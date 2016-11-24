Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург- : -Витязь
Хоккей  Северсталь- : -ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Когда весна придет, узнали

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Когда весна придет, узнали
Источник: «Советский спорт»

«Краснодар» добился ничьей в матче с «Зальцбургом» (1:1) и благодаря победе «Шальке» над «Ниццей» оформил путевку в плей-офф Лиги Европы.

Дешевые билеты, розыгрыши призов и автограф-сессии футболистов перед играми – «Краснодар» борется за болельщика. Но есть и минусы – дорога к стадиону. В дни матчей она умирает под напором машин.

Это не вина, а неизбежность. Сергей Галицкий возвел арену там, где нашел землю. Позже здесь возник спальный район, создав транспортный коллапс. В итоге путь из центра города к стадиону занимает сейчас около двух часов. Поэтому многие болельщики попали на арену лишь спустя десять минут после начала матча, когда «Краснодар» уже отдал инициативу «Зальцбургу».

При этом сохранил активность Смолов, впервые после травмы появившийся в основном составе. Игра пятками, рывки и много дриблинга – нападающий остался верен стилю. Правда, мяч до него почти не доходил. Гости не отдавали.

Австрийцы чувствовали себя вольготно, и помогал им в этом Крицюк. Ошибки голкипера приводили к опасным моментам у ворот хозяев, но «Зальцбург» прощал. Нервозность вратаря передавалась обороне: неожиданно упал Гранквист, потерял позицию Налдо… «Быкам», однако, везло.

Катастрофа случилась на левом фланге защиты, за который в отсутствие Енджейчика и Петрова отвечал Торбинский. Получалось не очень. Не помогали и подсказки Шалимова, который находился на ближней к игроку бровке.

В конце концов Налдо потерял Даббура и «Зальцбург» открыл счет. Более того, до перерыва счет мог стать разгромным, но Крицюк и удача восстановили себя в правах.

А Шалимов кричал, бить ногой о землю и падал на скамейку запасных. Помогало слабо, причем и во втором тайме тоже. Ушедший в тень Ахмедов вынуждал Налдо и Гранквиста дарить мячи сопернику в центре поля. Блекло выглядел Перейра, чья активность пресекалась гостями в центре поля.

«Зальцбург» лишил «Краснодар» игры через центр, вынудив уйти на фланг. Там форсили Лаборде и Жоаозиньо, но «быкам» не хватало столба в штрафной, на кого могли бы идти подачи.

Австрийцы нещадно лупили по ногам Смолова, Перейру и Калешина, выключая из игры атакующую мощь кубанцев во всех линиях, Шалимов в очередной раз разводил руками, удивляясь молчанию судей, и садился на скамейку.

Правда, стоило убежать от защитников Калешину, и возник голевой момент. После его подачи мяч угодил в штангу, а потом стал добычей Смолова. Голевой добычей.

Проведя не лучшую игру, «Краснодар» добился желанной ничьей, которая позволила «быкам» пробиться в плей-офф Лиги Европы. В параллельном матче «Шальке» обыграл «Ниццу», сделав южан недосягаемыми на их второй строчке в таблице.

Постарались себя не терять. Как «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы

Матч

Краснодар - Зальцбург - 1:1 (0:1)

Голы

Даббур 37 (0:1). Смолов 85 (1:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Торбинский, Эбуэ Куасси (Газинский, 46), Перейра (Лаборде, 58), Жоаозиньо (Измайлов, 74), Каборе, Ахмедов, Смолов

Зальцбург: Вальке, Уисдом, Юпамекано, Миранда, Ульмер, Радошевич, Самассеку, Бериша (Шлагер, 89), Гулбрандсен (Хван Хи-Чан, 73), Лазаро, Даббур

Предупреждения:

Калешин, 57; Лаборде, 76 - Бериша, 42

Судья:

Лиран Лиани (Израиль)

Место и дата

24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига Европы. «Зенит» победил «Маккаби», «Краснодар» и «Зальцбург» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы.АЗ обыграл «Дандолк» и вышел на второе место в группе, где выступает «Зенит»Матч пятого тура группового раунда Лиги Европы между «Дандолком» и АЗ завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу клуба из Алкмара.«Атлетик» обыграл «Сассуоло» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги ЕвропыМатч пятого тура группового раунда Лиги Европы между «Атлетиком» и «Сассуоло» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Атлетика».Голы Руни и Маты помогли «МЮ» обыграть «Фейеноорд»Матч пятого тура группового турнира Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Фейеноордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «МЮ».Хет-трик Джеко помог «Роме» обыграть чешскую «Викторию»Матч пятого тура группового турнира Лиги Европы между римской «Ромой» и чешской «Викторией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».Станимир Стойлов: «Астана» заслуженно победила АПОЭЛ, показав волю и характерГлавный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился впечатлениями после матча против АПОЭЛа Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Юрий Вернидуб: «Заря» попытается обыграть «Манчестер Юнайтед» и помочь «Фенербахче» пройти дальшеГлавный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в Лиге Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.Дик Адвокат: В перерыве я поговорил с командой, и второй тайм был очень хорошимГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча против луганской «Зари» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.Игорь Шалимов: Это худшая наша игра из последних трехГлавный тренер «Краснодара» подвел итоги встречи с «Зальцбургом» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.Оскар Гарсия: У «Краснодара» был всего один шанс забить, который он с успехом реализовалГлавный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия подвел итоги встречи с «Краснодаром» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.«Наши мысли теперь о чемпионате». Игроки «Зенита» после победы в Лиге Европы«Наши мысли теперь о чемпионате». Игроки «Зенита» после победы в Лиге ЕвропыПосле пятой победы зенитовцы говорили без энтузиазма, а единственным русскоговорящим в микст-зоне был белорус Филипенко.«Спарта» обыграла «Саутгемптон», Караваев отыграл весь матч«Спарта» обыграла «Саутгемптон», Караваев отыграл весь матчВ матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спарта» дома обыграла «Саутгемптон» со счетом 1:0.Постарались себя не терять. Как «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги ЕвропыПостарались себя не терять. Как «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы«Краснодар» вырвал у «Зальцбуга» тяжелую ничью и вышел в весенний этап Лиги Европы.«Манчестер Юнайтед» – «Фейенорд». ОнлайнВ четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и голландский «Фейенорд».Голы Коноплянки и Аого принесли победу «Шальке» в матче с «Ниццей»Голы Коноплянки и Аого принесли победу «Шальке» в матче с «Ниццей»В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Шальке» на своем поле обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.«Слован» разгромил «Карабах», Комличенко сделал дубльВ четверг чешский «Слован» из переиграл азербайджанский «Карабах» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч прошел на поле стадиона «У Нисы» в городе Либерец и закончился со счетом 3:0.«Шахтер» разгромил «Коньяспор» в матче Лиги ЕвропыВ четверг «Шахтер» уверено переиграл «Коньяспор» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч прошел на поле стадиона «Металлист» в городе Харьков и закончился со счетом 4:0.«Краснодар» вырвал ничью в матче с «Зальцбургом» и вышел в плей-офф Лиги ЕвропыВ матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1).«Надеюсь, и в Краснодаре все будет нормально». Луческу – о победе над «Маккаби»«Надеюсь, и в Краснодаре все будет нормально». Луческу – о победе над «Маккаби»Шота Арвеладзе после поражения от «Зенита» сохранил оптимизм, а Мирча Луческу остался доволен пятой победой и отдельно Кержаковым.Егор Филипенко: С Дзюбой удалось перекинуться парой предложенийЗащитник «Маккаби» Егор Филипенко поделился мнением о поражении в матче группового этапа Лиги Европы против «Зенита» со счетом 0:2.

Зальцбург
Зальцбургкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение