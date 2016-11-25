Лучшая замена Еременко – Дзагоев

Взгляд «Советского спорта» на проблему плеймейкера в ЦСКА.

БЕЗ РОМАНА В ДВА РАЗА ХУЖЕ

С тех пор как Еременко был отстранен от футбола, ЦСКА в чемпионате России сыграл пять матчей. С игры (стандарты не в счет) красно-синие забили в них всего два мяча. Показатель даже у аутсайдеров может вызвать улыбку. К примеру, идущие в чемпионате России на последнем месте «Крылья Советов» в последних пяти турах с игры отличились трижды.

Когда играл Еременко, ситуация была лучше ровно в два раза: с ним армейцы провели девять матчей, забив в них с игры семь мячей - 0,8 гола за встречу. Тоже не супер, но и не провал. При этом вклад Еременко весьма заметен - он принял непосредственное участие в трех мячах с игры. Ворота «Оренбурга» и «Томи» поразил сам, в матче с «Тереком сделал результативную передачу.

Статистика свидетельствует: без финна ЦСКА, у которого проблемы с форвардами (вот почему даже с Еременко число голов армейцев с игры было скромным), стало совсем туго.

КАСТИНГ БЕЗ ПОБЕДИТЕЛЯ

Когда Еременко выбыл из игры, Леонид Слуцкий перепробовал не один возможный вариант замены. Но футболиста, который был бы успешен здесь на длинной дистанции, не обнаружилось.

Начались поиски с думающего на поле Натхо. Израильтянин сыграл против «Уфы». Встреча показала, что разгонять атаки из глубины длинными и средними передачами у него получается куда лучше, чем обострять игру короткими пасами. Натхо ни разу за матч не вывел партнера на удар в пределах штрафной. ЦСКА вообще выглядел серо, нанеся за игру всего 10 ударов. Эксперимент с Натхо был отложен до лучших времен. Если он и будет продолжен, то против соперника, играющего от обороны. Чтобы действовать впереди при собственных контратаках , Натхо не хватает скоростных данных.

Против «Локомотива» роль атакующего полузащитника исполнял Головин, а против «Спартака» - Миланов. Сильные качества обоих - способность ускориться, уйти от оппонента. Но при позиционной атаке в центре поля использовать их сложно. Другое дело - в контратаках. Но часто ли ЦСКА в России так играет? В основном - в Лиге чемпионов.

К слову, именно этим можно объяснить выход Головина рядом с Чаловым в матче с «Байером». Как они в начале матча на скорости прорвали оборону соперника! При позиционном же футболе в центральной зоне больше ценится способность нестандартно мыслить. Явить это в играх с «Локомотивом» и «Спартаком» в те моменты, когда ЦСКА атаковал позиционно, Головин с Милановым не смогли. Как и Натхо, на убойные позиции партнеров оба не выводили.

В играх с «Амкаром» и «Арсеналом» атакующего полузащитника у ЦСКА играл Вернблум. Ему бы прямолинейности поменьше! В игре с туляками швед бил при любой возможности, но 3 из 9 его ударов были блокированы. В целом же нацеленность Понтуса на ворота подкупает. Когда нет других вариантов, на шведа можно рассчитывать.

А вот против сильного соперника его использование здесь не представляется возможным: кто тогда обороняться будет? В контратакующем футболе Понтус тоже много пользы не принесет - не бегунок он.

НЕОПРОБОВАННЫЙ ВАРИАНТ

Кажется, пришла пора вспомнить, что восстановившийся от травмы Дзагоев начинал свою карьеру именно атакующим полузащитником. И ярко проявил себя на этой позиции сразу у двух тренеров.

У Валерия Газзаева Дзагоев дебютировал в большом футболе. В 2008 году за ЦСКА он забил в чемпионате России 8 мячей и сделал столько же голевых передач. Причем на позиции разыгрывающего в схеме 4-2-3-1. Тот результат - 16 очков по системе «гол+пас» - Алан в национальном чемпионате не может превзойти до сих пор!

В 2012 году Дзагоев ярко сыграл на Евро-2012. Дик Адвокат, как и Газзаев, сделал его атакующим полузащитником. Правда, схема отличалась от армейской - 4-3-2-1. Причина — требовалось найти место на поле и Аршавину. Но главное не это: Дзагоев вновь был близко к атаке. И выстрелил - три гола на турнире. Больше него забил лишь итальянец Балотелли - четыре.

Наиболее ценная сторона Дзагоева - умение принимать правильные решения в цейтноте, почти всегда верный выбор между ударом и передачей. Это позволяет ему полно раскрыть свои технические козыри в атаке. Именно так было на Евро-2012. По данным WhoScored.com, в среднем за матч Дзагоев наносил 3,7 удара и столь же часто выводил на удар партнеров — 3,3 передачи. По обоим показателям футболист вошел в десятку сильнейших на турнире. А по ударам ему удалось превзойти таких мастеров как Левандовски, Кассано и Иньеста. По опасным передачам - Рибери, Пирло, Роналду.

Прошлое шепчет: Дзагоев - идеальная кандидатура на место разыгрывающего. ЦСКА, забивающему с игры меньше мяча за матч, необходим исполнитель как раз с дзагоевским арсеналом. К слову, даже играя в опорной зоне, в этом сезоне Алан и сам бил часто, и партнеров на ударную позицию выводил - в среднем по 1,9 раза за поединок. Что же будет, если он сосредоточится на этом целиком?

Для центра поля отсутствие Дзагоева большой проблемой стать не должно. Он замечательно проявил себя как разгоняющий атак, но в последних играх этим успешно занимается Натхо. Израильтянин обладает отличным видением поля, умением принимать решения еще до получения мяча (всегда отслеживает движение партнеров), владеет дальним пасом. К примеру, в матче с «Байером» он сделал 13 длинных передач, девять из которых оказались точными. Когда не играет Игнашевич, лишь Натхо у ЦСКА может хорошо начать атаку длинной передачей. А Сергей, как тут не заметить, играет все реже.