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«У Кержакова – радость, у остальных – повинность». Ловчев о победе «Зенита»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Кержаков
Александр КержаковИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о пятой подряд победе «Зенита» в Лиге Европы.

Я не увидел выдающегося футбола в исполнении «Зенита». Меня удручает внутреннее состояние команды – половина игроков мучается.

Видел, как злится Кришито, Витсель медлит. Но выходит Саша Кержаков – и получает удовольствие от футбола. Понятно, для него это последние гастроли. Но он с улыбкой выходит, торопится играть. Вколачивает этот мяч и бежит к людям. Разделить радость от гола, от того, что он забит в Питере. А у других игроков не радость, а повинность. Одному не удалось в «Ювентус» перейти, другому куда-то еще…

Это влияет на других игроков. Смотрю, что и Мак, и Жулиано не так играют, когда только приехали. Говорят, погода холодная, но «Ростов» с «Баварией» в мороз вон как сыграл! И это при том, что у одних проблемы с деньгами, у других – полный порядок. В «Ростове» верят тренеру, в его тактику, город на уши подняли. А в «Зените» объелись. Речь даже не о деньгах – о внимании, славе.

«Зениту» надо в отпуск. Надо соскучиться по футболу, стать голодненькими до игры. Там, думаю, «Спартак» придется догонять. Пока команда, по моим ощущениям, не находит общего языка с тренером. Луческу перед игроками не прогинается, как Виллаш-Боаш перед тем же Халком. Луческу может сделать втык каждому. Например, заметил, как он недоводлен тем, что Витсель передерживает мяч…

Луческу догнал Боаша. Какие эксперименты удались в победном матче с «Маккаби»?

Или Жирков. Он, в отличие от Кержакова, давно не получает от футбола удовольствия. Смотрю на выражение его лица. Оно какое-то натужное. Кержаков хочет выскакивать на поле, доказывать. Жиркова, такое ощущение, футбол измотал. Кержаков уходил в «Цюрих», чтобы вернуться, забивать вот эти голы, радоваться с трибунами. Это заслуживает уважения, потому что я не люблю игроков, которые чего-то добились, а потом говорят, что им нечего доказывать. Если футболист так говорит – это мертвый футболист.

Питерские болельщики мне звонят и говорят, что город не очень любит эту команду. Им дороже та, где играли Аршавин, Кержаков, свои ребята, в общем. И Кержаков это знает – поэтому бежит к трибуне после гола. Ему нравится доказывать себе, семье, Луческу, Петербургу, тренерам сборной, наконец. А я не исключаю, что Кержаков в сборной еще может сыграть, судя по тому, как команда выступала в последних играх. Вдруг начнет забивать в каждой игре!

Кокорин забил, да. Но он все равно не показывает уровня футбола, который ему был дан.

«Зенит» одержал пятую победу подряд в Лиге Европы, однако в соперниках у команды невыдающиеся клубы. Не подарок, согласен, но «Зенит» должен у них выигрывать.

Матч

Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)

Голы

Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)

Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат

Предупреждения:

Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90

Судья:

Александр Ставрев (Македония)

Место и дата

24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
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