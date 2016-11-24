«Надеюсь, и в Краснодаре все будет нормально». Луческу – о победе над «Маккаби»
Шота Арвеладзе после поражения от «Зенита» сохранил оптимизм, а Мирча Луческу остался доволен пятой победой в Лиге Европы и отдельно Александром Кержаковым.
Мирча Луческу: В конце года и поля не совсем хорошие, и свежесть не та, что в начале
Пресс-конференция начинается с неловкого момента: журналисты не задают ни одного вопроса Мирче Луческу. Мистера, впрочем, это не смущает - он любит рассуждать о матче и сам.
- «Маккаби» был мотивирован, агрессивен, много фолил. Это команда хороша в техническом оснащении. Не зря в их составе 10 игроков разных сборных. В первом тайме они контролировали игру, легко уходили от нашего прессинга, владели мячом больше. «Зенит» не очень сконцентрировано начал игру, выглядел не очень остро: до 30 минуты не было ни одного удара в створ ворот.
Все поменялось после гола Кокорина: во втором тайме мы имели преимущество, у соперника были возможности поразить наши ворота. Доволен тем, что команда выиграла. В конце года и поля не совсем хорошие, и свежесть не та, что в начале. Эти важные три очка создадут энтузиазм в подготовке к игре с «Краснодаром». Надеюсь, и там все будет нормально. Доволен Александром Кержаковым, который забил сегодня, он все ближе и ближе к рекорду, - завершает румынский тренер.
Правда,
непонятно, какой именно рекорд имел в виду Луческу. Если поднять статистику,
ближе всего Кержаков к Олегу Веретенникову, который со 143 мячами возглавляет
список бомбардиров чемпионатов России. На счету форварда «Зенита» 139 голов.
Либо Луческу немного ошибся, либо намекнул, что мы увидим Александра на поле в игре с «Краснодаром».
Луческу догнал Боаша. Какие эксперименты удались в победном матче с «Маккаби»?
Шота Арвеладзе: У нас все еще есть шанс на выход в плей-фф
Грузинский специалист наверняка мог бы говорить и на русском языке, но все-таки для общения он выбирает английский.
- У нас еще есть шансы выйти в плей-офф, если мы выиграем следующий матч, - оптимистично начинает Арвеладзе.
- Вы хорошо начали матч, но проиграли. Почему не удалось забить?
- Игра была равная, у нас были два отличных момента: один раз мы забили, но из офсайда. Возможно, если бы мы реализовали свои шансы и не было бы положения вне игры, исход матча был бы другим. Мы заслуживали большего, но «Зенит» настолько хорош, что выиграл оба матча.
После слов об игре Арвеладзе говорит о трагедии, которая случилась 24 ноября в Хайфе: сильнейший за последние 10 лет пожар уничтожил много жилых домов и зданий.
- Напоследок хочу выразить соболезнования жителям Израиля, где бушуют пожары. Надеюсь, мы это переживем. Мы надеемся на лучшее.
«У Кержакова – радость, у остальных – повинность». Ловчев о победе «Зенита»
Матч
Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)
Голы
Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)
Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат
Предупреждения:
Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция