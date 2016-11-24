Когда весна придет, узнали

«Краснодар» добился ничьей в матче с «Зальцбургом» (1:1) и благодаря победе «Шальке» над «Ниццей» оформил путевку в плей-офф Лиги Европы.

Дешевые билеты, розыгрыши призов и автограф-сессии футболистов перед играми – «Краснодар» борется за болельщика. Но есть и минусы – дорога к стадиону. В дни матчей она умирает под напором машин.

Это не вина, а неизбежность. Сергей Галицкий возвел арену там, где нашел землю. Позже здесь возник спальный район, создав транспортный коллапс. В итоге путь из центра города к стадиону занимает сейчас около двух часов. Поэтому многие болельщики попали на арену лишь спустя десять минут после начала матча, когда «Краснодар» уже отдал инициативу «Зальцбургу».

При этом сохранил активность Смолов, впервые после травмы появившийся в основном составе. Игра пятками, рывки и много дриблинга – нападающий остался верен стилю. Правда, мяч до него почти не доходил. Гости не отдавали.

Австрийцы чувствовали себя вольготно, и помогал им в этом Крицюк. Ошибки голкипера приводили к опасным моментам у ворот хозяев, но «Зальцбург» прощал. Нервозность вратаря передавалась обороне: неожиданно упал Гранквист, потерял позицию Налдо… «Быкам», однако, везло.

Катастрофа случилась на левом фланге защиты, за который в отсутствие Енджейчика и Петрова отвечал Торбинский. Получалось не очень. Не помогали и подсказки Шалимова, который находился на ближней к игроку бровке.

В конце концов Налдо потерял Даббура и «Зальцбург» открыл счет. Более того, до перерыва счет мог стать разгромным, но Крицюк и удача восстановили себя в правах.

А Шалимов кричал, бить ногой о землю и падал на скамейку запасных. Помогало слабо, причем и во втором тайме тоже. Ушедший в тень Ахмедов вынуждал Налдо и Гранквиста дарить мячи сопернику в центре поля. Блекло выглядел Перейра, чья активность пресекалась гостями в центре поля.

«Зальцбург» лишил «Краснодар» игры через центр, вынудив уйти на фланг. Там форсили Лаборде и Жоаозиньо, но «быкам» не хватало столба в штрафной, на кого могли бы идти подачи.

Австрийцы нещадно лупили по ногам Смолова, Перейру и Калешина, выключая из игры атакующую мощь кубанцев во всех линиях, Шалимов в очередной раз разводил руками, удивляясь молчанию судей, и садился на скамейку.

Правда, стоило убежать от защитников Калешину, и возник голевой момент. После его подачи мяч угодил в штангу, а потом стал добычей Смолова. Голевой добычей.

Проведя не лучшую игру, «Краснодар» добился желанной ничьей, которая позволила «быкам» пробиться в плей-офф Лиги Европы. В параллельном матче «Шальке» обыграл «Ниццу», сделав южан недосягаемыми на их второй строчке в таблице.

Постарались себя не терять. Как «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы