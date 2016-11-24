«Надеюсь, и в Краснодаре все будет нормально». Луческу – о победе над «Маккаби»

Шота Арвеладзе после поражения от «Зенита» сохранил оптимизм, а Мирча Луческу остался доволен пятой победой в Лиге Европы и отдельно Александром Кержаковым.

Пресс-конференция начинается с неловкого момента: журналисты не задают ни одного вопроса Мирче Луческу. Мистера, впрочем, это не смущает - он любит рассуждать о матче и сам.

- «Маккаби» был мотивирован, агрессивен, много фолил. Это команда хороша в техническом оснащении. Не зря в их составе 10 игроков разных сборных. В первом тайме они контролировали игру, легко уходили от нашего прессинга, владели мячом больше. «Зенит» не очень сконцентрировано начал игру, выглядел не очень остро: до 30 минуты не было ни одного удара в створ ворот.

Все поменялось после гола Кокорина: во втором тайме мы имели преимущество, у соперника были возможности поразить наши ворота. Доволен тем, что команда выиграла. В конце года и поля не совсем хорошие, и свежесть не та, что в начале. Эти важные три очка создадут энтузиазм в подготовке к игре с «Краснодаром». Надеюсь, и там все будет нормально. Доволен Александром Кержаковым, который забил сегодня, он все ближе и ближе к рекорду, - завершает румынский тренер.

Правда, непонятно, какой именно рекорд имел в виду Луческу. Если поднять статистику, ближе всего Кержаков к Олегу Веретенникову, который со 143 мячами возглавляет список бомбардиров чемпионатов России. На счету форварда «Зенита» 139 голов.

Либо Луческу немного ошибся, либо намекнул, что мы увидим Александра на поле в игре с «Краснодаром».

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Шота Арвеладзе: У нас все еще есть шанс на выход в плей-фф

Грузинский специалист наверняка мог бы говорить и на русском языке, но все-таки для общения он выбирает английский.

- У нас еще есть шансы выйти в плей-офф, если мы выиграем следующий матч, - оптимистично начинает Арвеладзе.

- Вы хорошо начали матч, но проиграли. Почему не удалось забить?

- Игра была равная, у нас были два отличных момента: один раз мы забили, но из офсайда. Возможно, если бы мы реализовали свои шансы и не было бы положения вне игры, исход матча был бы другим. Мы заслуживали большего, но «Зенит» настолько хорош, что выиграл оба матча.

После слов об игре Арвеладзе говорит о трагедии, которая случилась 24 ноября в Хайфе: сильнейший за последние 10 лет пожар уничтожил много жилых домов и зданий.

- Напоследок хочу выразить соболезнования жителям Израиля, где бушуют пожары. Надеюсь, мы это переживем. Мы надеемся на лучшее.

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