, а они – ему.
Сейчас никаких заигрываний, время для Лодыгина не то. Теперь
его задача – вернуться на тот уровень и отогнать разговоры про то, что «Зениту»
зимой первым делом нужно искать именно вратаря. Хотя и болельщиков-то еще почти
нет, поздней осенью они предпочитают подтягиваться как можно ближе к стартовому
свистку.
Игроку – любому, речь не только про Лодыгина, не обязательно
про вратаря – должно быть неприятно, когда главный тренер обосновывает его
выход на поле тем, что он – фартовый. А для Мирчи Луческу, судя по всему, это
метод воздействия: после победы над «Крыльями» он Юрия прибил, но за день до
игры с «Маккаби» заявил о доверии – по крайней мере до конца года. При активной
зенитовской ротации пять игр подряд – шикарный шанс.
Итог: положительный
От израильтян на этот раз Лодыгин не пропустит – в отличие от трех выездных мячей, которые серьезно выбили тогда его из колеи. Но главными для Юрия будут, конечно, матчи с «Краснодаром» и «Ростовом».
Эксперимент второй
Атака без Дзюбы
– Дзюба меня избегает! – вдруг заявил накануне самый близкий
нам игрок «Маккаби», бывший спартаковец Егор Филипенко. Судя по стартовым
составам, беготня продолжается: защитник израильтян-то в основе, а форвард
сборной России, у которого в чемпионате был почти хет-трик, на скамейке.
Луческу вдруг ставит вперед Луку Джорджевича. В этом сезоне
черногорец только раз выходил с первых минут – в самом унылом матче «Зенита», в
начале августа в Уфе. Перед матчем главный тренер объяснит свое решение еще
страннее, чем выбор вратаря: основной состав на ответный матч с «Маккаби» – в
том числе и поощрение тем, кто вытащил с 0:3 гостевую встречу. У Джорджевича в
Израиле был победный мяч – он уже тогда и гарантировал себе выход, получается.
Итог: отрицательный
Вариант без Дзюбы Мирче, видимо, не очень нравится: уже в перерыве Артем выходит на замену. Вывод наверняка будет один: Дзюба – основной, Джорджевич – джокер, а не наоборот. Без голов в итоге они оба, а результат делают другие нападающие: Александр Кокорин забивает в конце первого тайма, а тоже появившийся со скамейки Александр Кержаков – прямым ударом со штрафного на последних минутах второго.
Эксперимент третий
Новосельцев – правый защитник
Оборона «Зенита» – часто сюрприз, но против «Маккаби»
неожиданностей больше обычного. Главная – выход Ивана Новосельцева на правом
фланге. Александр Анюков, который всегда остается последним защитником при
стандартах, подарил гол «Крыльям» – теперь наблюдает за экспериментом на своей
позиции.
Удивлен, кажется, даже неожиданный гость матча Олег Кононов
– он поднимается в ложу стадиона, где обычно сидит гендиректор «Зенита» Максим
Митрофанов и другие топ-менеджеры петербургского клуба.
Вообще-то мы ждали, что Новосельцев будет прогрессировать в
«Зените» как центральный защитник сборной России. Хотелось желать ему удачи в
конкуренции с Нету, Ломбертсом и Кришито. И вот он в основном составе – но в
другой роли.
Итог: положительный
Оборона в таком варианте играет на ноль – то есть на первый взгляд справляется. «Зенит» без лишних проблем выигрывает пятый матч Лиги Европы подряд, повторяет еврокубковый результат прошлого года – правда, в турнире поскромнее – и снова помогает нашему коэффициенту в европейской таблице. На выезде последнего тура в Голландии у Луческу будет шанс сделать то, что не получилось год назад у Боаша в Бельгии: победить в последнем матче перед отпуском и набрать максимум очков.
Матч
Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)
Голы
Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)
Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат
Предупреждения:
Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция