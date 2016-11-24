«Наши мысли теперь о чемпионате». Игроки «Зенита» после победы в Лиге Европы

После пятой победы в Лиге Европы зенитовцы говорили без энтузиазма, а единственным русскоговорящим игроком в микст-зоне был белорус Егор Филипенко.

Лука Джорджевич: Надеюсь, в следующих играх получу еще шанс и сыграю лучше, чем сегодня

Первым в микст-зоне появляется Жозе Маурисио, который и рад бы поговорить, но сегодня не играл. А вот Лука Джорджевич сначала здоровается с журналистами, затем дает автограф и возвращается на интервью - он сегодня второй раз в сезоне вышел в стартовом составе.

– Вы после прошлого матча говорили, что постараетесь использовать свой шанс, но сегодня был не ваш день, - не слишком-то оптимистично начинают журналисты.

– Не знаю, что об этом сказать. Первый тайм сложился тяжело, «Маккаби» играл хорошо, имел много пространства, и нам было сложно. У нас не все получалось в атаке, я мало получал мяч.

– Луческу объяснил, почему заменил вас?

– Это останется в раздевалке.

– Вы в этом сезоне отлично выходили на замену. Было труднее играть с первых минут?

– Для любого игрока легче начинать матч в основе, он чувствует, что у него много времени показать себя. К сожалению, у меня было недостаточно времени, чтобы проявить себя. Я играл не так, как ожидал. Надеюсь, в следующих играх получу еще один шанс и сыграю лучше, чем сегодня.

– «Зенит» уже вышел в плей-офф Лиги Европы. У команды осталась мотивация на следующий матч?

– Конечно, вы видели, что Мистер поменял не так много футболистов, которые обычно играют. Всегда важно побеждать, у нас будет трудный матч в воскресенье. В команде хорошая атмосфера, мы победили, и это самое важное.

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Роберт Мак: Счастлив, что удается приносить пользу команде

В это время от общения с прессой уходит Юрий Лодыгин, который, кстати, оформил седьмой сухарь в сезоне. Зато автор голевой передачи Роберт Мак анализирует игру и делится ожиданиями от матча с «Краснодаром».

– С первых минут мы действовали не очень хорошо, но затем вернулись в игру. Гол перед перерывом дал нам сил и на второй тайм. Мы контролировали ход матча. Естественно, рады победе, и теперь снова концентрируемся на чемпионате России.

– Вы снова отдали голевой пас, как и в матче с «Крыльями».

– От меня этого и хотят. А я, конечно, счастлив, что получается приносить пользу команде.

– «Зенит», как и в Лиге чемпионов год назад, выиграл пять матчей из пяти. Важно выиграть и шестую?

– Да, очень важно. Но наши мысли теперь о трех предстоящих матчах чемпионата. Мы сейчас хотим взять максимум очков именно в них.

Жулиано: Важно побеждать, потому что это может привести нас к побед в Лиге Европы

Бразилец первый раз за пять матчей не забил в Лиге Европы, но настроение от этого у него явно не упало.

– Хороший матч. Мы довольны. Непросто выиграть пять матчей подряд, а это дает мотивацию.

– В чем была ваша мотивация побеждать, когда вы уже вышли из группы?

– Это гордость за команду, это наше лицо. Важно побеждать, потому что это может привести нас к победе в Лиге Европы.

– Вам предстоит сыграть с «Краснодаром», который проводит матч Лиги Европы. Игровой тонус поможет или, наоборот, может сказаться усталость?

– Об усталости не может быть и речи, мы будем сконцентрированы.

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Луиш Нету: Надеемся хорошо закончить групповой этап в Голландии

– На первый взгляд казалось, что у нас легкая группа, но когда мы поближе узнали команды, стало понятно, что будет нелегко, - делится португальский защитник. - Может, простой получилась игра с АЗ, потому что принимали их дома. С «Маккаби» и «Дандолком» было реально тяжело. Игроки заслуживают похвалы за групповой этап, мы надеемся хорошо закончить этап в Алкмаре и потом подойти в полной готовности к февралю.

Работа с Луческу? Мистер пришел и поменял некоторые вещи в нашей игре. В команде хорошая дисциплина, с Луческу приятно работать. У него хороший менталитет, большая страсть к игре, невероятная энергия каждый день. Это хороший опыт для всех игроков. Надеюсь, мы добьемся хороших результатов в этом сезоне,

Егор Филипенко: О «Спартаке» с Дзюбой не говорили

Игроки «Маккаби» незаметно уходят, один из самых известных футболистов команды Йосси Бенаюн вежливо отказывается от беседы. Зато появляется Егор Филипенко, который очень хотел встретиться с Артемом Дзюбой.

– Получилась тяжелая игра. Я считаю, мы поражения не заслуживали, как и в первом матче. Сказался класс «Зенита»: они свои моменты реализовали, мы - нет.

– С каким настроением сюда приезжали?

– С хорошим, собирались увезти отсюда очки. По игре мы не уступили «Зениту». Понятно, они, может, были не мотивированы, но это не наша проблема. Мы хорошо играли, но за хорошую игру очки никто не дает.

– Смогли с Дзюбой поговорить?

– Да, удалось после игры перекинуться парой предложений. Все нормально.

– О чем говорили?

– О жизни: как у него дела, как у меня. Ничего особенного. О «Спартаке» не говорили, – улыбается Филипенко.

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