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Постарались себя не терять. Как «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Постарались себя не терять. Как «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»

«Краснодар» вырвал у «Зальцбуга» тяжелую ничью и вышел в весенний этап Лиги Европы.

За счет чего «Зальцбург» обыграл в гостях «Ниццу» — 2:0, выяснилось довольно скоро. За счет того, что и играл «Зальцбург» довольно скоро. Точнее, мыслил.

Это бросалась в глаза. В России так играют не все и не всегда. А чаще вовсе не играют. С быстрой обработкой мяча, с продуманным движением, в легкое, но плотное касание. Игра австрийцев не являлась кружевной в привычном для нас понимании. Просто весь футбол «Зальцбурга» был заточен на то, чтобы опередить «Краснодар». В то время как «Краснодар» стремился, скорее, переиграть «Зальцбург».

Тяжело, однако, переиграть тех, кто тебя опережает. Особенно если быстрые еще и точные. Для гостей был привычен такой футбол, они меньше ошибались и больше успевали. Если бы подобную игру затеяли хозяева, они запнулись бы, скорей всего, о собственный брак.

Примерно так в первом тайме все и развивалось: каждый играл в свой футбол, но «Зальцбург» делал это эффективнее. А эффективность «Краснодара» распространялась в основном на перемещение по полю.

Да еще в защита ввиду травмы Петрова получилась у Игоря Шалимова какая-то неравноплечая. Торбинский, скажем, много боролся и охотно мелькал впереди. Но подавляющее большинство угроз воротам Крицюка сыпалось как раз с левого фланга, за который отвечал Торбинский. И угроз этих было много. Оттуда прилетела пара откровенно опасных моментов, голевая атака и комбинация, завершившаяся попаданием «Зальцбурга» в перекладину.

Требовалось что-то менять, но главное перемены вряд ли бы затронули. Скорость. И прежде всего — скорость принятия решений.

С другой стороны, «Краснодар» при Шалимове отмечен другим качеством: неистовостью. В игре южан в последнее время стало как-то меньше виньеток и больше упорства. Не знаю, хорошо ли это, и насколько соответствует клубной доктрине, однако что есть, то есть: «быки» теперь в состоянии драться и упрямиться до самого конца.

Матч с «Зальцбургом» если и можно было вытянуть, то как раз за счет таких качеств. Потому что игра российских южан особо острой не выглядела. А победа была нужна.

В сущности, «Краснодар» весь матч и боролся-то с самим собой. При всем уважении к сопернику, который смотрелся футбольнее, хозяева пытались наладить что-то внутри себя и одновременно сдержать внешнюю агрессию. Двойная цель мешала, распыляла. Моменты давались с трудом. Но мы ведь не забыли про упертость, верно?

Жаль, что с нынешним умением склонять обстоятельства в свою пользу не суммируется тонкая игра, квартировавшая недавно в краснодарской команде. Но уж лучше что-то одно, чем ничто. Хозяева все-таки сравняли счет, притянув на свою сторону корявую передачу Калешина, отскок от штанги и добивание Смолова. Получилось эталонное описание понятия «трудовой гол». Выстрадали. И вытерпели, однако. Постарались себя не терять. Болельщик такое ценит.

Матч

Краснодар - Зальцбург - 1:1 (0:1)

Голы

Даббур 37 (0:1). Смолов 85 (1:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Торбинский, Эбуэ Куасси (Газинский, 46), Перейра (Лаборде, 58), Жоаозиньо (Измайлов, 74), Каборе, Ахмедов, Смолов

Зальцбург: Вальке, Уисдом, Юпамекано, Миранда, Ульмер, Радошевич, Самассеку, Бериша (Шлагер, 89), Гулбрандсен (Хван Хи-Чан, 73), Лазаро, Даббур

Предупреждения:

Калешин, 57; Лаборде, 76 - Бериша, 42

Судья:

Лиран Лиани (Израиль)

Место и дата

24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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